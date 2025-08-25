Sakal Money
Stock Market: लेमन ट्री
NSES tocks: लेमन ट्री हॉटेल्स शेअरने दीर्घकाळच्या साइडवाइज झोननंतर मोठा ब्रेकआऊट दिला आहे. पुढील १० ते ११ महिन्यांत हा शेअर ₹२७५ पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
मकरंद विपट- ‘सेबी’ रजिस्टर्ड रिसर्च अॅनालिस्ट
ले मन ट्री हॉटेल्स लि. ही देशातील मध्यम किमतीची सर्वांत मोठी आणि एकूण तिसरी सर्वांत मोठी हॉटेल साखळी आहे. ती ५० हून अधिक ठिकाणी १०,३१७ खोल्या असलेली ११२ हॉटेल चालवते. भूतान, नेपाळ आणि दुबईमध्ये वाढती आंतरराष्ट्रीय उपस्थिती असलेल्या ऑरिका, लेमन ट्री आणि रेड फॉक्ससह उच्च, मध्यम आणि परवडणाऱ्या दरातील ब्रँडचे व्यवस्थापन करते.