करकायदा : प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची पूर्वतयारी

ॲड. सुकृत देव, करसल्लागारकेंद्र सरकारने एक एप्रिल २०२६पासून नवा प्राप्तिकर कायदा लागू केला आहे. यातील तरतुदींमुळे करकायद्याचे पालन करणे अधिक सुलभ आणि सुटसुटीत झाले आहे. यातील तरतुदींनुसार, प्राप्तिकर विवरणपत्र आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ (आकारणी वर्ष २०२६-२७) भरण्याची मुदत पात्र करदात्यांच्या विभागानुसार वेगवेगळी आहे. विलंबशुल्क भरून विवरणपत्र भरणेही शक्य आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्राप्तिकर विवरणपत्र योग्य माहितीसह भरणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी घाईघाईने विवरणपत्र भरण्याऐवजी सर्व आवश्यक माहिती घेऊन, पडताळणी करून वेळेत विवरणपत्र भरणे अधिक लाभदायक आहे. .विवरणपत्र भरण्याची मुदतपगारदार व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब व इतर उत्पन्नस्रोत असलेल्या आणि ज्या प्राप्तिकरदात्यांना लेखापरीक्षण करण्याची गरज नाही, जे प्राप्तिकर विवरणपत्र फॉर्म एक आणि दोन भरतात) त्यांच्यासाठी करविवरणपत्र भरण्याची तारीख ३१ जुलै २०२६ आहे..उद्योगधंदा किंवा व्यावसायिक उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या आणि लेखापरीक्षणाची गरज नसलेल्या व जे प्राप्तिकर विवरणपत्र फॉर्म तीन आणि चार भरतात, त्यांच्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ आहे..उद्योग, व्यवसाय असलेल्या ज्या प्राप्तिकरदात्यांना लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे, त्यांच्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२६ किंवा ३० नोव्हेंबर २०२६ शेवटची तारीख आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठी (आकारणी वर्ष २०२६-२७) अंतिम तारखेनंतर भरावयाचे असल्यास, ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत विलंबशुल्क भरून दाखल करता येते..करदाते आता सुधारित विवरणपत्र (आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६) ३१ मार्च २०२७ पर्यंत दाखल करू शकतात. यामुळे घाईघाईने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची गरज नाही. आपल्यासाठी असलेली मुदत लक्षात घेऊन आवश्यक ती पूर्वतयारी करून करविवरणपत्र भरल्यास ते अगदी सुलभपणे होऊ शकेल..पूर्वतयारी करताना...प्राप्तिकरातील ‘टीडीएस’ (कापून भरलेला प्राप्तिकर) व ‘टीसीएस’ (गोळा करून भरलेला प्राप्तिकर) परत मिळण्यासाठी (आर्थिक वर्ष २०२५-२६) शेवटच्या तिमाहीतील विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३१ मे २०२६ होती, हा टीडीएस व टीसीएस प्राप्तिकरदात्याच्या फॉर्म २६ एएस, वार्षिक माहितीपत्रामध्ये दिसण्यासाठी किमान १०-१५ दिवस लागतात. ही टीडीएस व टीसीएस रक्कम जोपर्यंत प्राप्तिकरदात्याच्या ऑनलाइन पॅन खात्यामध्ये दिसत नाही, तोपर्यंत प्राप्तिकरदात्याने विवरणपत्र दाखल करू नये..टीडीएस व टीसीएस याचा सारांश बनवायला हवा, त्याचबरोबर सर्व माहिती, कागदपत्रे हे अद्ययावत फॉर्म २६ एएस, वार्षिक माहितीपत्राशी जुळते आहे का, हे बघणे आवश्यक आहे.प्राप्तिकरदात्याच्या आर्थिक वर्षाचे सर्व बँक खात्यातील, सर्व व्यवहार विशेषतः उच्च मूल्याचे व्यवहार नीट तपासणे आजकाल आवश्यक आहे.प्राप्तिकरातील वर्षभरातील सर्व उत्पन्नाचे स्रोत, कापलेला कर, भरलेला आगाऊ कर व इतर महत्त्वाची माहिती अपुरी नसल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.शेअर, म्युच्युअल फंड, मालमत्ता आदी हस्तांतरातून होणारा भांडवली लाभ विवरणपत्रात दाखवणे व त्यावर प्राप्तिकर भरणे आवश्यक आहे, त्यासाठी त्याची बारकाईने तपासणी होणे आवश्यक आहे.घरभाडे, व्यवसाय किंवा उद्योगधंद्यामधून किंवा व्याज, लाभांश, क्रिप्टो व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्न तपासणे व विवरणपत्रात दाखवणे आवश्यक आहे.करदात्यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची घाई करण्याऐवजी आवश्यक पूर्वतयारी करून विवरणपत्र भरणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.