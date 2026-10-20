Premium|Navratri Investment Planning : नवदुर्गेच्या नऊ रूपांतून गुंतवणुकीचे धडे; आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी नियोजन

दीपाली मुजुमदार - deepalimujumdar@gmail.com नवरात्र म्हणजे शक्ती, श्रद्धा आणि नवचैतन्याचा उत्सव. देवीच्या नऊ रूपांची आराधना करताना सकारात्मकतेचा संकल्प केला जातो. याच नऊ रूपांकडून आर्थिक नियोजनाचेही काही महत्त्वाचे धडे घेता येतात. उत्पन्नातील ठराविक रक्कम नियमितपणे बाजूला काढणे, योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करणे, जोखीम समजून घेणे आणि भविष्यातील उद्दिष्टांसाठी आजपासून तयारी करणे, ही आर्थिक समृद्धीची मूलभूत तत्त्वे आहेत. नवरात्रातील नऊ रात्रींच्या निमित्ताने गुंतवणुकीच्या नऊ महत्त्वाच्या बाबी समजून घेऊ या.वरात्रोत्सवात आपण नऊ दिवस देवीच्या विविध रूपांची उपासना करतो, त्याचप्रमाणे आपल्या आयुष्याच्या विविध गरजांसाठी आजपासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे. शिक्षण, घर, व्यवसाय, मुलांचे भविष्य, निवृत्ती आणि आकस्मिक गरजा या प्रत्येकासाठी केलेली शिस्तबद्ध आर्थिक गुंतवणूक म्हणजे आपल्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी केलेली एक प्रकारची आराधनाच आहे. श्रद्धा आपल्याला मानसिक बळ देते; तर योग्य गुंतवणूक आर्थिक बळ देते. आजच्या काळात उत्पन्न किती आहे यापेक्षा त्यातील किती रक्कम आपण योग्य पद्धतीने भविष्यासाठी राखून ठेवतो, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. छोट्या रकमेपासून सुरू केलेली नियमित बचत आणि योग्य आर्थिक नियोजन कालांतराने मोठा आधार निर्माण करू शकते. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी मोठ्या रकमेची वाट पाहण्यापेक्षा लवकर सुरुवात करणे आणि सातत्य राखणे अधिक महत्त्वाचे आहे. नवरात्रातील दीप ज्याप्रमाणे अंधार दूर करतो, त्याचप्रमाणे आर्थिक शिस्त भविष्यातील अनिश्चिततेचा अंधार कमी करू शकते. मात्र, गुंतवणूक करताना केवळ आकर्षक परताव्याच्या आशेने निर्णय न घेता आपली उद्दिष्टे, जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता, कालावधी आणि आर्थिक परिस्थिती यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. नवरात्रीत आपण दुर्गेच्या नऊ रूपांची (नवदुर्गा) पूजा करतो, त्याचप्रमाणे आपल्या गुंतवणुकीच्या प्रवासात नऊ महत्त्वाच्या तत्त्वांचा अवलंब करून आपण आपले आर्थिक भविष्य सुरक्षित करू शकतो..शैलपुत्री : भक्कम पायाकोणत्याही गुंतवणुकीची सुरुवात मजबूत आर्थिक पायापासून झाली पाहिजे. त्यासाठी प्रथम आपत्कालीन निधी तयार करणे आणि आवश्यकतेनुसार आरोग्यविमा व आयुर्विमा घेणे महत्त्वाचे आहे. अचानक उद्भवणाऱ्या खर्चाच्या वेळी गुंतवणूक मोडण्याची वेळ येऊ नये, हा त्यामागचा उद्देश आहे.ब्रह्मचारिणी : शिस्त व अभ्यासआर्थिक समृद्धीसाठी नियमितता आणि शिस्त आवश्यक आहे. ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून दर महिन्याला ठरावीक रक्कम म्युच्युअल फंडात गुंतवण्याची सवय लावता येते. मात्र, कोणत्याही योजनेत पैसे गुंतवण्यापूर्वी तिची वैशिष्ट्ये, जोखीम, खर्च आणि आपल्या उद्दिष्टांशी असलेली उपयुक्तता समजून घेणे आवश्यक आहे.चंद्रघंटा : धैर्य आणि शांतताशेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत बाजारातील चढ-उतार अपरिहार्य आहेत. त्यामुळे अल्पकालीन हालचालींवर भावनिक प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांचा आणि गुंतवणुकीच्या कालावधीचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी केलेल्या गुंतवणुकीत संयमाची भूमिका महत्त्वाची ठरते.कुष्मांडा : नावीन्य आणि विविधतासंपूर्ण पैसा एकाच गुंतवणूक प्रकारात ठेवण्याऐवजी आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार विविध मालमत्ता प्रकारांचा विचार करता येतो. इक्विटी, डेट, सोने-चांदी आणि रिअल इस्टेट यांसारख्या पर्यायांमध्ये योग्य प्रमाणात विविधता आणल्यास एकाच प्रकारच्या गुंतवणुकीवरील अवलंबित्व कमी करता येते..स्कंदमाता : संरक्षणाचे कवचजास्त परताव्याच्या आशेने अनावश्यक जोखीम घेणे टाळले पाहिजे. गुंतवणूक करताना संभाव्य परताव्यासोबत जोखीमही समजून घेणे गरजेचे आहे. आपल्या आर्थिक परिस्थितीला आणि जोखीम स्वीकारण्याच्या क्षमतेला अनुरूप गुंतवणूक निवडणे महत्त्वाचे आहे.कात्यायनी : स्पष्ट ध्येयप्रत्येक गुंतवणुकीमागे एखादे स्पष्ट आर्थिक उद्दिष्ट असावे. मुलांचे शिक्षण, स्वतःचे घर, व्यवसाय, प्रवास किंवा निवृत्ती अशा उद्दिष्टांनुसार गुंतवणुकीचा कालावधी आणि पर्याय ठरवता येतात. ध्येय स्पष्ट असेल तर गुंतवणुकीची दिशा निश्चित करणे सोपे जाते.कालरात्री : नकारात्मकतेचा संहारपोर्टफोलिओचे वेळोवेळी पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. एखादी गुंतवणूक आपल्या उद्दिष्टांना किंवा जोखीम क्षमतेला अनुरूप राहिली नाही, तर तिचा फेरविचार करता येतो. केवळ खराब कामगिरी झाली म्हणून गुंतवणूक तातडीने विकणे किंवा केवळ चांगली कामगिरी झाली म्हणून ती कायम ठेवणे, हे दोन्ही निर्णय विचारपूर्वक घ्यायला हवेत.महागौरी : आर्थिक शुद्धीकरणकरनियोजन हेदेखील आर्थिक नियोजनाचाच एक भाग आहे. ईएलएसएस, पीपीएफ यांसारख्या करबचतीच्या पर्यायांचा विचार करताना केवळ करबचतीऐवजी त्यांचा कालावधी, परतावा, तरलता आणि आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांशी असलेले नाते समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.सिद्धिदात्री : समृद्धीचा मार्गशिस्तबद्ध बचत, योग्य गुंतवणूक, विविधता, संयम आणि वेळोवेळी केलेले पुनरावलोकन या सवयी दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाला बळ देतात. चक्रवाढीचा फायदा मिळण्यासाठी वेळ आणि सातत्य महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आज घेतलेला छोटा निर्णयही महत्त्वाचा ठरू शकतो..महिलांसाठी आर्थिक स्वावलंबनाचा संकल्पनवरात्रात देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. या पार्श्वभूमीवर महिलांनी स्वतःच्या आर्थिक भवितव्याकडेही गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. घराचे बजेट सांभाळण्यापासून बचत करण्यापर्यंत महिलांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, बचतीबरोबरच त्या पैशाचे योग्य नियोजन आणि गुंतवणूक करणेही तितकेच आवश्यक आहे. महागाईमुळे पैशाची क्रयशक्ती कालांतराने कमी होते. त्यामुळे केवळ बचत खात्यात किंवा रोख स्वरूपात पैसा ठेवण्याऐवजी आपल्या गरजा, कालावधी आणि जोखीम क्षमतेनुसार विविध गुंतवणूक पर्यायांचा विचार करता येतो. सोने-चांदी, म्युच्युअल फंड, पीपीएफ यांसारख्या पर्यायांची निवड करताना त्यांची वैशिष्ट्ये आणि जोखीम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. गुंतवणूक म्हणजे केवळ पैसा वाढवण्याचा मार्ग नाही; ती आर्थिक स्वावलंबनाकडे नेणारी सवयही आहे. मुलांचे उच्च शिक्षण, स्वतःचा व्यवसाय, आकस्मिक खर्च किंवा निवृत्तीनंतरचे आयुष्य अशा विविध उद्दिष्टांसाठी आजपासून नियोजन केल्यास भविष्यातील आर्थिक गरजांचा सामना करणे अधिक सुलभ होऊ शकते.(लेखिका नाशिकस्थित गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९८२२७८२६१२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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