CNG Price Hike: मुंबईत १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा सीएनजीची दरवाढ; नवा दर किती? रिक्षा, टॅक्सीचा प्रवास महागणार?

Mumbai: मुंबईकरांच्या खिशाला पुन्हा महागाईची झळ बसणार आहे. महानगर गॅस लिमिटेडने (MGL) सीएनजीच्या दरात प्रतिकिलो १.५० रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे मुंबई आणि आसपासच्या भागांत सीएनजीचा नवा दर ९१.५० रुपये प्रतिकिलो होणार आहे. ही दरवाढ १५ नोव्हेंबरपासून, म्हणजेच आज मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहे..Honey Trap: आधी मैत्री, मग जवळीक अन् नंतर प्रेमाचं जाळं! हेरगिरीसाठी कसा केला जातो 'हनी ट्रॅप'चा वापर?.विशेष म्हणजे, अवघ्या १५ दिवसांत मुंबईत सीएनजीच्या दरात दुसऱ्यांदा वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे रिक्षा, टॅक्सी आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या खासगी वाहनधारकांचा इंधनावरील खर्चात वाढ होणार आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Sonia Gandhi Autobiography : सोनिया गांधींच्या ‘बिलाँगिंग’ची देशभर चर्चा; आत्मचरित्राचा विक्रमी खप.काय आहे कारण?महानगर गॅसने दिलेल्या माहितीनुसार, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर देशांतर्गत गॅसचा पुरवठा कमी झाल्याने कंपनीला अधिक महागडा गॅस आयात करावा लागत आहे..गॅस खरेदीचा एकूण खर्च वाढल्याने दरात वाढ करावी लागल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. वाढलेल्या खर्चाचा काही भाग ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या दरातून भरून काढणे आणि गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे..१५ दिवसांत दुसऱ्यांदा दरवाढमुंबईत १ नोव्हेंबरपासून सीएनजीचा दर प्रतिकिलो एक रुपयाने वाढवून ९० रुपये करण्यात आला होता. त्यानंतर आता पुन्हा १.५० रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे १५ नोव्हेंबरपासून ग्राहकांना प्रतिकिलो ९१.५० रुपये मोजावे लागतील..रिक्षा-टॅक्सीचे भाडे वाढणार?सीएनजीच्या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना बसतो. त्यांच्या दैनंदिन खर्चात वाढ होते. यापूर्वी करण्यात आलेल्या दरवाढीबद्दल रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटनांनी चिंता व्यक्त केली होती. आता पुन्हा दरवाढ झाल्यानंतर रिक्षा-टॅक्सी भाड्याबाबत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.