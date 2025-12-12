Mutual Fund : म्युच्युअल फंड मालमत्ता विक्रमी; नोव्हेंबरमध्ये ८० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार

मुंबई - नोव्हेंबर महिन्यात म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली एकूण मालमत्तेने (एयूएम) ८० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडत नवा विक्रम नोंदविला आहे. इक्विटी म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूक ऑक्टोबरमधील २४,६९० कोटी रुपयांच्या तुलनेत २१.२ टक्क्यांनी वाढून २९,९११ कोटी रुपयांवर पोहोचली, तर मासिक ‘एसआयपी’ योगदान मात्र, ऑक्टोबरच्या तुलनेत किंचित कमी झाले आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाने (अॅम्फी) आज ही आकडेवारी जाहीर केली..म्युच्युअल फंड उद्योगाची व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्ता (एयूएम) ८० कोटी ८० लाख ३६९ हजार रुपयांवर पोहोचली आहे. ऑक्टोबरमध्ये ही मालमत्ता ७९,८७,९३९.९४ कोटी रुपये होती.‘एसआयपी’ अंतर्गत व्यवस्थापनाधीन मालमत्ता (एयूएम) १६,५२,६६५.३५ कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, ते एकूण म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या एयूएमच्या २०.५ टक्के आहे. नोव्हेंबरमध्ये एसआयपीद्वारे २९,४४५.२८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली.ऑक्टोबरमध्ये ते २९,५२९ कोटी रुपये होते. यात मासिक तुलनेत ०.२८ टक्क्यांची माफक घट झाली आहे..सेक्टोरल आणि थिमॅटिक फंडांमध्ये १,८६५ कोटी रुपयांची भर पडली. डेट म्युच्युअल फंडांमधून नोव्हेंबरमध्ये २५,६९२ कोटी रुपये, तर लिक्विड फंडांमधून १४,०५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेण्यात आली.प्रमुख वैशिष्ट्येनोव्हेंबरमध्ये म्युच्युअल फंडांच्या फोलिओची संख्या २५,८६,१४,३२०; नव्या २६.११ लाख फोलिओची भरयोगदान देणाऱ्या ‘एसआयपी’ खात्यांची संख्या ९,४२,५१,८४५ कोटीनव्या २४ योजना सुरू, त्यातून एकूण ३,१२६ कोटी रुपयांचा निधी जमा‘एसआयएफ’द्वारे एकूण ९०२ कोटींची गुंतवणूक; एकूण एयूएम २,९३२ कोटी रुपयांवर, ‘एसआयएफ’च्या मालमत्तेत ४५ टक्क्यांनी वाढगोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणूक ऑक्टोबरच्या तुलनेत निम्मी, एकूण ३,७४२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक.म्युच्युअल फंड उद्योगाने नोव्हेंबरमध्ये ८० लाख कोटींचा टप्पा पार केला, यावरून गुंतवणूकदारांचा स्थिर विश्वास दिसून येतो. ‘एसआयपी’ मालमत्ता १६.५३ लाख कोटींपर्यंत वाढली आहे, यावरून गुंतवणूकदार शिस्तबद्ध, दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट होते.- व्यंकट चलसानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अॅम्फी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.