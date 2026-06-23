Premium|Indian Stock Market Outlook : संशोधनाधारित गुंतवणुकीचा मंत्र; बाजारातील अस्थिरतेतही संधींचा शोध

संशोधन-आधारित गुंतवणूक पद्धती, ‘सायंटिफिक इन्व्हेस्टिंग फ्रेमवर्क’ आणि ‘चेस सेफ्टी, गेट अल्फा’ हा मंत्र देणारी ओम्निसायन्स कॅपिटल (Omniscience Capital) ही कंपनी गुंतवणूकदारांना अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन करते. भारतीय शेअर बाजारातील सध्याच्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या संधी, मूल्यांकन आणि वैज्ञानिक गुंतवणूक तत्त्वज्ञान याविषयी ‘ओम्निसायन्स कॅपिटल’चे संस्थापक डॉ. विकास गुप्ता यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी खास ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली ही मुलाखत.प्रश्न : ओम्निसायन्स कॅपिटल कंपनीबद्दल थोडक्यात सांगाल का?डॉ. विकास : ‘ओम्निसायन्स कॅपिटल’ ही संशोधन-आधारित गुंतवणूक व्यवस्थापन संस्था असून, स्वतः विकसित केलेल्या ‘सायंटिफिक इन्व्हेस्टिंग फ्रेमवर्क’मुळे ओळखली जाते. तर्कसंगत भांडवली विभाजन सक्षम करण्याच्या उद्देशाने या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था सखोल मूलभूत संशोधनाला ‘ओम्नीइन्साइट’ या तत्त्वज्ञानाशी जोडते. आमचा विश्वास असा आहे, की बाजारातील बहुतेक गुंतवणूकदार ‘अल्फा’च्या म्हणजेच भक्कम परताव्याच्या मागे लागून जोखीम वाढवतात; परंतु सुरक्षिततेचा पाठलाग करूनही ‘अल्फा’ मिळवता येऊ शकतो. मी आणि अश्विनी शमी यांच्या नेतृत्वाखालील टीमला जागतिक वित्तीय संस्था, संशोधन आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनेक दशकांचा अनुभव आहे. गुंतवणूक, संख्यात्मक संशोधन आणि संस्थात्मक प्रक्रिया यांचा संगम साधत आम्ही कठोर विश्लेषण आणि प्रत्यक्ष बाजारातील अनुभव यांच्या आधारावर काम करतो. गेल्या नऊ वर्षांत विविध प्लॅटफॉर्मवरील यशस्वी गुंतवणूक धोरणांद्वारे संस्थेने आपली जागतिक उपस्थिती मजबूत केली आहे. आज कंपनी १००० कोटी रुपयांहून अधिक ग्राहक मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते आणि १५ पेक्षा अधिक देशांतील; तसेच भारतातील २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील १० हजारांहून अधिक गुंतवणूकदारांना सेवा देते. संस्था ‘पीएमएस’, इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझरी, रिसर्च ॲनालिस्ट, पोर्टफोलिओ ॲडव्हायझरी सर्व्हिसेस आणि स्मॉलकेस अशा विविध गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मवर कार्यरत आहे. संशोधन प्लॅटफॉर्म, ओम्निसायन्स इनसाइट्स लॅब आणि एका मजबूत गुंतवणूक तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर, आमची कंपनी कामगिरी, पारदर्शकता आणि हितसंबंधांच्या सुसंवादावर भर देते. गुंतवणूकदारांना स्पष्टता आणि आत्मविश्वासाने बाजारात मार्गक्रमण करण्यास मदत करताना, विकसित होत असलेल्या मालमत्ता व्यवस्थापन क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याचे ‘ओम्निसायन्स कॅपिटल’चे उद्दिष्ट आहे..प्रश्न : सध्याच्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजाराबद्दल तुमचा दृष्टिकोन काय आहे?डॉ. विकास : सध्या बाजाराचे मूल्यांकन दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा कमी आहे. ‘ईपीएस’ (EPS - Earnings Per Share) वाढ मध्यम असली तरी दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवणाऱ्या आणि अल्पकालीन चढ-उतार सहन करू शकणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी परताव्याच्या चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर सात ते आठ टक्क्यांदरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे. भू-राजकीय कारणांमुळे ऊर्जा किमती वाढल्यास उत्पादन खर्चावर दबाव येऊ शकतो. मात्र, भारतीय कंपन्यांचा ताळेबंद गेल्या दशकातील सर्वाधिक मजबूत स्थितीत आहेत. कर्जाचे प्रमाण घटले असून, आरओई (RoE - Return on Equity) १५ ते २० टक्क्यांदरम्यान स्थिर होत आहे. वित्तीय प्रणालीदेखील सक्षम स्थितीत आहे. ‘ग्रॉस एनपीए’ सुमारे २ ते २.५ टक्के आणि ‘सीआरएआर’ (CRAR - Capital to Risk-weighted Assets Ratio) सुमारे १७ टक्के असल्याने कर्जपुरवठा वाढीसाठी भक्कम पाया तयार झाला आहे. सध्याचे वातावरण हे ‘एक्स्पान्शन फेज’ म्हणून वर्णन करता येईल. अंदाजे ९४ लाख कोटी रुपयांची वाढीव कर्जपुरवठा क्षमता उपलब्ध होत आहे. वाढ आणि पतपुरवठ्यासाठी अनुकूल परिस्थिती कायम असून, वित्तीय प्रणालीच्या मजबुतीमुळे कर्जपुरवठ्यात सातत्यपूर्ण विस्तार शक्य होत आहे. सध्याच्या स्थूल आर्थिक वातावरणाचे सर्वोत्तम वर्णन विस्ताराचा टप्पा म्हणून केले जाऊ शकते, जिथे वाढीचे मुख्य चालक घटक उच्च आहेत आणि शाश्वत वाढीसाठी अनुकूल आहेत. ‘पीएमआय’ (PMI - Purchasing Managers’ Index) निर्देशांक सातत्याने ५५ च्या वर आहेत,ते अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराचे संकेत देत आहेत. उद्योगक्षमता वापर वाढत आहे आणि गुंतवणूक चक्र मजबूत होत असल्याने कॉर्पोरेट नफाक्षमता सुधारत आहे. मूल्यांकनाच्या दृष्टिकोनातून, सध्या ‘निफ्टी ५०’ सुमारे २०x पी/ई (P/E- Price to Earnings Ratio) आणि ३x पी/बी (P/B- Price to Book Ratio) वर व्यवहार करत आहे, जे दीर्घकालीन सरासरीच्या आसपासचे मूल्यांकन दर्शवते. हे भविष्यातील अपेक्षित परताव्याच्या अशा स्थितीचे सूचन करते, जे संभाव्यतः दीर्घकालीन बाजार परताव्यापेक्षा किंचित जास्त असतील, जिथे नफ्याला अनेक पटींच्या विस्ताराच्या पाठिंब्याने कमाईच्या वितरणातून चालना मिळेल. आमची अपेक्षा आहे, की आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत ‘निफ्टी ५०’ निर्देशांक २८,००० ते ३१,००० अंशांच्या पातळीवर पोहोचू शकतो. म्हणजेच सध्याच्या पातळीपासून अंदाजे १५ ते २५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. मजबूत कमाई वाढ, सुदृढ ताळेबंद आणि क्षमता विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक होत असल्याने आम्ही बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि ऊर्जा क्षेत्रात अधिक सकारात्मक आहोत. आम्ही आयटी क्षेत्राबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा- एआय भारतीय आयटी उद्योगावर होणारा परिणाम अजून अनिश्चित आहे. त्यामुळे पुढील २-३ वर्षांत या क्षेत्रातील वाढीची क्षमता मर्यादित राहू शकते. बाजारातील घसरण हे एक संरचनात्मक वैशिष्ट्य आहे आणि अलीकडील सुमारे १३ टक्क्यांची घसरण ही मंदीची स्थिती (बेअर मार्केट) समजता कामा नये. ऐतिहासिकदृष्ट्या साधारणपणे २४ महिन्यांच्या आत बाजारात सुधारणा होते, ज्यामुळे ३-५ वर्षांच्या उद्देशाने गुंतवणूक केल्यास चांगला नफा कमाविण्याची संधी आहे..Premium|Study Room : आयपीओचा वाढता ट्रेंड; फ्रेश इश्यू, OFS, DRHP ते ग्रे मार्केट प्रीमियमपर्यंत गुंतवणूकदारांसाठी मार्गदर्शक विश्लेषण.प्रश्न : तुमचे गुंतवणूक तत्त्वज्ञान काय आहे?डॉ. विकास : आमचे गुंतवणूक तत्त्वज्ञान ‘सायंटिफिक इन्व्हेस्टिंग फ्रेमवर्क’वर आधारित आहे. आम्ही ‘काय खरेदी करायचे?’ या प्रश्नापेक्षा ‘काय टाळायचे?’ या प्रश्नाने सुरुवात करतो. आम्ही १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजारमूल्य असलेल्या भारतीय सूचीबद्ध कंपन्यांचे अनेक स्तरांमधून विश्लेषण करतो.भांडवलाचा नाश करणाऱ्या कंपन्या : कॅपिटल डिस्ट्रॉयर्स- उच्च कर्ज, पतजोखीम, नकारात्मक सीएफओ(CFO- Cash Flow from Operations), कमी आयसीआर (ICR - Interest Coverage Ratio)भांडवलाची झीज करणाऱ्या कंपन्या : कॅपिटल इरोडर्स- कमी आर्थिक ताकद, कमी आरओई (RoE) आणि आरओसीई (RoCE- Return on Capital Employed)भांडवलाचा ऱ्हास करणाऱ्या कंपन्या : कॅपिटल इम्प्लोडर्स- मूलभूतदृष्ट्या मजबूत; पण अतिमूल्यांकित कंपन्याहे निकष लावून, ज्या कंपन्या उरतात, त्या म्हणजे भांडवल गुणक कंपन्या (Capital Multipliers), ज्या वस्तुनिष्ठपणे मजबूत ताळेबंद, उच्च नफाक्षमता आणि कार्यक्षमता आणि वाजवी मूल्यांकन यांचे संयोजन दर्शवतात. ‘कॅपिटल मल्टिप्लायर्स’मध्ये आम्ही गुणात्मक चौकटीद्वारे पुढील प्रश्न विचारतो- ‘या महान कंपन्यांपैकी कोणत्या कंपन्या दीर्घकाळ मजबूत राहतील?’ सुपर पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी हाच पाया आहे, जो पुढील बाबींवर लक्ष केंद्रित करतो- संरचनात्मक आणि स्पर्धात्मक संरक्षण, वाढीच्या संधींशी संलग्नता (दीर्घकाळ टिकणाऱ्या क्षमता असलेली मोठी, उच्च-वाढीची बाजारपेठ), साधनसंपन्न (चांगले भांडवल आणि तांत्रिकदृष्ट्या निपुण), त्यांच्या मूल्यांकनामध्ये सुरक्षिततेचे महत्त्वपूर्ण अंतर.बाजारातील बहुतेक सहभागी ‘अल्फा’च्या मागे लागतात; पण जोखीम पत्करतात, तर दुसरीकडे कोणी सुरक्षिततेच्या मागे लागून ‘अल्फा’ मिळवू शकतो या ‘ओम्नीइन्साइट’वर आमचे तत्त्वज्ञान आधारलेले आहे. त्यावर आधारित आमचा मुख्य मंत्र आहे तो म्हणजे, ‘सुरक्षिततेचा पाठलाग करा, अल्फा मिळवा.’ गुंतवणूक ही सतत बदलणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आमचा पोर्टफोलिओही सतत पुनरावलोकन आणि बदलांच्या प्रक्रियेतून जातो. ‘सुपर पोर्टफोलिओ’ स्थिर नसतो; तो टिकाऊपणा आणि पुनरावृत्ती सुनिश्चित करण्यासाठी सततच्या देखरेख प्रक्रियेद्वारे विकसित होतो. जेव्हा व्यत्यय किंवा नियमनामुळे स्पर्धात्मक फायद्यांना धोका निर्माण होतो किंवा मूल्यांकन यापुढे सुरक्षिततेचे अंतर आणि वाढीव पुनर्मूल्यांकनाची क्षमता देत नाही, तेव्हा आम्ही सक्रिय गुंतवणुकीतून बाहेर पडतो आणि मग पद्धतशीरपणे नव्या ‘सुपरनॉर्मल’ कंपन्यांमध्ये भांडवलाची पुनर्गंतवणूक करा. हा शिस्तबद्ध दृष्टिकोन आम्हाला ‘अपरिहार्य’ गोष्टींचा अंदाज घेण्यास आणि तोट्याच्या जोखमींचे व्यवस्थापन करत दीर्घकालीन मूल्यनिर्मितीमध्ये सहभागी होण्यास मदत करतो. हीच आमच्या यशाची तत्त्वे आहेत..प्रश्न : तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या ‘पीएमएस’ रणनीती उपलब्ध करून देता?डॉ. विकास : ‘ओम्निसायन्स कॅपिटल’ची पीएमएस सेवा तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये विभागलेली आहे-१. ओम्नी क्रेस्ट (Omni Crest)ः ही रणनीती दीर्घकालीन चक्रवाढ वाढ, गुणवत्ता आणि स्थैर्य शोधणाऱ्या शिस्तबद्ध गुंतवणूकदारांसाठी आहे. विविध मार्केट कॅपमधील गुणवत्तापूर्ण भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक, किमान गुंतवणूक : ५० लाख ते १ कोटी रुपये.२. ओम्नी इनएव्हिटेबल्स (Omni Inevitables)ः भारताच्या दीर्घकालीन संरचनात्मक वाढीच्या थीमवर आधारित रणनीती. यामध्ये पुढील थीमचा समावेश आहे- फायनान्शियलायझेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नॉलॉजी. या अंतर्गत ओम्नी स्ट्रॅटेजिक डिफेन्स, ओम्नी रेल अँड मोबिलिटी, ओम्नी सर्व्हिसेस कॉर्प, ओम्नी इंडस्ट्री इन्क, ओम्नी कॅपिटल क्रिएटर्स, ओम्नी एनर्जी ट्रान्झिशन, ओम्नी डिजिटेक आणि ओम्नी अमृत काल यांसारख्या रणनीती उपलब्ध आहेत. किमान गुंतवणूक : ५० लाख ते ५ कोटी रुपये.३. ओम्नी इन्स्टिट्युशनल (Omni Institutional)ः ही श्रेणी फॅमिली ऑफिसेस आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आहे. भारतीय शेअर, जागतिक मालमत्ता, कमोडिटी, फिक्स्ड इन्कम यांच्या मिश्रणातून वैविध्यपूर्ण आणि तुलनेने स्थिर पोर्टफोलिओ तयार केला जातो. किमान गुंतवणूक : ५ कोटी रुपये.प्रश्न : वाचकांसाठी तुमचा संदेश काय असेल?डॉ. विकास : गुंतवणूकदारांसाठी सर्वांत मोठा मोह म्हणजे ‘मार्केट टायमिंग’ म्हणजेच तेजीच्या आधी गुंतवणूक करणे आणि घसरणीच्या आधी बाहेर पडणे. परंतु, प्रत्यक्षात अल्पकालीन बाजाराचा अचूक अंदाज बांधणे जवळजवळ अशक्य असते. गुंतवणूकदारांनी बाजाराचा अंदाज बांधण्याऐवजी काही महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत- आंतरिक मूल्यापेक्षा कमी भावात उपलब्ध असलेले शेअर ओळखा, अशा संधींचा वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ तयार करा, संयम आणि शिस्तीने दीर्घकालीन गुंतवणूक कायम ठेवा, दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीचा खरा पाया म्हणजे शिस्त, संयम, चक्रवाढीची ताकद आणि बाजारातील चढ-उतारांदरम्यान टिकून राहण्याची क्षमता. गुंतवणूकदारांसाठी संदेश सोपा आहे, ‘‘बाजाराचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न करू नका. मूल्यावर लक्ष केंद्रित करा, दीर्घकालीन गुंतवणूक कायम ठेवा आणि चक्रवाढीला आपले काम करू द्या.’’आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये ‘निफ्टी ५०’ हा निर्देशांक २८,००० ते ३१,००० अंशांच्या पातळीवर पोचेल, म्हणजेच सध्याच्या पातळीपासून अंदाजे १५ ते २५ टक्के वाढ होईल. कमाईतील वाढ, सुदृढ ताळेबंद आणि क्षमता विस्तारासाठी केलेले महत्त्वपूर्ण भांडवली वाटप यामुळे आम्ही बँका, वित्तीय सेवा आणि ऊर्जा क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करत आहोत.- डॉ. विकास गुप्ता, संस्थापक, ओम्निसायन्स कॅपिटल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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