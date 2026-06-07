Sakal Money

Nifty Pharma: ‘निफ्टी फार्मा’: तेजीच्या नव्या उंबरठ्यावर

Healthcare sector growth driving pharma index higher: तांत्रिक ब्रेकआउट, मजबूत सपोर्ट झोन आणि बचावात्मक स्वरूपामुळे ‘निफ्टी फार्मा’ निर्देशांकात दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी नवे दरवाजे; आयटीवरील दबावात निधी वळण्याची शक्यता
Bull Run Ahead? Nifty Pharma Shows Signs of Sustained Uptrend

Bull Run Ahead? Nifty Pharma Shows Signs of Sustained Uptrend

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सकाळ वृत्तसेवा
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-ऋत्विक जाधव, तांत्रिक विश्‍लेषक

भारतीय शेअर बाजारात सध्या क्षेत्रानुसार बदल (Sector Rotation) स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून ‘निफ्टी आयटी’ निर्देशांक अपेक्षित कामगिरी करण्यात अपयशी ठरत असताना, ‘निफ्टी फार्मा’ निर्देशांकाने गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मजबूत तांत्रिक रचना, स्थिर व्यवसाय मॉडेल आणि बचावात्मक स्वरूप यामुळे औषधनिर्माण अर्थात फार्मा क्षेत्र पुढील काही वर्षांसाठी आकर्षक गुंतवणूक पर्याय ठरू शकते.

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