म्युच्युअल घोडदौड!

डॉ. वीरेंद्र ताटके(गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक)गेल्या काही वर्षांत सुरू असलेली म्युच्युअल फंड उद्योगाची घोडदौड गेल्या महिन्यात एका विक्रमी टप्प्यावर येऊन पोहोचली. 'ॲम्फी' संस्थेने अलीकडेच याविषयी आकडेवारी जाहीर केली. या विक्रमी टप्प्याचे काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत..म्युच्युअल फंड सही है!ऑक्टोबर महिन्यात देशातील म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्तेने (एयूएम) ७९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी टप्पा पार केला आणि 'म्युच्युअल फंड सही है' या घोषवाक्यावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास नव्याने सिद्ध झाला. ऑक्टोबर २०२० म्हणजेच पाच वर्षांपूर्वी ही मालमत्ता फक्त २८ लाख कोटी रुपये होती. म्हणजेच पाच वर्षांत ही मालमत्ता जवळजवळ तिप्पट वाढली. विशेष म्हणजे म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आता फक्त महानगरे आणि मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर छोटी शहरे आणि खेडेगावांमधील छोटे गुंतवणूकदारदेखील आता त्यात सहभागी होऊ लागले आहेत..'एसआयपी'चा बोलबालासोपी सुटसुटीत गुंतवणूक प्रक्रिया, लवचिकता, अत्यल्प गुंतवणूक हे फायदे असणाऱ्या सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनद्वारे (एसआयपी) गुंतवणुकीचा धडाका या महिन्यात कायम राहिला. ऑक्टोबरमध्ये २९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम 'एसआयपी'द्वारे गुंतवली गेली आणि 'एसआयपी' गुंतवणुकीची एकूण मालमत्ता १६ लाख कोटी रुपयांएवढी झाली. भारतीय म्युच्युअल फंडाच्या एकूण मालमत्तेच्या २० टक्के रक्कम 'एसआयपी'द्वारे गुंतवली गेली आहे. विशेष म्हणजे 'एसआयपी' खातेदारांची एकूण संख्या साडेनऊ कोटी झाली..'गोल्ड ईटीएफ'साठी सोनेरी महिनागेल्या काही दिवसांत डिजिटल सोन्यातील गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढला आहे. त्याचे सकारात्मक पडसाद 'गोल्ड ईटीएफ'मधील गुंतवणुकीत दिसून आले. ऑक्टोबरमध्ये 'गोल्ड ईटीएफ' फंडात ७७४३ कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक झाली. गेल्या काही महिन्यातील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे 'गोल्ड ईटीएफ' फंडांच्या एकूण मालमत्तेने एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा या महिन्यात पार केला. सोन्यातील गुंतवणुकीविषयी गुंतवणूकदारांचे आकर्षण पाहता येणारी याकाळात हा ओघ असाच राहील, असे वाटते..'एसआयएफ'चे दमदार आगमनस्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड अर्थात 'एसआयएफ' या गुंतवणुकीच्या नव्या पर्यायाचा गेल्या महिन्यात बाजारात प्रवेश झाला. पहिल्याच महिन्यात या गुंतवणुकीच्या चार योजनांचे एकूण बाजारमूल्य २००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाले. हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल्स अर्थात उच्च उत्पन्न गटातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारा हा पर्याय भविष्यात छोट्या गुंतवणूकदारांच्या आवाक्यात येईल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल..सावध ऐका पुढल्या हाका!म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीची घोडदौड वेगाने सुरू असली, तरी गुंतवणूकदारांनी काही मुद्दे लक्षात ठेवले पाहिजेत. म्युच्युअल फंड गुंतवणूक ही दीर्घकाळात फायदा देणारी गुंतवणूक आहे, त्यामुळे एखाद्या वर्षासाठी गुंतवणूक करणे, गुंतवणूक करण्यासाठी सातत्याने म्युच्युअल फंड बदलत राहणे, गुंतवणुकीवर अल्पकाळात तोटा दिसला, की घाबरून जाऊन गुंतवणूक विकून टाकणे किंवा गुंतवणूक थांबवणे यांसारख्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत आणि सावधपणे गुंतवणुकीतील सातत्य टिकवले पाहिजे..