New Labour Rules for Women Workers : महिला आणि गिग कामगारांसाठी मोठी खुशखबर! आजपासून नवे नियम लागू! जाणून घ्या काय सुविधा मिळणार?

New Laws For Gig Workers : नव्या चार लेबर कोडसह देशात कामगार सुरक्षा व्यवस्थेत मोठा बदल होणार. नवीन सोशल सिक्युरिटी कोडमुळे महिला कामगार आणि गिग कामगारांना अधिक सुरक्षा मिळणार आहे.
New Laws For Women Workers: मोदी सरकारने कामगार सुधारांवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. कामाशी संबंधित 29 जुन्या कायद्यांना रद्द करून, त्यांच्या जागी 21 नोव्हेंबरपासून देशात 4 नवे कामगार कायदे लागू करण्यात आले आहेत. यात वेजेस कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड 2020, सोशल सिक्युरिटी कोड 2020 आणि ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड 2020 यांचा समावेश आहे.

