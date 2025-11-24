Sakal Money

म्युच्युअल घोडदौड!

ऑक्टोबरमध्ये म्युच्युअल फंड उद्योगाने ७९ लाख कोटींच्या एयूएमसह विक्रमी टप्पा गाठला. एसआयपी, गोल्ड ईटीएफ आणि एसआयएफमध्ये रेकॉर्ड गुंतवणूक झाली.
Mutual Fund Industry Hits Record High

Mutual Fund Industry Hits Record High

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. वीरेंद्र ताटके

(गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक)

गेल्या काही वर्षांत सुरू असलेली म्युच्युअल फंड उद्योगाची घोडदौड गेल्या महिन्यात एका विक्रमी टप्प्यावर येऊन पोहोचली. ‘ॲम्फी’ संस्थेने अलीकडेच याविषयी आकडेवारी जाहीर केली. या विक्रमी टप्प्याचे काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

Loading content, please wait...
Mutual Fund
economy
money
Sakal Money
portfolio
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com