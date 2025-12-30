New Money Rules : क्रेडिट स्कोअर ते UPI – १ जानेवारी २०२६ पासून बदलणार ७ मोठे नियम; तुमच्या खिशावर काय परिणाम?

New Financial Rules from Jan 1 2026 : ३१ डिसेंबर २०२५ ही फक्त कॅलेंडर बदलण्याची तारीख नाही, तर आर्थिक बाबतीत अनेक महत्त्वाच्या कामांची डेडलाइन आहे. त्याचबरोबर १ जानेवारी २०२६ ची सकाळ सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक बदल घेऊन येणार आहे. बँकिंग, करप्रणाली (टॅक्सेशन), डिजिटल पेमेंट आणि गुंतवणूक यासंदर्भातील नियमांमध्ये मोठे बदल लागू होणार आहेत.जर तुम्ही हे बदल वेळेत लक्षात घेतले नाहीत, तर तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो किंवा तुमच्या आर्थिक सेवा अडचणीत येऊ शकतात. त्यामुळे १ जानेवारीच्या सकाळपासून लागू होणारे महत्त्वाचे बदल सोप्या भाषेत समजून घेऊया..१) क्रेडिट स्कोअरच्या नियमांमध्ये मोठा बदलकर्ज घेणाऱ्यांसाठी नव्या वर्षातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे क्रेडिट स्कोअर अपडेट होण्याची पद्धत. आतापर्यंत CIBILसारखे क्रेडिट ब्युरो महिन्यातून एकदाच माहिती अपडेट करत होते. मात्र, १ जानेवारी २०२६ पासून क्रेडिट स्कोअर आठवड्याला अपडेट होईल. म्हणजेच, लोनची EMI किंवा क्रेडिट कार्डचं बिल एका दिवसाने जरी उशिरा भरलं, तरी त्याचा परिणाम लगेच तुमच्या स्कोअरवर दिसू शकतो..२) स्मॉल सेव्हिंग्स योजनांच्या व्याजदरात कपात होण्याची शक्यतापब्लिक प्रॉविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धी योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना अशा लहान बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ३१ डिसेंबर महत्त्वाचा दिवस आहे. कारण, सरकार दर तिमाहीला या योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेते.५ डिसेंबर रोजी RBI ने रेपो दरात ०.२५% कपात करून तो ५.२५% केला आहे. त्यामुळे १ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या नव्या तिमाहीत स्मॉल सेव्हिंग्स योजनांच्या व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर ३१ डिसेंबरपूर्वी गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरू शकते..Year Ender 2025 : 2025 मध्ये पैशांशी संबंधित हे 10 मोठे नियम लागू; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम; काय बदललं तुमच्यासाठी?.३) ITR फाइलिंगसाठी ३१ डिसेंबर अखेरची संधीआर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ITR भरण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै होती. जे करदाते तेव्हा रिटर्न भरू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी उशिरा रिटर्न (Belated Return) भरण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ आहे. मात्र, जर तुम्ही ३१ डिसेंबरपर्यंत ITR भरला नाही, तर - तुमचा टॅक्स रिफंड मिळणार नाहीनंतर तुम्हाला अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) भरावा लागेल, जो खूप महाग पडू शकतो. .४) UPI आणि डिजिटल पेमेंटवर अधिक कडक नियमडिजिटल फसवणूक वाढत असल्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून UPI आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी नियम कडक होणार आहेत. Google Pay, PhonePe, WhatsApp Pay यांसारख्या UPI अॅप्सना आता अधिक कडक KYC प्रक्रिया पाळावी लागेल.नव्या नियमांनुसार:मोबाईल नंबर व्हेरिफिकेशनबँक अकाउंट लिंक करताना अतिरिक्त सुरक्षा स्तर जोडले जातील. यामुळे बनावट अकाउंट्स आणि फसवणूक रोखण्यास मदत होईल..५) पॅन-आधार लिंक नसेल तर पॅन कार्ड निष्क्रिय सरकारने स्पष्ट केलं आहे की पॅन आणि आधार लिंक करणं अनिवार्य आहे. जर तुम्ही अजूनही ही प्रक्रिया पूर्ण केली नसेल, तर १ जानेवारी २०२६ पासून तुमचा पॅन कार्ड निष्क्रिय होऊ शकतो. त्यामुळे, तुमच्यासाठी खालील असचणी येऊ शकतात, टॅक्स रिफंड अडकू शकतोनवीन बँक खाते उघडताना अडचण येऊ शकतेम्युच्युअल फंड किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणूक थांबू शकते.६) LPG आणि इंधनाच्या दरांमध्ये बदलतेल विपणन कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी इंधन दरांचा आढावा घेतात.१ जानेवारी २०२६ रोजी LPG, CNG आणि एटीएफचे नवे दर जाहीर होतील. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार हे दर वाढू किंवा कमी होऊ शकतात, ज्याचा थेट परिणाम घरगुती बजेट आणि प्रवासाच्या खर्चावर होईल..New Labour Code : आता कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडताच मिळणार ग्रेच्युटी! नवीन कामगार कायद्यात नेमका काय बदल झाला? .७) नवीन इनकम टॅक्स कायद्याची शक्यता नव्या वर्षात करप्रणालीत ऐतिहासिक बदल होणार आहे. केंद्र सरकारनुसार जुना आयकर कायदा १९६१ लवकरच रद्द केला जाणार असून १ एप्रिल २०२६ पासून नवा आयकर कायदा लागू होणार आहे. या कायद्याचा उद्देश करप्रक्रिया सोपी करणे असणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.