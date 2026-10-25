Sakal Money

Mutual Fund Unit Transfer: म्युच्युअल फंड युनिट हस्तांतर

Mutual Fund Unit Transfer Rules and Process Explained: म्युच्युअल फंड युनिट हस्तांतरित करायचे आहेत? प्रक्रिया, कागदपत्रे आणि करनियम समजून घ्या
Mutual Fund Transfer Rules Explained Process Documents Tax Implications and Key Steps for Transferring Mutual Fund Units in India

Mutual Fund Transfer Rules Explained Process Documents Tax Implications and Key Steps for Transferring Mutual Fund Units in India

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-सुधाकर कुलकर्णी, सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर-सीएफपी

म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास तिच्या नावावरील फंड युनिट वारसांच्या नावे वर्ग करण्याची (ट्रान्समिशन) प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने सुधारित नियमावली लागू केली आहे.

Loading content, please wait...
Mutual Fund
Investment
Marathi News Esakal
www.esakal.com