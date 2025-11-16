करपरतावा प्रक्रियेसाठी नवे नियम

-डॉ. दिलीप सातभाई, चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए प्राप्तिकर करदात्यांना त्यांच्या परताव्याची (रिफंड) रक्कम अधिक तत्परतेने आणि त्रुटीविना मिळावी; तसेच परताव्याच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब, लेखा चुकांमुळे होणारी गैरसोय आणि तांत्रिक अडथळे दूर व्हावेत, या उद्देशाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. यासाठी २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अधिसूचना क्रमांक १५५/२०२५ जारी करण्यात आली. या नव्या नियमांनुसार, बंगळूर येथील केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्राला (सीपीसी) परताव्याशी संबंधित स्पष्ट त्रुटी व चुका दुरुस्त करण्याचे पूर्वी नसलेले अधिकार आता प्रदान करण्यात आले आहेत..काय आहेत नवे नियम?प्राप्तिकर कायदा,१९६१ च्या कलम १५४ अंतर्गत हे विस्तारित अधिकार प्रदान करण्यात आले असून, करदात्यांच्या उत्पन्नाचा आढावा वा आकडेमोड करताना किंवा परताव्याच्या निर्धारणात झालेल्या पुस्तकी चुकांची त्वरित दुरुस्ती करणे हा यामागील हेतू आहे. यामुळे ‘सीपीसी’ आता एकूण करदेयता, आगाऊ कर, टीडीएस, स्व-मूल्यांकन कर यांसारख्या प्रीपेड क्रेडिटचा करनिर्धारण करताना चुकीने विचार झाल्यास किंवा परताव्यावरील व्याज (कलम २४४अ) चुकीचे काढले गेल्यास, ती त्रुटी स्वतः संबंधित करदात्याच्या अर्जाखेरीज सुधारू शकेल आणि गरज असल्यास सुधारित परतावा किंवा मागणीची सूचना जारी करू शकणार आहे..पूर्वीचे नियमपूर्वी अशा सुधारणांसाठी करनिर्धारण अधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र अर्ज करावा लागत असे, ज्यामुळे प्रक्रिया वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची होत असे. नव्या नियमांमुळे ही प्रक्रिया केंद्रीकृत झाली असल्याने प्रशासकीय पातळीवरील विलंब टाळला जाईल. याशिवाय, केंद्रीय आयुक्तांना (सीपीसी) त्यांच्या अधीन असलेल्या अतिरिक्त व संयुक्त आयुक्तांना या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, जेणेकरून दुरुस्तीची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे..या अधिसूचनेचा उद्देश करप्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्वयंचलित आणि करदात्यासाठी अनुकूल बनवणे हा आहे. या निर्णयामुळे करदात्यांना अनेक वेळा कार्यालयांत जाण्याची किंवा विविध अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याची आवश्यकता उरणार नाही. पुस्तकी किंवा संगणकीय चुकांमुळे विलंब झालेल्या परताव्यांचे जलद निराकरण होईल, ज्यामुळे करदात्यांचा विश्वास वाढेल आणि अनुपालन सुलभ होईल.खा त्रुटींची जलद दुरुस्ती : ‘सीपीसी’ थेट संगणकीय किंवा पुस्तकी चुकांवर कारवाई करू शकेल. .पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता :सर्व सुधारणा डिजिटल पद्धतीने नोंदविल्या जाणार असल्यामुळे करदात्यांच्या प्रीपेड कर व सवलतींचा अचूक परावर्तित परिणाम झालेला दिसेल.वेळेवर परतावा :परतावा आणि व्याजाची मोजणी व आकडेमोड जलदगतीने दुरुस्त केल्याने करदात्यांना वेळेवर रक्कम मिळेलप्रशासकीय अडथळ्यात घट :‘सीपीसी’ आणि करनिर्धारण अधिकाऱ्यांमधील संवाद हा प्रणाली-आधारित झाल्यामुळे दिरंगाई कमी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.