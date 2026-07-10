Premium|Income Tax Return Filing : जुना की नवा कायदा? आयटीआर भरण्याचा संभ्रम दूर करा

डॉ. दिलीप सातभाई - dvsatbhaiandco@gmail.comनवा प्राप्तिकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झाला असला, तरी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचे प्राप्तिकर विवरणपत्र नेमके जुन्या की नव्या कायद्यानुसार दाखल करायचे, याबाबत अनेक करदात्यांमध्ये संभ्रम आहे. विशेषतः ‘आकारणी वर्ष’ आणि नव्याने आलेल्या ‘कर वर्ष’ या संकल्पनांतील बदलामुळे विवरणपत्र, फॉर्म, टीडीएस आणि दुरुस्ती प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संक्रमणकाळात कोणत्या उत्पन्नावर कोणता कायदा लागू होईल, हे समजून घेणे आता अत्यावश्यक ठरणार आहे.आपल्या देशात नवा प्राप्तिकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झाला असून, त्याचे सर्व स्तरांतून स्वागत झाले आहे. नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरावयाचे हे पहिलेच वर्ष असल्याने यंदाचे प्राप्तिकर विवरणपत्र जुन्या की नव्या कायद्याअंतर्गत दाखल करायचे, या संभ्रमावस्थेत काही करदाते आहेत. ज्या वर्षासाठी उत्पन्न मिळविले, त्या वर्षाचा कायदाच आता अस्तित्वात नाही, तर नवा कायदा एक एप्रिल २०२६ नंतर मिळविलेल्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर लागेल, असे स्पष्ट करतो, हा त्यांचा संभ्रम आहे. त्यामुळे २०२५-२६ वर्षात मिळविलेले उत्पन्न नव्याने परिभाषित केलेल्या कर वर्षात मिळविले नसल्याने संक्रमणकाळात करदात्यांना जुना आणि नवा कायदा कधी लागू होतो, हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे प्राप्तिकर विवरणपत्र कोणत्या कायद्यानुसार भरायचे, कोणते फॉर्म वापरायचे आणि सुधारित/उशिराने/अद्ययावत (अपडेटेड) प्राप्तिकर विवरणपत्राबाबत कोणते नियम लागू होतील, हे स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. पगारदार व इतर पात्र करदात्यांसाठी ३१ जुलैपूर्वी, तर ज्यांना लेखापरीक्षणाची आवश्यकता नाही अशा करदात्यांना ३१ ऑगस्टपूर्वी विलंबित शुल्काविना विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत आहे. यात पगारदारवर्ग व इतर करदात्यांना काही नवे बदल जाणवू शकतात. जुन्या आणि नव्या करप्रणालीतील बदल किंवा पर्याय निवडणाऱ्या करदात्यांना यंदा अधिक तपशीलवार माहिती द्यावी लागणार आहे..शेअर गुंतवणूकदारांसाठी काय?जर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (एफ अँड ओ) इंट्रा-डे ट्रेडिंग किंवा इतर सट्टात्मक व्यवहार केले असतील, तर अनेक प्रकरणांमध्ये विवरणपत्र-१ किंवा विवरणपत्र-२ ऐवजी विवरणपत्र-३ दाखल करावे लागू शकते. मात्र, जर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ४४एडी अंतर्गत ‘प्रिझम्प्टिव्ह’ करप्रणालीसाठी पात्र असाल, तर काही परिस्थितीत विवरणपत्र-४ दाखल करता येऊ शकते. चुकीचा विवरणपत्र फॉर्म निवडल्यास प्राप्तिकर विभाग तुमचे विवरणपत्र ‘दोषयुक्त विवरणपत्र’ म्हणून घोषित करू शकतो. विवरणपत्र-४ भरताना प्रिझम्प्टिव्ह करप्रणालीचा लाभ घेणाऱ्या करदात्यांना आता व्यवसायाशी संबंधित आर्थिक तपशीलांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीची माहिती देणे आवश्यक राहणार आहे.१. आर्थिक वर्ष २०२६ साठी कोणता कायदा?आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये मिळवलेल्या उत्पन्नासाठी, जे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरायचे आहे, ते नव्या कायद्याच्या कलम २६३ (१) अंतर्गत भरायचे असले तरी ते प्राप्तिकर विभागाच्या स्पष्टीकरणानुसार आकारणी वर्ष २०२६-२७ अंतर्गत प्राप्तिकर कायदा १९६१ मधील अंतर्गत तरतुदीनुसारच भरावे लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. याखेरीस, विलंबाने दाखल केलेले विवरणपत्र (उप-कलम ४), सुधारित विवरणपत्र (उप-कलम ५) आणि अद्ययावत विवरणपत्र (उप-कलम ६) हे प्राप्तिकर विवरणपत्र एक एप्रिल २०२६ नंतर भरले जाणार असले तरी संबंधित उत्पन्न-कालावधी नवा कायदा लागू होण्यापूर्वीचा असल्यामुळे जुना कायदाच लागू राहणार असल्याने अनिवार्य दाखल प्रक्रिया, अंतिम मुदत आणि विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक असलेल्या व्यक्तींचे प्रकार यांसारखी मूलभूत रचना जुन्या कायद्याप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा, की संक्रमणकाळातही आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे प्राप्तिकर विवरणपत्र, त्यातील सुधारणा, दंड, उशिरा फाइलिंग, फॉर्म आणि छाननी प्रक्रिया या सर्व बाबी जुना कायदा लक्षात घेऊनच हाताळल्या जातील.२. दोन वेगवेगळ्या अनुपालन जबाबदाऱ्याकरदात्याला २०२६-२७ असे लेबल असलेले आकारणी वर्ष २०२६-२७ आणि कर वर्ष २०२६-२७ अशी दोन स्वतंत्र प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करावी लागणार आहेत. आकारणी वर्ष २०२६-२७ मध्ये आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे उत्पन्न जुन्या कायद्यानुसार दाखवले जाईल, जे ‘बीलेटेड रिटर्न’ उशिरात उशिरा ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत, तर कर वर्ष २०२६-२७ मध्ये आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चे उत्पन्न नव्या कायद्यानुसार हाताळले जाईल, जे ‘बीलेटेड रिटर्न’ उशिरात उशिरा ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत दाखल करता येईल. म्हणूनच, या वर्षासाठी करदात्यांना दोन वेगळ्या आराखड्याअंतर्गत काम करावे लागू शकते. उदा. आकारणी वर्ष २०२६-२७ मध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी जुना कायदा लागू राहील, तर त्याच वेळी कर वर्ष २०२६-२७ साठी आगाऊ कर, ‘टीडीएस’ वजावट, ‘टीडीएस’ ट्रॅकिंग, ‘टीडीएस’ वा ‘टीसीएस’ चलन, ‘टीडीएस’ रिटर्न हे नव्या कायद्यानुसारच पालन करावे लागेल, तर त्या वर्षातील उत्पन्नासाठी पुढील एक एप्रिल २०२७ नंतर नव्या कायद्याचा संदर्भ घेऊन प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करावे लागेल..करकायदा : प्राप्तिकर विवरणपत्र कोणी भरावे?.३. विवरणपत्राचे प्रकार व कालमर्यादाआकारणी वर्ष २०२६-२७साठी मूळ प्राप्तिकर विवरणपत्र, ‘बीलेटेड’ विवरणपत्र, सुधारित विवरणपत्र, अद्ययावत विवरणपत्र यासाठी जुनाच कायदा लागू राहील. ‘बीलेटेड’ प्राप्तिकर विवरणपत्र साधारणपणे ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत किंवा कर निर्धारण पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढ्या वेळेत दाखल करता येईल. सुधारित विवरणपत्र ३१ मार्च २०२७ पूर्वी किंवा कर निर्धारण पूर्ण होईपर्यंत दाखल करता येईल. अद्ययावत प्राप्तिकर विवरणपत्रदेखील लागू वेळमर्यादेत दाखल करता येईल. म्हणजेच, उशिराने लक्षात आलेले उत्पन्न किंवा चूक दुरुस्त करण्यासाठी काही मर्यादित काळासाठी अतिरिक्त संधी असते. उदा. महेश यांनी ‘मूल्यमापन वर्ष’ २०२६-२७ साठी त्यांचे मूळ विवरणपत्र २५ जुलै २०२६ रोजी दाखल केले होते. जानेवारी २०२८ मध्ये त्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाची माहिती मिळाली, जे यापूर्वी नमूद केले गेले नव्हते. ते जुन्या कायद्याच्या कलम १३९(८ए) मध्ये विहित केलेल्या मुदती आणि अतिरिक्त कराच्या अटींच्या अधीन राहून, ‘मूल्यमापन वर्ष’ २०२६-२७ साठी अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकतात.४. विवरणपत्र आणि पोर्टल वापरआकारणी वर्ष २०२६-२७ साठी प्राप्तिकर विवरणपत्र क्रमांक १ ते ७ या फॉर्मचा वापर जुना कायदा लक्षात घेऊन केला जाईल. हे फॉर्म ई-फायलिंग पोर्टलवर उपलब्ध करून दिले आहेत. करदात्याने स्वतःच्या उत्पन्नबरहुकूम आकारणी वर्ष २०२६-२७ साठी योग्य प्रकारे विवरणपत्र निवडणे आवश्यक आहे. संक्रमणकाळात पोर्टलवर जुना कायदा आणि नवा कायदा या दोन्हींच्या अनुपालन सुविधा उपलब्ध राहतील, त्यामुळे योग्य आकारणी वर्ष किंवा कर वर्ष निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.५. पुढे ओढता येणारे आर्थिक नुकसानआकारणी वर्ष २०२६-२७ मध्ये निश्चित झालेला तोटा नंतर कर वर्ष २०२६-२७ आणि पुढील वर्षांत पुढे नेता येऊन पुढील नफ्यातून समायोजित करता येईल. मात्र, त्यासाठी कायद्यातील अटी पूर्ण कराव्या लागतील. विशेषतः नुकसानाचे विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे, ही अट महत्त्वाची असते. जुना कायदा संपला तरी त्याअंतर्गत मिळालेले काही हक्क जसे, तोटा पुढे ओढण्याचा अधिकार संक्रमणानंतरही कायम राहतील. त्यामुळे करदात्यांनी फक्त वर्तमान वर्ष नव्हे, तर पुढील वर्षांच्या करनियोजनावरही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे..६. प्राप्तिकर विभागाचे छापेनवा कायदा लागू होण्यापूर्वी जुन्या कायद्याच्या कलम १३२ अन्वये एखाद्या व्यक्तीवर ‘शोध कारवाई’ सुरू केली गेली असेल, परंतु ‘ब्लॉक-कालावधी’साठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची नोटीस एक एप्रिल २०२६ नंतर जारी केली गेली असेल, तर अशा ‘शोध कारवाई’शी संबंधित सर्व कार्यवाही जुन्या कायद्यानुसारच सुरू राहतील, जणू काही नवा कायदा अस्तित्वातच आला नाही. त्यामुळे, करदात्याने ‘ब्लॉक-कालावधी’साठीचे विवरणपत्र ‘प्राप्तिकर कायदा, १९६१’च्या कलम १५८बीसीमधील तरतुदींनुसार भरणे आवश्यक आहे. उदा. करदात्यावर जानेवारी २०२६ मध्ये छाप्याअंतर्गत ‘शोध कारवाई’ सुरू केली गेली असेल, तर त्या ‘शोध कारवाई’शी संबंधित करनिर्धारण आणि इतर सर्व कार्यवाही जुन्या कायद्यातील तरतुदींनुसारच होईल.७. पुस्तकांचा ताबा व जप्तीनवा कायदा लागू होण्यापूर्वी जुन्या कायद्याच्या कलम १३२ ए अन्वये हिशेबाची पुस्तके, इतर कागदपत्रे किंवा मालमत्ता ताब्यात घेण्याची मागणी केली गेली असेल किंवा सोने नाणे, पैसे जप्त केले असतील, तर त्यानंतरची पुढील कार्यवाही जुन्या कायद्यातील तरतुदींनुसारच होईल.८. पगारदारांसाठी ‘ फॉर्म १६ ’ की ‘ फॉर्म १३० ’?सध्या अनेक कंपन्या, भागीदारी संस्था तसेच वैयक्तिक करदाते यांच्यामध्ये एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, की नेमका कोणता फॉर्म द्यायचा किंवा मागायचा फॉर्म १६... की फॉर्म १३०? या संदर्भात करदात्यांमध्ये काही प्रमाणात प्राप्तिकर कायद्याच्या संक्रमणामुळे संभ्रम निर्माण झालेला दिसतो. गेल्या आर्थिक वर्षातील उत्पन्नाच्या दृष्टीने नव्या कायद्याखालील फॉर्म कसा लागू होईल, हा त्यांचा मुख्य प्रश्न आहे. फॉर्म १३० मागितला, तर गेल्या वर्षी नव्या कायदा अस्तित्वात नव्हता; आणि फॉर्म १६ मागितला, तर तो चालू वर्षी नव्या कायद्यात अस्तित्वात नाही. अशा द्विधा मनःस्थितीत अनेक करदाते आहेत. फॉर्म १३० मधील शब्दरचना ‘कर वर्ष’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. हा शब्द नव्या फॉर्ममध्ये आहे, तर पूर्वीची प्रणाली ‘आकारणी वर्ष’ या संकल्पनेवर आधारित होती, तो शब्द नव्या फॉर्ममध्ये नाही. त्यामुळे, एक एप्रिलपूर्वीच्या उत्पन्नासाठी फॉर्म १६ त्यानंतर मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी फॉर्म १३० लागू होईल. करदात्यांनी संक्रमणकाळात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ आणि २०२६-२७ यांची नोंद वेगळी ठेवावी, चलने योग्य वर्षाशी जोडावीत, फॉर्म २६ एएसची पुस्तकी रकमेशी स्वतंत्रपणे जुळणी करावी आणि करदात्यास लागू असलेल्या जुन्या-नव्या कलमाच्या क्रमांकाची माहिती तयार ठेवावी. अशा पद्धतीने दोन कायद्यांमधील गोंधळ टाळता येतो आणि विवरणपत्रात चूक होण्याची शक्यता कमी होते. विशेषतः लेखापरीक्षण प्रकरणात सुधारित विवरणपत्र; तसेच अपडेटेड विवरणपत्र यासाठी योग्य कायदा लागू आहे का, हे बारकाईने तपासणे आवश्यक आहे. संक्रमणकाळात एक छोटी चूकही पुढील अनुपालनावर परिणाम करू शकते. कारण प्राप्तिकर विभागाने एआय, रिअल-टाइम डेटा ॲनालिटिक्स आणि ऑटोमेटेड डेटा व्हेरिफिकेशन प्रणालींचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू केला आहे. त्यामुळे ‘एआयएस’ आणि विवरणपत्रामधील विसंगती, करकपात माहितीतील फरक, बँक व्यवहारांची अपूर्ण माहिती, कॅपिटल गेनची चुकीची नोंद, व्यावसायिक उलाढालीतील तफावत अशा प्रकारच्या त्रुटी लगेच निदर्शनास येऊ शकतात. अशा परिस्थितीत प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस, स्पष्टीकरणाची मागणी किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाहीला सामोरे जावे लागू शकते.(लेखक ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आहेत. ८८३०२६४५१३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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