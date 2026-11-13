Nvidia Share Crash: एनव्हीडियाचा शेअर कोसळल्याने १३ भारतीय म्युच्युअल फंड अडचणीत? तुमच्या गुंतवणुकीवर काय परिणाम होणार?

New Delhi: अमेरिकेतील आघाडीची तंत्रज्ञान कंपनी एनव्हीडियाच्या शेअरमध्ये झालेल्या घसरणीचा परिणाम आता भारतीय म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांवर होण्याची शक्यता आहे. भारतातील १३ म्युच्युअल फंड योजना आणि एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडांनी (ईटीएफ) एनव्हीडियाच्या शेअर्समध्ये थेट गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे या योजनांच्या कामगिरीवर शेअरमधील चढ-उतारांचा परिणाम होऊ शकतो..१२ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेतील सुरुवातीच्या व्यवहारात एनव्हीडियाचा शेअर ६.०४ टक्क्यांनी घसरून १६३.२३ डॉलरवर आला. कंपनीच्या सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग यांच्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घसरण झाली. गेल्या काही काळातील घसरणीमुळे शेअर ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकी पातळीपेक्षा जवळपास ३३ टक्क्यांनी खाली आला आहे..Sonia Gandhi: सोनिया गांधी यांचे बहुचर्चित बेस्ट सेलर पुस्तक.कोणत्या फंडांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक?‘एसीई एमएफ’च्या ऑक्टोबर २०२६ मधील पोर्टफोलिओ आकडेवारीनुसार, या १३ योजनांमधील एनव्हीडियाचा वाटा ०.६३ ते १२.१२ टक्क्यांदरम्यान आहे.मिरे ॲसेट एस अँड पी ५०० टॉप ५० ईटीएफ – १२.१२ टक्केमिरे ॲसेट एनवायएसई फॅन्ग+ ईटीएफ – १०.०२ टक्केमोतीलाल ओसवाल नॅसडॅक १०० ईटीएफ – ८.०२ टक्केआयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल नॅसडॅक १०० इंडेक्स फंड – ८.०२ टक्केआदित्य बिर्ला सन लाइफ इंटरनॅशनल इक्विटी फंड – ४.९१ टक्केएडेलवाईस टेक्नॉलॉजी फंड – ४.७४ टक्के.Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात सलग तिसऱ्या दिवशी मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे भाव.गुंतवणूकदारांवर किती परिणाम होऊ शकतो?एखाद्या फंडाच्या एकूण मालमत्तेत एनव्हीडियाचा वाटा १२ टक्के असेल आणि कंपनीचा शेअर १० टक्क्यांनी घसरला, तर इतर गुंतवणुकींचे मूल्य स्थिर राहिल्यास फंडाच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यात (एनएव्ही) सुमारे १.२ टक्क्यांची घट होऊ शकते. मात्र, शेअरमधील घसरणीइतकीच फंडाच्या एनएव्हीमध्ये घट होतेच असे नाही. .परदेशी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांसाठी रुपया आणि डॉलरमधील विनिमय दरही महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आपल्या फंडातील एनव्हीडियाचा वाटा आणि अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील एकूण गुंतवणूक तपासणे महत्त्वाचे आहे.