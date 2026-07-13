कमर्शियल LPG मध्ये मोठा बदल! आता १० किलोचे सिलेंडर मिळणार; व्यावसायिकांची अडचण दूर होणार

इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या भारताच्या सरकारी तेल विपणन कंपन्या व्यावसायिक एलपीजी बाजारपेठेत एक मोठा बदल घडवून आणण्याची योजना आखत आहेत. एका अहवालानुसार, या तेल कंपन्या व्यावसायिक वापरासाठी १०-किलोग्राम वजनाचे हलके एलपीजी सिलिंडर सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. आतापर्यंत व्यावसायिक क्षेत्रात प्रामुख्याने १९ किलोग्राम किंवा त्याहून अधिक वजनाच्या सिलिंडरचेच वर्चस्व होते. .तेल कंपन्यांचे हे नवीन पाऊल लहान व्यवसाय, रेस्टॉरंट मालक आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवणारे ठरू शकते. लहान विक्रेते आणि रेस्टॉरंट मालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारी तेल विपणन कंपन्या १०-किलो वजनाचे लहान व्यावसायिक गॅस सिलिंडर आणण्याच्या तयारीत आहेत. वृत्तानुसार, हाय-डेन्सिटी पॉलिथिलीन (HDPE) पासून बनवलेले हे कंपोझिट सिलिंडर, गॅस एजन्सी आणि निवडक किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत व्यावसायिक एलपीजी दराने विकले जाऊ शकतात. .Adani समूह आता स्मार्ट मीटर कंपनी विकत घेण्याच्या तयारीत; 1500 कोटींची डील होण्याची शक्यता....या प्रस्तावित योजनेचा फायदा स्थलांतरित कामगार, भाडेकरू, विद्यार्थी, रस्त्यावरील विक्रेते, कॅफे आणि खाद्यपदार्थांच्या दुकानांना होण्याची शक्यता आहे, ज्यांना एलपीजीची गरज आहे, परंतु मोठे १९-किलो वजनाचे व्यावसायिक सिलिंडर ठेवण्यासाठी जागा नाही. अहवालानुसार, एचपीसीएलचे एचपी गॅस ओजस, इंडियनऑइलचे इंडेन एक्स्ट्रालाइट आणि बीपीसीएलचे भारतगॅस लाइट यांसारख्या वेगवेगळ्या ब्रँड नावांनी घरगुती ग्राहकांसाठी मर्यादित प्रमाणात हलके सिलेंडर आधीपासूनच उपलब्ध आहेत. .सध्या, तेल कंपन्या (OMCs) व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी आणि ज्यांच्याकडे घरगुती एलपीजी कनेक्शन नाही त्यांच्यासाठी १९-किलो, ५-किलो आणि २-किलोचे सिलेंडर विकतात. व्यावसायिक एलपीजी घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसपेक्षा लक्षणीयरीत्या महाग आहे. दिल्लीमध्ये, १४.२-किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत ₹९४२ आहे, तर १९-किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ₹२,९३० आहे. अहवालानुसार, ५-किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ₹८०८.५० आहे..Premium|Indian Stock Market : बाजार म्हणतोय... ‘मी पुन्हा येईन’; गुंतवणूकदारांनी काय समजून घ्यावे?.१०-किलोचा कंपोझिट सिलेंडर प्रगत कंपोझिट तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केला जातो आणि त्याची रचना तीन-स्तरीय आहे. तो पारंपरिक स्टीलच्या एलपीजी सिलेंडरपेक्षा अंदाजे ५० टक्के हलका आहे, ज्यामुळे त्याची वाहतूक करणे आणि वापरणे सोपे होते. अहवालात असेही म्हटले आहे की, स्टीलच्या सिलेंडरच्या विपरीत, कंपोझिट आवृत्ती उंच मजल्यांवर नेण्यास अधिक सोपी आहे. त्याच्या पारदर्शक बॉडीमुळे ग्राहकांना वेगळ्या गेजशिवाय शिल्लक एलपीजीचे प्रमाण पाहता येते, ज्यामुळे त्यांना रिफिलचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यास मदत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.