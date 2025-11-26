Premium|Nomination In Bank Accounts : नामनिर्देशनातील बदल

Sakal Money

Property Transfer Laws India : नामनिर्देशन (नॉमिनेशन) हे संपत्ती विनासायास हस्तांतरित करण्याचा सोपा पर्याय असून, नुकत्याच मंजूर झालेल्या बँकिंग कायद्यातील सुधारणांनुसार आता बँक ठेवी व लॉकरसाठी जास्तीत जास्त चार नामनिर्देशित व्यक्ती ठेवण्याची परवानगी मिळाली आहे, ज्यामुळे वारसांना होणारा त्रास कमी होईल.
Updated on

शशांक वाघ- keshwa60@gmail.com

संपत्ती कोणताही वादविवाद न होता वारसांकडे विनासायास हस्तांतरित व्हावी असे वाटत असेल, तर नैसर्गिक उत्तर ‘इच्छापत्र करा’ असेच येईल; पण या इच्छापत्राची अंमलबजावणी करताना बऱ्याच वेळा कायदेशीर बाबींची पूर्तता करताना खूप कालावधी जातो. तोपर्यंत संपत्ती पडून राहू शकते. मग किमान ठेवी स्वरूपातील संपत्ती इच्छापत्राप्रमाणे किंवा इच्छापत्राशिवाय हस्तांतर करण्यासाठी सोपा पर्याय म्हणजे नामनिर्देशन (नॉमिनेशन.)

मान ठेवी स्वरूपातील संपत्ती इच्छापत्राप्रमाणे किंवा इच्छापत्राशिवाय हस्तांतर करण्यासाठी सोपा पर्याय म्हणजे नामनिर्देशन (नॉमिनेशन.) नामनिर्देशन हे वैयक्तिक (‘जॉइंट’ सह) खात्यांसाठीच लागू असते. म्हणजेच भागीदारी संस्था, कंपनी, विश्वस्त संस्था वगैरेंच्या खात्यांना नामनिर्देशनाची सोय नसते.

