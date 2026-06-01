ऋत्विक जाधव, तांत्रिक विश्लेषकसध्या 'निफ्टी आयटी' निर्देशांकात मोठी घसरण दिसून येत असून, हा निर्देशांक पुन्हा मार्च २०२१ मधील पातळीवर येऊन पोहोचला आहे. गेल्या एका वर्षात 'सेन्सेक्स', 'निफ्टी'ने चांगली वाढ दर्शवली असताना आयटी क्षेत्राने जवळपास सर्व वाढ गमावली असून, हे क्षेत्र बाजाराच्या तुलनेत कमकुवत कामगिरी करताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे, या कालावधीत भारतीय रुपयामध्ये डॉलरच्या तुलनेत घसरण झाली आहे. सामान्यतः रुपयातील कमजोरी ही आयटी क्षेत्रासाठी सकारात्मक मानली जाते, कारण भारतीय आयटी कंपन्यांचा मोठा महसूल डॉलरमध्ये मिळतो. तरीदेखील आयटी क्षेत्रामध्ये अपेक्षित तेजी दिसून आलेली नाही. यावरून केवळ चलनवाढीचा फायदा पुरेसा नसून, या क्षेत्रासमोर काही मोठी संरचनात्मक आव्हाने उभी असल्याचे स्पष्ट होते..कोविड महासाथीनंतर २०२० मध्ये जगभरात डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनला मोठी चालना मिळाली. वर्क फ्रॉम होम, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, सायबर सिक्युरिटी, डेटा मॅनेजमेंट आणि ऑटोमेशन यांची मागणी झपाट्याने वाढली. याचा मोठा फायदा भारतीय आयटी कंपन्यांना झाला आणि 'निफ्टी आयटी' निर्देशांकाने प्रचंड तेजी अनुभवली. मात्र, २०२२ नंतर परिस्थिती बदलू लागली. अमेरिकेसह जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी महागाई नियंत्रणासाठी व्याजदरांमध्ये मोठी वाढ केली. त्यामुळे कंपन्यांनी तंत्रज्ञानावरील खर्च कमी करण्यास सुरुवात केली. भारतीय आयटी कंपन्यांच्या महसूल वाढीवर याचा परिणाम झाला. सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच 'एआय' हा आयटी क्षेत्रातील महत्त्वाचा विषय आहे. 'एआय'च्या मदतीने कोडिंग, टेस्टिंग, डेटा अॅनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट आणि ऑटोमेशन यांसारखी अनेक कामे कमी मनुष्यबळात पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे पारंपरिक आयटी आउटसोर्सिंग मॉडेलवर दबाव येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, 'एआय' इंटिग्रेशन, डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, सायबर सिक्युरिटी, क्लाउड मायग्रेशन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात. भारतीय आयटी कंपन्याही 'एआय'आधारित सेवा विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत..तांत्रिक विश्लेषणानुसार, 'निफ्टी आयटी' निर्देशांकाच्या साप्ताहिक आलेखावर सध्या अत्यंत महत्त्वाची पातळी दिसून येत आहे. निर्देशांक पुन्हा मार्च २०२१ मधील किंमत पातळीवर येऊन पोहोचला असून, आलेखावरील ट्रेंडलाइन दीर्घकालीन सपोर्टझोन म्हणून कार्यरत आहे. 'निफ्टी'च्या २६१५० या पातळीवरून खरेदी वाढली, तर आयटी क्षेत्रात पुन्हा तेजी निर्माण होऊ शकते. मात्र, या सपोर्टच्या खाली निर्णायक घसरण झाल्यास आणखी मोठी घसरण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याची पातळी 'निफ्टी आयटी' निर्देशांकासाठी अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे..(डिस्क्लेमर ः वरील शिफारस पूर्णपणे तांत्रिक विश्लेषणावर आधारित आहे, जी भविष्यातील भावाच्या हालचालीचा अंदाज लावण्याचा एक प्रकारचा वैज्ञानिक मार्ग आहे. सर्व गुंतवणूकदारांनी इक्विटी गुंतवणुकीतील जोखमींबद्दल योग्य माहिती घ्यावी. माझे या कंपनीत कोणतेही वैयक्तिक हितसंबंध नाहीत आणि या शेअरमध्ये माझी गुंतवणूक नाही. मात्र, आमच्या ग्राहकांची काही गुंतवणूक असू शकते.).