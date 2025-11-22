New Labour Rules for Women Workers : महिला आणि गिग कामगारांसाठी मोठी खुशखबर! आजपासून नवे नियम लागू! जाणून घ्या काय सुविधा मिळणार?

New Laws For Women Workers: मोदी सरकारने कामगार सुधारांवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. कामाशी संबंधित 29 जुन्या कायद्यांना रद्द करून, त्यांच्या जागी 21 नोव्हेंबरपासून देशात 4 नवे कामगार कायदे लागू करण्यात आले आहेत. यात वेजेस कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड 2020, सोशल सिक्युरिटी कोड 2020 आणि ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड 2020 यांचा समावेश आहे..महिला आणि गिग कामगारांसाठी मोठा निर्णयसोशल सिक्युरिटी कोड 2020 चा उद्देश हा सर्व कामगारांना विशेषतः गिग आणि महिला कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देणे आहे. या नवीन कामगार कायद्यांमुळे गिग कामगार आणि महिलांसाठी अधिक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे देशाच्या कामगार संख्येत त्यांच्या सहभाग वाढेल..गिग कामगारांना अधिकृत मान्यतापहिल्यांदाच, या कायद्यात गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी एक स्वतंत्र सोशल सिक्युरिटी फंड तयार केला जाईल. या फंडातून जीवन विमा, अपंगत्व सुरक्षा, आरोग्य सुविधा, मातृत्व सुविधा आणि पीएफ सारख्या योजना लागू केल्या जातील. त्यामुळे आता संघटित, असंघटित, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना समान सुरक्षा मिळतील. .Best Investments for Children : हे आहेत मुलांच्या भविष्यासाठी सर्वोत्तम गुंतवणूक पर्याय!.गिग वर्कर्ससाठी नॅशनल सोशल सिक्युरिटी बोर्डकायद्यानुसार सरकारला मदत करण्यासाठी एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्यात येईल. हे मंडळ असंगठित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तसेच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या हिताच्या योजना तयार करण्यास मदत करेल..महिलांसाठी मोठी मातृत्व रजाया कायद्यानुसार महिलांना 26 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळेल. प्रसूतीपूर्व 12 महिन्यांतील किमान 80 दिवस काम केलेल्या महिलांना ही रजा त्याच पगारावर मिळणार आहे. ज्या महिला 3 महिन्यांखालील बाळ दत्तक घेतात किंवा सरोगसीद्वारे मूल प्राप्त करतात, त्यांनाही आता 12 आठवड्यांची रजा दिली जाईल.महिलांना परत कामावर आल्यानंतर, जर कामाच्या स्वरूपानुसार शक्य असल्यास, वर्क फ्रॉम होमची सवलत देखील मिळू शकते. हे परस्पर सहमतीने ठरवले जाईल..Multibagger Stock : 2 रुपयांवरून आज 96 रुपये! या शेअरने 4 वर्षांत दिला तब्बल 4700% रिटर्न! .महिलांना या सुविधा देणे अनिवार्यमातृत्व रजेनंतर परत आलेल्या महिलांना त्यांच्या मुलासाठी दिवसातून दोन नर्सिंग ब्रेक मिळतील, आणि हे ब्रेक बाळ 15 महिन्यांचा होईपर्यंत घेत येतील. तसेच 50 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालयात किंवा संस्थेत शिशुगृहाची (पाळणाघर) सुविधा अनिवार्य असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.