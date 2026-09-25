Premium|Natural Gas Prices : नैसर्गिक वायूच्या भावामध्ये का जाणवतो फरक?

ऋषिकेश उगले - rushikesh.ugale@mcqube.in कच्च्या तेलाचे भाव वाढले, की त्याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलवर दिसतो; मात्र नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत चित्र वेगळे आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आशिया आणि युरोपमध्ये नैसर्गिक वायूच्या भावात मोठी वाढ झाली, त्याचा परिणाम भारतातील ‘सीएनजी’च्या भावावरही झाला. पण त्याच काळात अमेरिकेतील ‘हेनरी हब’वर आधारित ‘एमसीएक्स’वरील नैसर्गिक वायूच्या भावात तितकीशी हालचाल दिसली नाही. एकाच इंधनाचे भाव वेगवेगळ्या बाजारांत एवढे वेगळे का असतात, याचा घेतलेला वेध...अमेरिका-इराण संघर्षाला सहा महिने उलटले. या काळात पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक वायूसह विविध इंधनांच्या भावात चढ-उतार दिसून आले. पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा तुलनेने सुरळीत राहिला; मात्र नैसर्गिक वायूच्या उपलब्धतेवर त्याचा परिणाम झाला. व्यावसायिक क्षेत्राला होणारा गॅसपुरवठा कमी करून घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्यात आले. परिणामी, शहर गॅस वितरण कंपन्यांवरील खर्चाचा दबाव वाढला आणि काही ठिकाणी ‘सीएनजी’च्या किरकोळ भावातही वाढ झाली. या दरम्यान एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील नैसर्गिक वायूचे भाव वाढत असताना, मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंजवरील (एमसीएक्स) नैसर्गिक वायूच्या वायदे भावात तितकीच वाढ का दिसली नाही? कारण ‘एमसीएक्स’वरील नैसर्गिक वायूचा करार अमेरिकेतील ‘हेनरी हब’ या बाजारभावावर आधारित आहे, तर भारतातील गॅसचे भाव ठरवताना देशांतर्गत उत्पादन, आयात केलेला ‘एलएनजी’ आणि विविध आंतरराष्ट्रीय निर्देशांकांचा परिणाम होतो. म्हणजेच, पंपावरील ‘सीएनजी’चा भाव आणि ‘एमसीएक्स’वरील नैसर्गिक वायूचा भाव यांच्यात थेट एकास एक संबंध नसतो. हा फरक का निर्माण होतो, हे समजून घेण्यासाठी नैसर्गिक वायूचे जागतिक बाजार आणि भारतातील भावनिर्धारणाची रचना समजून घेणे आवश्यक आहे..नैसर्गिक वायूचे भाव कसे ठरतात?सर्वप्रथम ‘एलपीजी’ आणि ‘सीएनजी’ यांमधील फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. ‘एलपीजी’ म्हणजे द्रवीभूत पेट्रोलियम वायू. तो प्रामुख्याने कच्च्या तेलाच्या प्रक्रियेतून किंवा नैसर्गिक वायूच्या प्रक्रियेतून मिळतो. त्यामुळे त्याच्या भावावर कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय भावाचा मोठा प्रभाव असतो. ‘सीएनजी’ म्हणजे आकुंचित नैसर्गिक वायू. हा स्वतंत्र नैसर्गिक वायू क्षेत्रांमधून काढला जातो आणि पाइपलाइनद्वारे किंवा द्रवीभूत नैसर्गिक वायूच्या स्वरूपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जातो. भारतामध्ये नैसर्गिक वायूचे भाव ठरवण्याची रचना दोन प्रमुख भागांत विभागली जाऊ शकते. देशांतर्गत क्षेत्रांतून मिळणाऱ्या गॅससाठी सरकारने निश्चित केलेल्या सूत्रानुसार भाव ठरतो. दुसरीकडे, आयात केलेल्या ‘एलएनजी’चा भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती, करार आणि संबंधित बाजार निर्देशांकांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे भारतातील ‘सीएनजी’च्या भावावर केवळ एका आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा प्रभाव पडत नाही.नैसर्गिक वायूची चार प्रमुख बाजारकेंद्रेकच्च्या तेलाच्या बाजाराप्रमाणे नैसर्गिक वायूचा संपूर्ण जगासाठी एकच संदर्भभाव नाही. वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये पुरवठा, पाइपलाइनची उपलब्धता, ‘एलएनजी’ टर्मिनल, साठवणूकक्षमता आणि हवामान यानुसार स्वतंत्र बाजारभाव तयार होतात. जगातील प्रमुख नैसर्गिक वायू बाजारकेंद्रांमध्ये अमेरिकेतील ‘हेनरी हब’, जपान-कोरिया बाजारातील ‘जेकेएम’, युरोपमधील ‘टीटीएफ’ आणि ब्रिटनमधील ‘एनबीपी’ यांचा समावेश होतो.(खाली दिलेला तक्ता पाहावा).Premium|Overseas Investment Options for Indians : जागतिक कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवण्याची सुवर्णसंधी; मंदीच्या काळातही तुमच्या पैशाला 'ग्लोबल फंडा'चा मोठा आधार.या तक्त्यात दिलेल्या आकडेवारीतून एक बाब स्पष्ट होते, ती म्हणजे ‘हेनरी हब’च्या तुलनेत आशिया आणि युरोपमधील नैसर्गिक वायूच्या भावात मोठी वाढ झाली. याचे प्रमुख कारण म्हणजे नैसर्गिक वायूचा बाजार हा मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक बाजार आहे. पाइपलाइनचे जाळे, ‘एलएनजी’चे द्रवीकरण आणि पुनर्वायुकरण प्रकल्प, बंदरे, जहाजवाहतूक, साठवणूकक्षमता आणि हवामान यामुळे एका प्रदेशातील पुरवठा दुसऱ्या प्रदेशात तातडीने वळवणे कच्च्या तेलाइतके सोपे नसते.एल निनो आणि नैसर्गिक वायूची मागणीनैसर्गिक वायूच्या मागणीवर हवामानाचा मोठा परिणाम होतो. विशेषतः अमेरिका आणि युरोपमध्ये हिवाळ्यात घरांना उबदार ठेवण्यासाठी नैसर्गिक वायूचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. उन्हाळ्यातही वीजनिर्मितीसाठी नैसर्गिक वायूची मागणी वाढू शकते. एल निनोमुळे उत्तर अमेरिकेतील हिवाळी हवामानावर परिणाम झाला. काही भागांत अपेक्षेपेक्षा सौम्य हवामान राहिल्याने घरगुती आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील हीटिंगसाठी नैसर्गिक वायूची मागणी तुलनेने कमी राहिली. त्याचवेळी अमेरिकेतील नैसर्गिक वायूचे साठे तुलनेने उच्च पातळीवर होते. मागणी कमी आणि साठा जास्त असल्याने देशांतर्गत बाजारावर भाववाढीचा दबाव मर्यादित राहिला. यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जगातील इतर भागांमध्ये नैसर्गिक वायूचे भाव वाढत असतानाही अमेरिकेतील ‘हेनरी हब’च्या भावात त्याच प्रमाणात वाढ झाली नाही.अमेरिकी बाजाराची वेगळी प्रतिक्रियाअमेरिकेतील नैसर्गिक वायू बाजाराची प्रतिक्रिया समजून घेण्यासाठी तीन महत्त्वाचे घटक पाहावे लागतात-१) ‘एलएनजी’ निर्यातीची पायाभूत मर्यादा ः कच्च्या तेलाच्या तुलनेत नैसर्गिक वायू एका देशातून दुसऱ्या देशात पाठवणे अधिक गुंतागुंतीचे आहे. नैसर्गिक वायूची समुद्रमार्गे वाहतूक करण्यासाठी प्रथम त्याचे ‘एलएनजी’मध्ये रूपांतर करावे लागते. त्यासाठी गॅस अत्यंत कमी तापमानाला, सुमारे उणे १६२ अंश सेल्सिअसपर्यंत थंड करावा लागतो. यानंतरच तो विशेष जहाजांमधून दुसऱ्या देशात पाठवता येतो. त्यामुळे गॅसच्या निर्यातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर द्रवीकरण प्रकल्प, पाइपलाइन, टर्मिनल आणि जहाजांची आवश्यकता असते. अमेरिकेतील गॅस उत्पादन मोठे असले, तरी देशांतर्गत उत्पादनातील प्रत्येक अतिरिक्त गॅस लगेच आशिया किंवा युरोपमध्ये पाठवता येत नाही. निर्यात टर्मिनलची क्षमता मर्यादित असल्यामुळे अमेरिकेत उपलब्ध असलेला अतिरिक्त गॅस मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत बाजारातच राहतो. यामुळे आशिया किंवा युरोपमध्ये गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला, तरी त्याचा परिणाम अमेरिकेतील ‘हेनरी हब’च्या भावावर मर्यादित राहू शकतो.२) कच्च्या तेलाचे वाढते भाव ः अमेरिकेतील नैसर्गिक वायूच्या भावावर परिणाम करणारा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे कच्च्या तेलाचे उत्पादन. टेक्सास आणि न्यू मेक्सिकोमधील पर्मियन बेसिनसारख्या भागांत कंपन्या प्रामुख्याने कच्च्या तेलासाठी उत्खनन करतात. मात्र, तेल काढताना त्यासोबत नैसर्गिक वायूही बाहेर पडतो. याला ‘असोसिएटेड गॅस’ म्हणतात. कच्च्या तेलाचे भाव वाढले आणि तेल उत्पादन फायदेशीर राहिले, तर कंपन्या तेलाचे उत्पादन सुरू ठेवतात. त्यासोबत मिळणारा नैसर्गिक वायू हा अनेक वेळा मुख्य उत्पादनाऐवजी उपउत्पादन ठरतो. परिणामी, तेलाच्या वाढत्या उत्पादनासोबत नैसर्गिक वायूचा पुरवठाही वाढू शकतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव वाढत असतानाही अमेरिकेतील नैसर्गिक वायूच्या बाजारात पुरवठ्याचा दबाव कायम राहू शकतो.३) होर्मुझची सामुद्रधुनी व आशिया-युरोप बाजार ः आशियाई आणि युरोपीय बाजारातील नैसर्गिक वायूचे भाव वाढण्यामागे पश्चिम आशियातील संघर्षाचा थेट परिणाम दिसून आला. जागतिक ‘एलएनजी’ व्यापारातील महत्त्वाचा भाग होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो. विशेषतः कतारसारख्या मोठ्या ‘एलएनजी’ उत्पादकाकडून आशियाई बाजारात होणाऱ्या पुरवठ्यासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. या मार्गावर वाहतुकीला धोका निर्माण झाला की आशियाई ग्राहकांना पर्यायी ‘एलएनजी’ कार्गो शोधावे लागतात. त्यासाठी पश्चिम आफ्रिका, अटलांटिक बेसिन किंवा इतर भागांतील उपलब्ध कार्गोसाठी अधिक बोली लावावी लागते. याचा परिणाम युरोपवरही होतो. आशियाई ग्राहक अधिक भाव देऊन कार्गो खरेदी करू लागले, की युरोपीय ग्राहकांना तोच माल मिळविण्यासाठी अधिक भाव मोजावा लागतो. यामुळे ‘जेकेएम’, ‘टीटीएफ’ आणि ‘एनबीपी’सारख्या बाजारकेंद्रांमध्ये नैसर्गिक वायूचे भाव झपाट्याने वाढू शकतात. अलीकडील बाजारातील हालचालींमध्येही ‘जेकेएम’ आणि ‘टीटीएफ’च्या तुलनेत ‘हेनरी हब’मध्ये तुलनेने मर्यादित वाढ दिसून आली आहे..भारतातील ‘सीएनजी’ महाग का होतो?याच ठिकाणी भारत आणि अमेरिकेतील नैसर्गिक वायू बाजारातील फरक महत्त्वाचा ठरतो. भारतामध्ये शहर गॅस वितरण कंपन्यांना देशांतर्गत उत्पादित गॅस आणि आयात केलेल्या ‘एलएनजी’चा वापर करावा लागतो. देशांतर्गत स्वस्त गॅसची उपलब्धता मर्यादित झाली किंवा त्याचे वाटप कमी झाले, तर कंपन्यांना आयात केलेल्या ‘एलएनजी’कडे वळावे लागते. आयात केलेल्या ‘एलएनजी’चा भाव जागतिक बाजाराशी जोडलेला असतो. पश्चिम आशियातील पुरवठ्यावर परिणाम झाला, तर आशियाई बाजारात ‘एलएनजी’चा भाव वाढतो. त्याचा परिणाम भारतीय आयातदारांच्या खर्चावर होतो. यामुळे ‘सीएनजी’च्या पंपावरील भाव वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र, याचा अर्थ ‘एमसीएक्स’वरील नैसर्गिक वायूचा भावही त्याच प्रमाणात वाढला पाहिजे, असे नाही. भारतातील ‘सीएनजी’च्या अंतिम भावामध्ये गॅसचा मूळ भाव याशिवाय वाहतूक, वितरण, कर आणि वितरकाचा खर्च यांचाही समावेश असतो.‘एमसीएक्स’ व ‘सीएनजी’चा भाव वेगळा का?हा संपूर्ण विषय समजून घेण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘एमसीएक्स’वरील नैसर्गिक वायूचा वायदे करार आणि भारतातील प्रत्यक्ष ‘सीएनजी’ यांचा भाव एकाच बाजारातून ठरत नाही. ‘एमसीएक्स’वरील नैसर्गिक वायू कराराचा संदर्भ अमेरिकेतील ‘हेनरी हब’शी जोडलेला आहे. त्यामुळे त्या कराराच्या भावावर अमेरिकेतील उत्पादन, साठे, हवामान, पाइपलाइन क्षमता आणि ‘एलएनजी’ निर्यात क्षमता यांचा प्रभाव असतो. दुसरीकडे, भारतातील ‘सीएनजी’च्या भावावर देशांतर्गत गॅसची उपलब्धता, सरकारचे वाटप, आयात केलेल्या ‘एलएनजी’चा भाव, रुपया-डॉलर विनिमय दर, वाहतूक, वितरण खर्च, कर आणि स्थानिक कररचना यांचा परिणाम होतो. म्हणूनच ‘एमसीएक्स’वर नैसर्गिक वायू स्वस्त झाला, तरी भारतातील ‘सीएनजी’ स्वस्त होईलच असे नाही; त्याचप्रमाणे भारतात ‘सीएनजी’ महागला म्हणून ‘हेनरी हब’वरही भाव वाढेलच असे नाही. हे अंतर किती महत्त्वाचे आहे, हे सध्याच्या बाजाररचनेतूनही दिसते. अमेरिकेतील ‘हेनरी हब’चा भाव आणि आशियातील ‘जेकेएम’ किंवा युरोपातील ‘टीटीएफ’चा भाव वेगवेगळ्या घटकांमुळे स्वतंत्रपणे हालचाल करू शकतात.थोडक्यात, नैसर्गिक वायू हा एकच जागतिक भाव असलेला इंधन बाजार नाही. प्रत्येक प्रदेशाची पुरवठा साखळी, पायाभूत सुविधा आणि मागणीची रचना वेगळी असल्यामुळे त्याचे भावही वेगवेगळ्या दिशेने हालचाल करू शकतात. भारतातील ‘सीएनजी’ आणि ‘एमसीएक्स’वरील ‘हेनरी हब’ आधारित नैसर्गिक वायूच्या भावातील फरक हा याच बाजाररचनेचा परिणाम आहे.काय निष्कर्ष काढावा?नैसर्गिक वायूच्या बाजाराकडे कच्च्या तेलाच्या बाजाराप्रमाणे पाहणे ही सर्वांत मोठी चूक ठरू शकते. कच्चे तेल तुलनेने जागतिक पातळीवर अधिक एकसंध बाजारात व्यवहारले जाते. नैसर्गिक वायू मात्र पाइपलाइन आणि ‘एलएनजी’ पायाभूत सुविधांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रदेशातील युद्ध किंवा पुरवठा संकटाचा परिणाम दुसऱ्या प्रदेशातील नैसर्गिक वायूच्या भावावर तितक्याच प्रमाणात होईलच असे नाही. भारताच्या बाबतीत तर ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे. देशांतर्गत स्वस्त नैसर्गिक वायूची उपलब्धता कमी झाली आणि आयात केलेल्या ‘एलएनजी’वरील अवलंबित्व वाढले, तर जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम थेट शहर गॅस वितरण कंपन्यांच्या खर्चावर होऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदाराने किंवा अभ्यासकाने नैसर्गिक वायूचा भाव पाहताना केवळ ‘एमसीएक्स’चा भाव पाहणे पुरेसे नाही. ‘हेनरी हब’, ‘जेकेएम’, ‘टीटीएफ’, ‘एलएनजी’ वाहतूक खर्च, होर्मुझसारख्या महत्त्वाच्या समुद्रीमार्गांची स्थिती, अमेरिकेतील गॅसचे साठे, भारतातील देशांतर्गत गॅसचे वाटप आणि रुपया-डॉलर विनिमय दर या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.(लेखक ‘एमसीक्यूब’ या कंपनीचे सहयोगी सल्लागार आहेत. ८४०८९९६८७४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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