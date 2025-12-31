Nimesulide Ban : Nimesulide औषधांवर सरकारची बंदी! 100 mg पेक्षा उच्च डोसवर सुरक्षा आदेश जारी

Nimesulide Ban : सरकारने 100 मिलीग्राम पेक्षा जास्त निमसुलाइड (Nimesulide) असलेली म्हणजेच वेदना, ताप आणि सूज (लालसरपणा व सूज) कमी करण्यासाठी वापरली जाणारी औषधे बनवणे, विकणे आणि वितरण करण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. .या बंदीबाबतचा आदेश २९ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतून लागू झाला असून, Drugs and Cosmetics Act, 1940 च्या Section 26A अंतर्गत,ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड शी सल्लामसलत करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे..भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "ताबडतोब प्रभावी ठरणाऱ्या डोस फॉर्ममध्ये 100 mg पेक्षा जास्त निमसुलाइड असलेल्या सर्व तोंडावाटे औषधांचा वापर मानवांसाठी धोका निर्माण करू शकतो, आणि त्याचा वापर करण्याऐवजी इतर सुरक्षित पर्याय उपलब्ध आहेत.".New Money Rules : क्रेडिट स्कोअर ते UPI – १ जानेवारी २०२६ पासून बदलणार ७ मोठे नियम; तुमच्या खिशावर काय परिणाम?.का महत्त्वाचे आहे?निमसुलाइड ही नॉन-स्टेरॉयड एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAID) आहे. जागतिक स्थरावर या औषधामुळे होणारे लिवर चे आजार आणि आणि इतर दुष्परिणामांबाबत काळजी व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे भारताचा हा निर्णय सुरक्षिततेच्या नियमांना कडक करण्याच्या आणि जोखमीची औषधे हळूहळू बाजारातून काढण्याच्या धोरणाशी सुसंगत आहे..ही बंदी मानवी वापरासाठी उत्पादन, विक्री आणि वितरण यावर लागू आहे. यामुळे निमसुलाइडची उच्च-डोस असणारी उत्पादने देशांतर्गत फार्मा बाजारातून हटवली जातील. मात्र, कमी डोस फॉर्म्युलेशन्स आणि इतर उपचारात्मक पर्याय उपलब्ध राहतील..Bank Holiday : आज वर्षाचा शेवटचा दिवस! ३१ डिसेंबर आणि १ जानेवारीला बँका बंद की सुरू? बँकेत जाण्याआधी हे जाणून घ्या.औषध कंपन्यांवर परिणामया बंदीच्या आदेशामुळे आता निमसुलाइड उच्च-डोस-आधारित ब्रॅंड्स बनवणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादन थांबवावे लागतील आणि बाजारात असणारी ही उत्पादने पुन्हा मागे घ्यावी लागणार आहेत.मोठ्या औषध कंपन्यांवर या बंदीमुळे होणारा आर्थिक परिणाम मर्यादित राहील. कारण निमसुलाइड 100 mg ची सर्व औषधे NSAID विक्रीतील लहान हिस्सा आहे. मात्र, लहान कंपन्यांवर, ज्या या औषधावर जास्त अवलंबून आहेत, त्यांच्यावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. .भारताने यापूर्वीही Section 26A अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत अनेक 'फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन' आणि उच्च-जोखमीची औषधे बंद केली आहेत. त्यामुळे या नवीन निर्णयाद्वारे औषधांचे दुष्परिणाम आणि औषध सुरक्षा याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.