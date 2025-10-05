निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांक गुंतवणुकीची आकर्षक संधी

-ऋत्विक जाधव, टेक्निकल ॲनालिस्टनि फ्टी पीएसयू बँक निर्देशांक, जो देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील (पीएसयू) १२ अग्रगण्य बँकांच्या कामगिरीचा मागोवा घेतो. हा निर्देशांक अलीकडे उल्लेखनीय बळकटी आणि तेजी दर्शवत आहे. त्यामुळे सध्याच्या पातळीवर हा निर्देशांक गुंतवणुकीसाठी आकर्षक संधी ठरतो. हा निर्देशांक फ्री फ्लो बाजार भांडवलावर आधारित असून, यात प्रामुख्याने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि कॅनरा बँक यांसारख्या मोठ्या बँकांचा समावेश आहे. निफ्टी ५० आणि निफ्टी बँक यांसारखे प्रमुख निर्देशांक काही काळ करेक्शन आणि चढ-उतार अनुभवत असताना, पीएसयू बँकांनी स्थिरता दाखवली. यावरून या क्षेत्रातील मूलभूत बळकटी आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास दिसून येतो. ही स्थिरता मजबूत कर्जवाढ, सुधारित मालमत्ता गुणवत्ता आणि अग्रगण्य सार्वजनिक बँकांच्या ठोस नफाक्षमतेच्या पार्श्वभूमीवर दिसून येते. पायाभूत सुविधा विकासाची गती; तसेच सरकारचा बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांवर आणि भांडवली साह्यावर असलेला भर, या क्षेत्राच्या मूलभूत बाबींना बळ देत आहे. .पीएसयू बँका गुंतवणुकीसाठी का फायदेशीर?अलीकडच्या काळात पीएसयू बँकांच्या मूलभूत घटकांमध्ये सातत्याने सुधारणा झाली आहे. मालमत्ता गुणवत्ता वाढली असून, भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर सुधारले आहे आणि किरकोळ व पायाभूत कर्जवाढीत लक्षणीय प्रगती झाली आहे. सरकारच्या विलीनीकरण, पुनर्भांडवलीकरण आणि ग्रामीण बँकिंगच्या वाढीच्या उपक्रमांमुळे पीएसयू बँकांना मोठा फायदा होत आहे. इतर क्षेत्रे अडचणीत असताना, या बँका गुंतवणुकीसाठी एक प्रभावी पर्याय ठरल्या आहेत. या क्षेत्राने मालमत्ता गुणवत्तेमध्ये सातत्याने सुधारणा दाखवली असून, अनार्जित कर्जे (एनपीए) मागील काही तिमाहीत घटली आहेत, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. कर्जवाढ सक्षम असून, तिला सरकारी भांडवली खर्च, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि ग्रामीण व लघुउद्योग क्षेत्रातील वाढत्या मागणीमुळे चालना मिळत आहे. दीर्घकालीन विलीनीकरण, भांडवली साह्य आणि संरचनात्मक सुधारणा यांमुळे पीएसयू बँकांचे ताळेबंद अधिक सक्षम झाले असून, येत्या काळात उत्तम वाढीसाठी त्या सज्ज आहेत..तांत्रिक विश्लेषणतांत्रिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांकाने चार्टवर ‘कप अँड हँडल’ पॅटर्न तयार केला आहे, जो एक मजबूत तेजी दर्शवणारा कंटिन्युएशन पॅटर्न मानला जातो. निर्देशांकाने ७,३०० ते ७,३५० च्या झोनमधील नेकलाइनवरून ब्रेकआउट दिला आणि त्यामुळे खरेदीमध्ये नव्याने रस निर्माण झाला. ब्रेकआउटनंतर निर्देशांकाने परत येऊन त्याच स्तरावर टेस्ट केले आणि तो स्तर टिकून राहिल्यामुळे तेजीला अधिक बळकटी मिळाली. यामुळे निर्देशांक पुन्हा वाढीच्या मार्गावर असून, आता तो ७,५६० च्या छोट्या प्रतिकार पातळीला ओलांडण्याच्या प्रयत्नात आहे. या ७,५६० च्या पातळीवर बंद मिळाल्यानंतर आणखी तेजी येण्याची शक्यता असून, पुढील उच्च उद्दिष्ट साध्य होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. निर्देशांकाला ७,२०० या पातळीवर मजबूत आधार आहे आणि ७,५६० या लहान प्रतिकार पातळीवर मात केल्यानंतर तो आणखी वाढीस तयार आहे. मजबूत मूलभूत घटक व तांत्रिक ताकदीच्या आधारावर, हा निर्देशांक पुढील एका वर्षात ९,५०० चे उद्दिष्ट गाठेल, ज्यामुळे तो गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक संधी ठरतो. .निष्कर्षएकूणच, मजबूत क्षेत्रीय कामगिरी, तांत्रिक चार्टवरील सकारात्मक पॅटर्न आणि सापेक्ष बळकटी या सर्व गोष्टी निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांकासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन दर्शवितात. निर्देशांक ७,५६० च्या अंतिम छोट्या प्रतिकार पातळीच्या जवळ असून, व्यापक बाजार कमकुवत असतानाही त्याची बळकटी कायम आहे. ठोस मूलभूत घटक आणि तांत्रिक संकेत यांच्या आधारावर हा निर्देशांक पुढील वाढीसाठी सज्ज असून, गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक संधी प्रदान करतो. या ब्रेकआउटचा फायदा असा, की गुंतवणूकदारांनी या निर्देशांकातील चांगल्या नामांकित कंपन्यांचा तांत्रिक विश्लेषणानुसार अभ्यास करून गुंतवणूक केली, तर त्यांना चांगला परतावा मिळू शकतो. या इंडेक्समधील कंपन्यांची यादी www.nseindia.com. या संकेतस्थळावर मिळू शकेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.