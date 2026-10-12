ईडीने जप्त केलेली 3,464 कोटींची मालमत्ता विक्री करण्यास कोर्टाची मंजुरी; गुंतवणूकदारांचे 1,950 कोटी माघारी मिळणार

NSEL Scam Settlement: मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड प्रकरणात गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने जप्त केलेल्या सुमारे ३,४६४ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांची विक्री करून निधी उभारण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. .या उभारलेल्या रकमेतून पहिल्या टप्प्यात ५,६८२ गुंतवणूकदारांच्या सेटलमेंटसाठी १,९५० कोटी रुपये वितरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला असून, २०१३ च्या पेमेंट डिफॉल्टनंतर गेल्या १३ वर्षांपासून आपल्या पैशांची वाट पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा एक मोठा दिलासा ठरला आहे..India CPI Inflation: देशात पुन्हा महागाईचा भडका! दुष्काळ अन् वाढत्या महागाईत ग्रामीण भागाची दुहेरी होरपळ.न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या मालमत्तांच्या विक्रीतून मिळालेली जास्तीत जास्त १,९५० कोटी रुपयांची रक्कम '६३ मून्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड' या कंपनीकडे सुपूर्द केली जाईल. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने मंजूर केलेल्या सेटलमेंट योजनेतील सर्व अटी पूर्ण झाल्यानंतर, कंपनी संबंधित गुंतवणूकदारांची प्रतिनिधी म्हणून ही रक्कम वितरित करेल..Bus Fare Hike: बसमधून प्रवास करणे महागणार! प्रवासात खिसा रिकामा, मिरा-भाईंदर पालिकेचा बस भाडेवाढीचा प्रस्ताव.या योजनेनुसार ५,६८२ गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पडताळणी केलेल्या दाव्यांपैकी किमान ४२ टक्के रक्कम परत मिळण्याची तरतूद आहे. या जप्त मालमत्तांपैकी अनेक मालमत्ता 'एमपीआयडी' कायद्यांतर्गतही संलग्न असल्याने, ईडी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाशी समन्वय साधून विक्रीची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करेल..गुंतवणूकदारांना लवकरात लवकर दिलासा मिळावा यासाठी ईडीने या प्रक्रियेला आपली सहमती दर्शवली आहे. मालमत्तांच्या विक्रीतून जर १,९५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली, तर उर्वरित अतिरिक्त निधी विशेष न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ठेवला जाईल आणि त्यावर पुढील कायदेशीर निकालांनुसार निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.