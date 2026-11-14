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CNG Price Hike: मुंबईत १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा सीएनजीची दरवाढ; नवा दर किती? रिक्षा, टॅक्सीचा प्रवास महागणार?

Mumbai CNG prices rise by ₹1.50 per kg to ₹91.50 from November 15: मध्यपूर्वेतील संकट, देशांतर्गत गॅसचा कमी पुरवठा आणि महागड्या आयातीमुळे महानगर गॅसने पुन्हा दरवाढ केली; रिक्षा, टॅक्सी आणि खासगी वाहनचालकांना आता अधिक पैसे मोजावे लागणार.
CNG Price Hike

CNG Price Hike

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Mumbai: मुंबईकरांच्या खिशाला पुन्हा महागाईची झळ बसणार आहे. महानगर गॅस लिमिटेडने (MGL) सीएनजीच्या दरात प्रतिकिलो १.५० रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे मुंबई आणि आसपासच्या भागांत सीएनजीचा नवा दर ९१.५० रुपये प्रतिकिलो होणार आहे. ही दरवाढ १५ नोव्हेंबरपासून, म्हणजेच आज मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहे.

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