म्युच्युअल फंड : ‘एसआयपी’ आणि ‘स्टेप-अप एसआयपी’ का ठरतात प्रभावी?

अभिजित बोंगिरवार, संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक, ग्रोफिन वेल्थ प्रा.लि.आयुष्यात अनेकदा अगदी साध्या वाटणाऱ्या सवयीच मोठा परिणाम घडवतात. रोज चालणे, पायऱ्या चढणे किंवा झोपण्यापूर्वी मोबाईल बाजूला ठेवणे या छोट्या गोष्टी आरोग्यात मोठा बदल घडवू शकतात. हाच नियम गुंतवणुकीलाही लागू होतो. एकरकमी रक्कम गुंतवण्यापेक्षा किंवा बाजारातील योग्य वेळ साधण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा, दरमहा नियमितपणे एक ठरावीक रक्कम गुंतवणे दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीसाठी अधिक प्रभावी ठरते. यालाच सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) म्हणतात. ‘एसआयपी’मुळे बचत स्वयंचलित होते. पगार किंवा उत्पन्नातून ठरलेली रक्कम आपोआप म्युच्युअल फंडात गुंतवल्याने अनावश्यक खर्च कमी होतो व आर्थिक शिस्त निर्माण होते. विशेष म्हणजे, ‘एसआयपी’ची सुरुवात अवघ्या ५०० रुपयांपासूनही करता येते. त्यामुळे ‘मोठी रक्कम जमा झाल्यावर गुंतवणूक करेन’ हा विचार मागे पडतो..‘रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग’चा लाभबाजारातील चढ-उतारांमध्ये ‘एसआयपी’चे आणखी एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग. बाजार महाग असताना कमी युनिट, तर बाजार घसरल्यावर अधिक युनिट मिळतात. त्यामुळे दीर्घकाळात खरेदीची सरासरी किंमत संतुलित राहते आणि भीती किंवा लोभ यांसारख्या भावनांचा गुंतवणुकीवर परिणाम कमी होतो. ‘एसआयपी’ची खरी ताकद चक्रवाढीच्या प्रभावात आहे. मिळालेला परतावा पुन्हा गुंतवला जातो आणि त्यावरही पुढे परतावा मिळत राहतो. वेळ जितका जास्त, तितका चक्रवाढीचा परिणाम अधिक प्रभावी ठरतो..‘स्टेप-अप एसआयपी’चा पर्यायआजच्या वाढत्या महागाईच्या काळात मात्र केवळ ‘एसआयपी’ पुरेसे नाही. उत्पन्न वाढत असताना गुंतवणूकही वाढली पाहिजे. यासाठी ‘स्टेप-अप एसआयपी’ हा अत्यंत उपयुक्त पर्याय आहे. दरवर्षी ‘एसआयपी’ची रक्कम १० ते १५ टक्क्यांनी वाढवल्यास भविष्यात निर्माण होणारी संपत्ती स्थिर ‘एसआयपी’पेक्षा अनेक पटींनी जास्त होऊ शकते. पगारवाढ किंवा व्यवसायातील वाढीचा काही भाग गुंतवणुकीकडे वळवण्याची ही सोपी आणि प्रभावी पद्धत आहे..‘स्टेप-अप एसआयपी’चे फायदे१. महागाईला मात ः पगारासोबत गुंतवणूक वाढल्याने महागाईचा परिणाम कमी होतो.२. लवकर उद्दिष्टपूर्ती: जास्त रक्कम गुंतल्याने मुलांचे शिक्षण, घर, निवृत्तिनियोजनाचे उद्दिष्ट लवकर गाठता येते.३. कमी ताण : एकदम मोठी रक्कम न वाढवता हळूहळू वाढ होते..कोणासाठी उपयुक्त?नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी ज्यांना दर वर्षी इन्क्रिमेंट मिळते, त्यांच्यासाठी ‘स्टेप-अप एसआयपी’ उत्तम आहे. २५-३० वर्षे वयात सुरू केलेली २००० रुपयांची ‘स्टेप-अप एसआयपी’ २० व्या वर्षात सुरू केलेल्या सामान्य ‘एसआयपी’ पेक्षा कित्येक पटीने जास्त निधी देऊ शकते.थोडक्यात, ‘एसआयपी’ तुम्हाला गुंतवणुकीची सुरुवात करून देते आणि ‘स्टेप-अप एसआयपी’ ती वेगाने मोठी करते. शिस्त + वाढ = आर्थिक स्वातंत्र्याचा खरा मार्ग. लक्षात ठेवा, बाजाराची योग्य वेळ शोधण्यापेक्षा गुंतवणुकीत जास्त काळ टिकून राहणे महत्त्वाचे आहे. आजच ‘एसआयपी’ सुरू करा आणि दरवर्षी ‘स्टेप-अप एसआयपी’ करा आणि छोट्या; पण सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीतून आर्थिक स्वातंत्र्याकडे वाटचाल सुरू करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.