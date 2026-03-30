अर्थबोध : शेअर बाजारातील ‘कर्जाचा डोंगर’ संधी की संकट?

ॲड. सुनील टाकळकर, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागारनॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या (एनएसई) ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतीय शेअर बाजारातील 'आउटस्टँडिंग फंडेड पोझिशन्स'ने एक लाख कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला आहे. याचा अर्थ, गुंतवणूकदारांनी स्वतःच्या भांडवलाव्यतिरिक्त ब्रोकरकडून कर्ज घेऊन (लिव्हरेज) केलेली गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. हे बाजारातील वाढत्या विश्वासाचे लक्षण असले, तरी त्यामागील कायदेशीर गुंतागुंत आणि भविष्यातील जोखीम समजून घेणे आवश्यक आहे..'मार्जिन ट्रेडिंग'चे नियमगुंतवणूकदारांनी कर्ज घेऊन शेअर खरेदी करण्याची ही सुविधा 'सेबी'च्या 'मार्जिन ट्रेडिंग फॅसिलिटी' (एमटीएफ) नियमांतर्गत येते.ब्रोकरचे अधिकार : कायदेशीररीत्या, शेअरचा भाव ठरावीक मर्यादेपेक्षा खाली गेला आणि गुंतवणूकदाराने अतिरिक्त मार्जिन भरले नाही, तर ब्रोकरला पूर्वसूचना न देता शेअर विकण्याचा (Liquidation) पूर्ण अधिकार असतो.मर्यादित शेअर : 'सेबी'ने मंजूर केलेल्या ठराविक आणि दर्जेदार शेअरवरच हे कर्ज घेता येते..प्राप्तिकर आकारणीव्याजाची वजावट : तुम्ही शेअर ट्रेडिंगला 'व्यवसाय' (Business Income) म्हणून दाखवत असाल, तर मार्जिनवर भरलेले व्याज कलम ३७ (१) अंतर्गत खर्च म्हणून दाखवू शकता. यामुळे करपात्र नफा कमी होतो.कराचा बोजा : तुम्ही केवळ गुंतवणूकदार असाल, तर हे व्याज शेअरच्या खरेदी भावात (Cost of Acquisition) समाविष्ट करता येत नाही, ज्यामुळे कराचा बोजा वाढू शकतो.'एसटीटी'चा भार : 'सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स' (एसटीटी) हा एकूण व्यवहाराच्या मूल्यावर लागू होतो. 'लिव्हरेज' वाढल्यास व्यवहाराचा एकूण खर्चही वाढतो..भविष्यातील वेधतज्ज्ञांच्या मते, एक लाख कोटी रुपयांचा हा आकडा भविष्यात १.५ ते दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.प्रमुख कारणेडिजिटल सुलभता : मोबाइल ॲपमुळे 'मार्जिन' मिळवणे आता एका क्लिकवर शक्य झाले आहे, त्यामुळे नव्या पिढीतील गुंतवणूकदार याकडे आकर्षित होत आहेत.ब्रोकिंग उद्योगातील स्पर्धा : ब्रोकरसाठी मार्जिन ट्रेडिंग हे उत्पन्नाचे (व्याज) मोठे साधन बनले आहे, त्यामुळे ते या सुविधेचा आक्रमकपणे प्रचार करत आहेत.सावधगिरीचा इशारा : रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवले किंवा बाजारात मोठी घसरण झाली, तर या 'फंडेड पोझिशन'मध्ये वेगाने घट होऊ शकते..'सेबी'ची संभाव्य भूमिकासेक्टोरल कॅप : विशिष्ट अस्थिर क्षेत्रांत किती कर्ज द्यावे, यावर मर्यादा आणणे.कडक मार्जिन नियम : गुंतवणूकदारांना स्वतःच्या खिशातून भरावी लागणारी किमान रक्कम (Initial Margin) वाढवणे.रिस्क डिस्क्लोजर : मार्जिन ट्रेडिंगच्या जोखमींबाबत कडक सूचना ब्रोकरना सक्तीने लागू करणे..गुंतवणूकदारांना इशारालिव्हरेज हे 'दुधारी तलवार' आहे. बाजाराच्या तेजीत ते नफा वाढवते, पण घसरणीत ते भांडवल पूर्णपणे संपवू शकते. त्यामुळे केवळ दर्जेदार (Blue Chip) शेअरमध्येच मार्जिन वापरावे. स्टॉप-लॉस हा विम्यासारखा वापरावा. कर आणि व्याजाचा पूर्ण हिशोब करूनच 'लिव्हरेज' घेण्याचा निर्णय घ्यावा.