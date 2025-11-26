Premium|Nomination In Bank Accounts : नामनिर्देशनातील बदल

शशांक वाघ- keshwa60@gmail.comसंपत्ती कोणताही वादविवाद न होता वारसांकडे विनासायास हस्तांतरित व्हावी असे वाटत असेल, तर नैसर्गिक उत्तर ‘इच्छापत्र करा’ असेच येईल; पण या इच्छापत्राची अंमलबजावणी करताना बऱ्याच वेळा कायदेशीर बाबींची पूर्तता करताना खूप कालावधी जातो. तोपर्यंत संपत्ती पडून राहू शकते. मग किमान ठेवी स्वरूपातील संपत्ती इच्छापत्राप्रमाणे किंवा इच्छापत्राशिवाय हस्तांतर करण्यासाठी सोपा पर्याय म्हणजे नामनिर्देशन (नॉमिनेशन.)मान ठेवी स्वरूपातील संपत्ती इच्छापत्राप्रमाणे किंवा इच्छापत्राशिवाय हस्तांतर करण्यासाठी सोपा पर्याय म्हणजे नामनिर्देशन (नॉमिनेशन.) नामनिर्देशन हे वैयक्तिक (‘जॉइंट’ सह) खात्यांसाठीच लागू असते. म्हणजेच भागीदारी संस्था, कंपनी, विश्वस्त संस्था वगैरेंच्या खात्यांना नामनिर्देशनाची सोय नसते..नामनिर्देशन कोणत्या संपत्तीसाठी करता येते?बँकांतील सर्व प्रकारच्या ठेवींसाठीलॉकरविमा पॉलिसीम्युच्युअल फंडशेअर व कर्जरोखे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील समभागअल्पवयीन नामनिर्देशित/ पालक याविषयी थोडी अधिक खबरदारी घ्यावी लागते. नामनिर्देशनाबरोबर अज्ञान पालककर्त्याचीही नेमणूक करावी लागते. त्यापैकी या लेखात आपण विशेषतः बँकांच्या ठेवींसंदर्भात विचार करणार आहोत; पण बाकीच्या प्रकारांच्या नामनिर्देशनासंदर्भातील नियमांचा धावता आढावा पुढे देत आहे..म्युच्युअल फंड‘सेबी’ने नामनिर्देशनासाठी मानक फॉर्म ठरवले आहेत.एका फोलिओसाठी जास्तीत जास्त १० नामनिर्देशने करता येतात.प्रत्येकासाठी अचूक टक्केवारी नमूद करणे आवश्यक.नामनिर्देशन न करण्याचाही पर्याय आहे.विमा कंपन्याबहुतांश ठिकाणी अनेक नामनिर्देशने करता येतात.नाते, ओळखपत्र आदी तपशील अनिवार्य.कायदेशीर दृष्टीने नामनिर्देशित व्यक्ती केवळ ‘विश्वस्त’ असतात. वारसा कायद्यांवर त्याचा परिणाम होत नाही.सूचिबद्ध कंपन्यांचे शेअर/डिबेंचरकंपनी कायद्यानुसार नामनिर्देशन करता येते.एकापेक्षा जास्त नामनिर्देशित व्यक्ती नियुक्त करता येतात व त्यांना टक्केवारीनुसार वाटप करता येते..Bank Lunch Break : आरबीआयचे नियम 'डब्ब्यात' राष्ट्रीय बँका जेवणाच्या वेळी बंद; ताटकळत बसण्याची ग्राहकांवर वेळ.सहकारी गृहनिर्माण संस्थासहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील भागधारकाला नामनिर्देशन देण्याची सोय आहे. संयुक्त नामनिर्देशनही देता येते. विहित नमुन्यात नामनिर्देशन केल्यावर सचिवाने पोचपावती देणे बंधनकारक आहे आणि दोन महिन्यांत नियामक मंडळाने निर्णय देणे बंधनकारक आहे.अपार्टमेंट फ्लॅटआपला फ्लॅट अपार्टमेंट ॲक्टनुसार नोंदलेला असेल, तर नामनिर्देशनाची सोय नाही. इच्छापत्रानुसार हस्तांतर होते.बँकांमधील नामनिर्देशनऑगस्ट २०२५ पर्यंत भारतीय बँकांमध्ये ६७ हजार कोटी रुपयांच्या विनादावा ठेवी आहेत. याचे प्रमुख कारण नामनिर्देशन नसणे किंवा फॉर्ममधील त्रुटी. या परिस्थितीत सुधारणा आणण्यासाठी भारतीय सरकार सतत प्रयत्नशील असून, ठोस पावले उचलली आहेत. त्याबद्दल माहिती घेण्याआधी जागतिक परिस्थितीचा आढावा घेऊ.अमेरिका/ब्रिटन : ‘ट्रान्स्फर ऑन डेथ’ प्रणाली - संपत्ती थेट नामनिर्देशितांकडे जाते. (वारसांना आव्हान करण्याचा अधिकार राहतो.)युरोपीय युनियन : नामनिर्देशन + वारसांचा हक्क दोन्ही एकत्र सुनिश्चित.भारतातील नामनिर्देशनाच्या त्रुटीमानकीकरणाचा (स्टँडर्डायझेशन) अभाव : प्रत्येक क्षेत्रात फॉर्म, प्रक्रिया वेगवेगळ्या आहेत.अल्प जागरूकता : बरेच जण नामनिर्देशन करत नाहीत किंवा अपडेट करत नाहीत.कायदेशीर पोकळी : नामनिर्देशित केवळ विश्वस्त; वारसांना खरे हक्क.अपूर्ण माहिती : मोबाइल, ई-मेल, ओळखपत्र तपशील नसल्याने दावा उशिरा होतो.गुंतागुंतीची प्रक्रिया : नामनिर्देशन नसल्यास वारसांना न्यायालयीन कागदपत्रे आणावी लागतात.बँक खाते, मुदत ठेवी आणि लॉकरसाठी एकापेक्षा जास्त नामनिर्देशनाची परवानगी.भारत (२०२४-२५ सुधारणा) कायदा नुकताच मंजूर झाला आहे. तीन डिसेंबर २०२४ पासून भारतात बँक खाते, मुदत ठेव आणि लॉकरसाठी एकापेक्षा जास्त नामनिर्देशित व्यक्ती ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. लोकसभेने बँकिंग कायदा (सुधारणा) विधेयक मंजूर केल्यानंतर हा बदल झाला असून, ग्राहकांना जास्तीत जास्त चार नामनिर्देशित व्यक्ती ठेवण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. लोकसभेने हे विधेयक तीन डिसेंबर २०२४ रोजी मंजूर केले. पूर्वी केवळ एक नामनिर्देशित व्यक्ती ठेवता येत होती. आता जास्तीत जास्त चार नामनिर्देशित व्यक्ती ठेवता येतील. खातेधारक अनुक्रमे (सक्सेसिव्ह) किंवा एकाच वेळी (सायमल्टॅनियस) नामनिर्देशन करू शकतो. एकाच वेळी अनेक नामनिर्देशने केल्यास टक्केवारीनुसार हिस्सा द्यावा लागेल.अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळालोकसभेने विधेयक तीन डिसेंबर २०२४ रोजी मंजूर केले असले, तरी राज्यसभा आणि राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यानंतरच ते प्रभावी होते. मार्च २०२५ मध्ये राज्यसभेनेही हे विधेयक मंजूर केले आणि त्यामुळे अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला. हा ऐतिहासिक बदल ग्राहकांना वारसा नियोजनात व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अधिक लवचिकता देतो. आता नामनिर्देशन असल्यास व नसल्यास कशा पद्धतीने वारसांना ठेवींचे हस्तांतर होते, ते तौलनिक पद्धतीने समजून घेऊ आणि नव्या सुधारणेमुळे काय फायदा होणार ते जाणून घेऊ.मृत्यू झाल्यास दाव्यांची प्रक्रियानामनिर्देशन असल्यास :वैध नामनिर्देशन असल्यास बँक थेट नामनिर्देशितास पैसे/मालमत्ता देते.नामनिर्देशित व्यक्ती केवळ विश्वस्त असतात. इतर वारसांचा हक्क कायम राहतो.आवश्यक कागदपत्रे : दावा फॉर्म, मृत्यू प्रमाणपत्र, नामनिर्देशिताचा ओळख पुरावा.बँका साधारण १५ दिवसांत दावा निकाली काढतात.नामनिर्देशन नसल्यास :वारस प्रमाणपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा कायदेशीर कागदपत्रांची गरज. लहान रकमेच्या (१० हजार रुपये ते एक लाख रुपये) दाव्यासाठी मृत्यू प्रमाणपत्र, दावा फॉर्म, वारसांचे केवायसी व प्रतिज्ञापत्र पुरेसे असते. मोठ्या रकमेच्या दाव्यासाठी वारस प्रमाणपत्र आवश्यक. बँका सर्व तपासणी करून दावा निकाली काढतात.भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश (२०२५)मानक दावा फॉर्म तयार करण्याचे प्रस्तावित.नामनिर्देशन असल्यास : फक्त दावा फॉर्म, मृत्यू प्रमाणपत्र व ओळखपत्र आवश्यक.नामनिर्देशन नसल्यास : १५ लाख रुपयांपर्यंत साधी प्रक्रिया; त्यापेक्षा जास्त असल्यास वारस प्रमा 