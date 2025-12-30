Sakal Money

New Labour Code : आता कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडताच मिळणार ग्रेच्युटी! नवीन कामगार कायद्यात नेमका काय बदल झाला?

New Labour Code : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या कामगार कायद्याचा फायदा तोपर्यंत मिळणार नाही, जोपर्यंत राज्य सरकारे आपले नियम अधिकृतपणे अंमलात आणत नाहीत आणि कंपन्या त्यांच्या HR पॉलिसींमध्ये आवश्यक बदल करत नाहीत.
How Gratuity Rules Are Changing for Employees

How Gratuity Rules Are Changing for Employees

Sakal 

Vinod Dengale
Updated on

Gratuity Rules : केंद्र सरकारने मागच्याच महिन्यात २९ जुने कामगार कायदे रद्द करून त्याऐवजी चार नवीन लेबर कोड्स लागू करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर आता देशातील सर्व राज्ये या नवीन लेबर कोडला लागू करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे नवीन वर्षात अनेक राज्य हे लेबर कोड्स लागू करतील.

Loading content, please wait...
workers
worker
Security
Security Code
Labor Laws
Labor Policy
contract workers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com