New Labour Code : आता कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडताच मिळणार ग्रेच्युटी! नवीन कामगार कायद्यात नेमका काय बदल झाला?

Gratuity Rules : केंद्र सरकारने मागच्याच महिन्यात २९ जुने कामगार कायदे रद्द करून त्याऐवजी चार नवीन लेबर कोड्स लागू करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर आता देशातील सर्व राज्ये या नवीन लेबर कोडला लागू करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे नवीन वर्षात अनेक राज्य हे लेबर कोड्स लागू करतील. .त्यामुळे नवीन लेबर कोड लागू झाल्यानंतर पगार, अपॉइंटमेंट लेटरसह अनेक बदल दिसून येणार आहेत. पण एक मोठा बदल म्हणजे कर्मचार्यांना ग्रेच्युटीसाठी वाट पाहावी लागणार नाही. कारण, आता नोकरी सोडल्यावरच त्यांना ग्रेच्युटी मिळणार आहे. 'फुल एंड फाइनल सेटलमेंट' नियमांमध्ये बदलअनेकदा कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडल्यावर आपलं फाइनल पेमेंट मिळवण्यासाठी क्रित्येक दिवस त्रास सहन करावा लागतो. आता आलेल्या नवीन लेबर कोडमध्ये या समस्येवर तोडगा काढण्यात आला आहे. यानुसार पगार, ग्रेच्युटी, लीव्ह एनकैशमेंट आणि इतर पैशाशी संबंधित गोष्टी लवकर आणि पारदर्शक पद्धतीने सोडविल्या जातील. कारण, आता कंपन्यांना डिजिटल रेकॉर्ड्स ठेवावा लागणार असल्याने आणि ठरवलेल्या प्रोसेसमध्ये काम करावे लागणार असल्याने फुल एंड फाइनल सेटलमेंटमध्ये अनावश्यक विलंब करता येणार नाही..ग्रेच्युटी आणि रिटायरमेंटमध्ये मोठा फायदानवीन लेबर कायद्यांत ग्रेच्युटीशी संबंधित बदल कर्मचारींसाठी सर्वात मोठा आणि फायदेशीर मानला जात आहे. आतापर्यंत ग्रेच्युटी मिळवण्यासाठी सलग 5 वर्षांची सेवा आवश्यक होती, ज्यामुळे 'कॉन्ट्रॅक्ट' आणि 'फिक्स्ड-टर्म कर्मचार्यांना' यातून बाहेर राहावे लागत होते. नवीन नियमांमुळे आता फिक्स्ड-टर्म कर्मचार्यांना देखील ग्रेच्युटीचा फायदा मिळणार आहे. आता फक्त 1 वर्षाची सेवा झाल्यावरही ग्रेच्युटी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे सतत कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणारे किंवा ज्यांची नोकरी कायमची नाही असे कर्मचारी याचा फायदा घेऊ शकणार आहे..ग्रेच्युटीसाठी वाट पाहावी लागणार नाहीनवीन कायद्यांत कर्मचारी नोकरी सोडल्यावर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ताबडतोब करण्याची तरतूद आहे. या नियमामुळे असे मानले जाते की, नोकरी सोडल्यावर कर्मचार्यांना ग्रेच्युटीसाठी वाट पाहावी लागणार नाही आणि ग्रेच्युटी लवकर मिळण्याची शक्यता जास्त आहे.