Sakal Money

National Pension System : NPS सह तुमचे भविष्य सुरक्षित करा; नाशिक मध्ये 13 नोव्हेंबरला चर्चा सत्र

NPS The Golden Key to Retirement : राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) ही निवृत्तीच्या "सुवर्ण काळासाठी" आर्थिक स्थिरता मिळवण्याचा एक विश्वासार्ह, लवचिक आणि कर-कार्यक्षम उपाय आहे; लवकर सुरुवात आणि सातत्यपूर्ण नियोजन आवश्यक असलेल्या या शक्तिशाली साधनावर जागरूकता वाढवण्यासाठी विशेष संवादात्मक सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.
NPS The Golden Key to Retirement

NPS The Golden Key to Retirement

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Benefits for Companies and Employees : निवृत्तीला बहुतेकदा आयुष्याचा "सुवर्ण काळ" म्हटले जाते - आराम करण्याचा आणि एखाद्याच्या कठोर परिश्रमाचे फळ उपभोगण्याचा काळ. तरीही, या टप्प्यात आर्थिक स्थिरतेची आवश्यकता देखील असते. नियमित उत्पन्न नसताना, आर्थिकदृष्ट्या तयार राहिल्याने मनःशांती आणि स्वतःच्या अटींवर जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळते.

Loading content, please wait...
Employees
awareness
tax
Financial Problems
financial planning
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com