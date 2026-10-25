Mutual Fund Unit Transfer: म्युच्युअल फंड युनिट हस्तांतर

-सुधाकर कुलकर्णी, सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर-सीएफपी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास तिच्या नावावरील फंड युनिट वारसांच्या नावे वर्ग करण्याची (ट्रान्समिशन) प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने सुधारित नियमावली लागू केली आहे. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.संयुक्त नावाने गुंतवणूकम्युच्युअल फंड युनिट संयुक्त नावाने (जॉइंट होल्डिंग) असतील आणि त्यांपैकी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, हयात सहधारकाच्या नावावर युनिट हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. यासाठी मृत व्यक्तीचा मृत्यूदाखला आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसार आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. मात्र, हयात असलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही परिस्थितीत नव्याने ‘केवायसी’ करावी लागणार नाही किंवा हमीपत्र (इंडेम्निटी बाँड) द्यावे लागणार नाही. मात्र, प्रत्येक प्रकरणातील कागदपत्रांच्या आवश्यकतेनुसार याबाबत निर्णय घेतला जाईल..एकाच नावाने गुंतवणूकम्युच्युअल फंड गुंतवणूक एकाच व्यक्तीच्या नावावर (सिंगल होल्डिंग) असेल आणि त्या व्यक्तीने नॉमिनी नोंदवला असेल, तर तिच्या मृत्यूनंतर नॉमिनीच्या नावावर युनिट हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया लागू होते. दाव्याची रक्कम आणि युनिट कोणत्या स्वरूपात आहेत, यानुसार आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया वेगवेगळी असू शकते.फास्ट-ट्रॅक पद्धतकमी रकमेच्या दाव्यांसाठी ‘क्विक ट्रान्समिशन प्रोसेसिंग’ पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. मृत व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाइकांसाठी (पती/पत्नी, आई-वडील, मुले) असलेल्या या पद्धतीत पात्र दावे जलदगतीने निकाली काढण्याची तरतूद आहे. डी-मॅट स्वरूपातील ३० हजार रुपयांपर्यंतच्या युनिटच्या दाव्यांसाठी आणि फिजिकल स्वरूपातील १० हजार रुपयांपर्यंतच्या युनिटच्या दाव्यांसाठी ही पद्धत लागू होऊ शकते. या मर्यादेत पात्र ठरणाऱ्या दाव्यांसाठी कमी कागदपत्रे सादर करावी लागतात..कागदपत्रांच्या आधारे दावेफास्ट-ट्रॅक पद्धतीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या दाव्यांसाठीही सुलभ कागदपत्रांच्या आधारे युनिट हस्तांतराची तरतूद आहे. डी-मॅट स्वरूपात प्रतिखाते ३० लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक व फिजिकल स्वरूपातील प्रतिम्युच्युअल फंड १० लाख रुपयांपर्यंतचे युनिट असतील, तर या मर्यादेत येणाऱ्या पात्र दाव्यांसाठी इच्छापत्राचे न्यायालयीन प्रमाणीकरण (प्रोबेट) बंधनकारक नाही. आवश्यकतेनुसार सर्व कायदेशीर वारसांचे प्रतिज्ञापत्र व ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) एकत्रित स्वरूपात सादर करता येते. त्यामुळे प्रत्येक वारसाला स्वतंत्रपणे ही कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. मात्र, दावा या निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचा असल्यास किंवा प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार अतिरिक्त पुराव्यांची आवश्यकता असल्यास वारस प्रमाणपत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट), इच्छापत्र किंवा अन्य कायदेशीर कागदपत्रे लागू शकतात..तीन महत्त्वाच्या सुधारणा डिजिटल मृत्यू दाखला ग्राह्यमृत्यूदाखल्याची पडताळणी अधिक सुलभ करण्यासाठी क्यूआर कोड असलेली प्रत (डिजिटल दाखला) स्वीकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूळ दाखला किंवा नोटरीकडून प्रमाणित दाखला देण्याची गरज नाही..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.अर्जाची पोच व त्रुटींची माहितीदावा दाखल केल्यानंतर अर्जदाराला त्याची पोच देणे आवश्यक आहे; तसेच काही त्रुटी असतील, तर त्याची माहिती अर्जदाराला देणे अपेक्षित आहे.दावे कालमर्यादाआवश्यक सर्व कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर दावा २१ कामकाजाच्या दिवसांत निकाली काढणे आवश्यक आहे. दावा नाकारल्यास किंवा प्रक्रियेत विलंब झाल्यास त्याची कारणे स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.