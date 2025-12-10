Premium|Nifty Overnight Drifting : गुंतवणुकीत दीर्घकालीन फायदा हवा? मग ‘बाय टुडे, सेल टुमॉरो’च्या रात्रीच्या रणनीतीकडे लक्ष द्या

प्रसाद भागवत- prasadmbhagwat@gmail.com‘People are so worried about what they eat between ‘Christmas’ and the ‘New Year,’ but they really should be worried, about what they eat between the ‘New Year’ and ‘Christmas.’ (दिवाळीच्या चार दिवसांत जास्त खाल्ल्याने वजन वाढेल, अशी चिंता करण्यापेक्षा उरलेल्या ३५६ दिवसांत खानपान सवयी नीट ठेवणे हितकर, असा या सल्ल्याचा भावानुवाद होय.) नाताळ व नववर्षाच्या गोड, गुळगुळीत शुभेच्छांऐवजी वजन व्यवस्थापनशास्त्रातील (Weight Management) एका तज्ज्ञाने दिलेला हा परखड सल्ला येथे उद््धृत करण्याचे कारण म्हणजे हा सल्ला शेअर बाजारात उतरणाऱ्या गुंतवणूकदारांनाही लागू होतो. तो कसा हे जाणून घेऊ या....गेल्या काही दिवसांत दोन महत्त्वाच्या गोष्टींची ‘पक्की’ माहिती मला मिळाली. माणसाला किती ताणपेची आवश्यकता असते, याचे उत्तर शास्त्रज्ञांनी अनेक वर्षांच्या संशोधनानंतर उत्तर मिळवले आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे शेअर बाजार नेमका कधी वर जातो, याची माहितीही मला मिळाली आहे. आपण झोपेत असताना अनेक हालचाली करत असतो. तसा शेअर बाजारही निद्रिस्त अवस्थेत म्हणजे बंद झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सुरू होताना काही घडामोडी घडत असतात. कॅपिटल माइंड म्युच्युअल फंडाने ‘निफ्टी’ या निर्देशांकाच्या गेल्या दोन दशकांतील प्रवासाबाबत एक मनोरंजक अभ्यास केला. बाजार सुरू होताना असलेली भावपातळी आणि तो बंद होतानाचा भाव, यातील फरक म्हणजे बाजाराची दिवसभरातील हालचाल आणि बाजार बंद झाल्यानंतरच्या भावापासून दुसऱ्या दिवशी उघडतानाच्या भावातील फरक, ही बाजार बंद असतानाची हालचाल म्हणजे झोपेदरम्यानच्या काळात होणारी हालचाल..Premium|Equity Mutual Funds:इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी?.येथे शेअर बाजाराविषयी अनभिज्ञ मंडळींना मला सांगायला हवे, की एखादा चित्रपट जसा इंटरव्हलनंतर आधीच्याच थांबलेल्या गोष्टीपासून पुढे सुरू होतो वा पासबुकातील शिल्लक जशी आधीच्या पानावरून पुढे तंतोतंत नेमकी तेवढीच असते, बाजाराचे तसे नसते. तो आज ज्या भावाला बंद होईल, त्याच भावाने उद्या सुरू होत नाही. त्यामुळेच बाजाराचे दिवसा तो सुरू असताना आणि बंद झाल्यावर... असे दोन वेगळे अध्याय आहेत. बाजाराचे निर्देशांक जागतिक, देशांतर्गत पातळीवर घडणाऱ्या आर्थिक, सामरिक, सामाजिक आदी घडामोडींबद्दल संवेदनशील असतात. अशा घटनांचा प्रभाव तत्काळ त्यावर दिसून येतो. तिकडे अमेरिकेत ‘डाऊ’ निर्देशांक धडपडला, की सकाळी खरचटलेले दिसते ते भारतीय शेअर बाजाराला. ‘एहसास ए मोहब्बत क्या है, जरा हमसे पूछो!! करवट तुम बदलते हो, नींद हमारी उड जाती है ! असे हे दोघांतील नाते आहे. बाजाराच्या ‘इंट्रा-डे’ आणि नंतरच्या दोन वेगवेगळ्या स्थितींचा गेल्या २५ वर्षांचा रोजचा लेखाजोखाच ‘कॅपिटल माइंड’चे सीईओ दीपक शेणॉय यांनी मांडला. त्यातील निष्कर्ष धक्कादायक आहेत..‘निफ्टी’ची वाटचाल कशी?नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ‘निफ्टी’ने प्रथम २६,००० अंशांची पातळी गाठली, हे तर सर्वज्ञात आहे. ‘निफ्टी’ने आपल्या गाठीशी बांधलेले हे २६ हजार अंश आले कोठून, त्यात वाढ झाली कशी? याचा अभ्यास केल्यानंतर समोर आलेले निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. गेल्या २५ ते २६ वर्षांचा ‘निफ्टी’चा दिवसभरातील व दिवसअखेरीनंतर अशा दोन स्थितींचा अभ्यास असे सांगतो, की ‘निफ्टी’चे दिवसा, बाजार सुरू असतानाचे आणि बाजार बंद झाल्यावर, रात्रीचे वर्तन एकदम परस्परविरोधी आहे. अगदी ‘शहंशाह’ चित्रपटातील ‘विजयकुमार’सारखे... दिवसा रोज मार खाणारा बावळट हिरो आणि रात्री ‘शहंशाह’ असे. गेल्या २६ वर्षांत ‘निफ्टी’ बाजार सुरू असताना १७ हजार अंशांपेक्षा अधिक अंशांनी खाली आला आहे आणि बंद होऊन दुसऱ्या दिवशी परत सुरू होताना, तो ३५ हजार अंशांपेक्षा अधिक अंशांनी वर उसळला आहे..Premium|Portfolio underperformance reasons : शेअर बाजार तेजीत, मग तुमचा पोर्टफोलिओ 'कोमात' का?.सांख्यिकी अभ्यासातील निष्कर्षया अभ्यासाला पुष्टी देणारी आणखी एक आकडेवारी बंगळूरू येथील बाजाराचे सांख्यिकी अभ्यासक रवींद्र यांनी सादर केली आहे. त्याच्या परीक्षणानुसार, गेल्या दहा वर्षांत बाजार सुरू असलेल्या २४७३ दिवशी एखादी व्यक्ती रोजच्या रोज बाजाराच्या बंद होण्याच्या क्षणी ‘निफ्टी’ विकत घेऊन पुढच्या दिवशी बाजार सुरू होताच तो विकण्यात यशस्वी झाली, तर त्या व्यक्तीच्या एक लाख रुपयांचे आजचे मूल्य १७.४६ लाख रुपये झाले असते. हा परताव्याचा सरासरी दर ३३.१ टक्के चक्रवाढीने आहे. या कालावधीतील ६८.२ टक्के वेळा ‘आज उशिरात उशिरा घेऊन, उद्या लवकरात लवकर विकणे’ ही नीती यशस्वी झाली असती. केवळ ‘निफ्टी’ वा ‘सेन्सेक्स’ नव्हे, तर जगातील अन्य महत्त्वाच्या निर्देशांकाबाबतही असा अभ्यास लागू होतो. बाजाराने गेल्या दहा, वीस आणि तीस वर्षांत सकारात्मक परतावा दिला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. दिवसभरात झालेले नुकसान दिवसअखेर भरून काढल्याशिवाय, हे कसे काय शक्य होणार? त्यासाठी दिवसअखेरीस तेजी असणे हे साहजिकच आहे. हाच तर्क अधिकांश महत्त्वाच्या शेअरनाही लागू होतो. उदा. एचडीएफसी बँक या गुंतवणूकदारांच्या लाडक्या व भरवशाच्या शेअरमधील वाढीचा ९० टक्के भाग हा आधीच्या दिवशीचा बंद भाव व नंतरचा सुरवातीचा भाव यातील फरकातून मिळाला आहे. याचाच अर्थ हा, की बाजाराचे निर्देशांक पक्के निशाचर आहेत किंवा 'रात्रीस खेळ चाले..' ही मालिका बाजाराबाबत गेली २५ ते २६ वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे. आम्ही बिनघोर झोपलो असताना तिकडे तेजीचा 'सर्जिकल स्ट्राइक' नेमाने सुरू आहे आणि त्याची गंधवार्ता नसलेले आम्ही, रोज दिवसा डोळे फाडून फाडून बाजाराच्या टर्मिनलकडे बघतो आहोत. आता ही माहिती वाचून, 'मग काय? सोप्पे आहे... आजपासून बाजाराच्या कारभाराच्या शेवटच्या दोन मिनिटांत खरेदीचा आणि सकाळच्या पहिल्या मिनिटाला विक्रीचा कार्यभाग उरकला, की संपत्तीनिर्माण झाल्यातच जमा...' अशी समजूत करून घेणाऱ्यांसाठी एक बाब आवर्जून सांगायची आहे, ती म्हणजे असे सौदे यशस्वी होण्याची शक्यता ६८ टक्के आहे आणि परताव्याचा आकडा ही 'सरासरी' आहे..गुंतवणुकीचा दीर्घकालीन विचारतेव्हा 'बाय टुडे, सेल टुमॉरो' करणाऱ्यांना मला हे सांगायचे आहे, की या खेळात अपवादात्मक का होईना; पण बाजार उघडतानाच दोन-चार टक्के खाली सुरू होण्याच्या घटनाही आहेतच, नेमक्या त्याच आपल्या वाट्याला यायला नकोत. याशिवाय अशी खरेदी-विक्री करण्यात बऱ्याच तांत्रिक वा व्यावहारिक अडचणीही आहेत. बाजाराच्या रात्रीत 'खेला होबे' करण्याच्या प्रवृत्तीचे, ज्याला तांत्रिक परिभाषेत 'Overnight Drifiting' अशी संज्ञा आहे. याचे विवेचन करण्याचा हेतू, बाजाराची खरी वाढ ही दोन सत्रांमधील 'गॅप'मुळे होते, हे लक्षात आणून देऊन, 'इंट्रा-डे'मध्ये खेळून रोज पैसे मिळवावेत' या विचाराने बाजारात आलेल्या नवसट्टेबाजांना बाजाराच्या दिवसांतर्गत हालचालींवर बारकाईने नजर ठेवण्यापेक्षा गुंतवणुकीचा दीर्घकालीन विचार करून बाजार बंद असतानाची गुंतवणुकीत होणारी मोठी वाढ पदरात पाडून घेणे अधिक श्रेयस्कर आहे, असे सुचविण्याचा उद्देश आहे.गुंतवणूक करताना दीर्घकालीन परताव्याच्या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करुन अल्पकालीन, मिनिटागणिक व्यवहार, त्यातून तत्कालिक फायदा आदी गोष्टींचे आकर्षण अनेकांना असते. सुरवातीस वजन व्यवस्थापन शास्त्रासंदर्भातील विषयबाह्य वचन दिले आहे, ते याच अनुषंगाने... गुंतवणूक करताना बाजारांत 'इंट्रा-डे' व्यवहार करून वेळ साधण्यापेक्षा (Timing) बाजाराला वेळ देणे (Time) महत्त्वाचे आहे.(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९८५०५०३५०३). 