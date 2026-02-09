Tax Credit Refund : इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिफंडबाबत दिलासा

Sakal Money

Mumbai High Court judgment on tax credit : मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (SEZ) मध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांना न वापरलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा रिफंड मागण्याचा हक्क दिला. याचा प्रभाव अनेक करदात्यांवर होईल, ज्यात मशीनरीवरील कर परतावा मागण्याचा समावेश आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अॅड. विनायक आगाशे- ज्येष्ठ कर सल्लागार

विशेष आर्थिक क्षेत्रात (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन-सेझ) व्यवसाय करणाऱ्या कंपनीला आतापर्यंत न वापरलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा रिफंड मागता येतो, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ल्युपिन लि., नागपूर या प्रकरणात दिला आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार हा अधिकार केवळ पुरवठादाराला आहे; पुरवठा घेणाऱ्याला (Recipient) नाही, असे प्रतिपादन प्रतिवादीतर्फे करण्यात आले.

