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Premium|Indian Stock Market Outlook : संशोधनाधारित गुंतवणुकीचा मंत्र; बाजारातील अस्थिरतेतही संधींचा शोध

Omniscience Capital Investment Strategy : भारतीय शेअर बाजारातील सध्याच्या अस्थिरतेतही दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या संधी कायम असल्याचा विश्वास व्यक्त करत, ओम्निसायन्स कॅपिटलचे संस्थापक डॉ. विकास गुप्ता यांनी संशोधनाधारित गुंतवणुकीचे महत्त्व अधोरेखित केले.
Omniscience Capital Investment Strategy

Omniscience Capital Investment Strategy

esakal

सकाळ मनी
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संशोधन-आधारित गुंतवणूक पद्धती, ‘सायंटिफिक इन्व्हेस्टिंग फ्रेमवर्क’ आणि ‘चेस सेफ्टी, गेट अल्फा’ हा मंत्र देणारी ओम्निसायन्स कॅपिटल (Omniscience Capital) ही कंपनी गुंतवणूकदारांना अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन करते. भारतीय शेअर बाजारातील सध्याच्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या संधी, मूल्यांकन आणि वैज्ञानिक गुंतवणूक तत्त्वज्ञान याविषयी ‘ओम्निसायन्स कॅपिटल’चे संस्थापक डॉ. विकास गुप्ता यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी खास ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली ही मुलाखत.

प्रश्‍न : ओम्निसायन्स कॅपिटल कंपनीबद्दल थोडक्यात सांगाल का?

डॉ. विकास : ‘ओम्निसायन्स कॅपिटल’ ही संशोधन-आधारित गुंतवणूक व्यवस्थापन संस्था असून, स्वतः विकसित केलेल्या ‘सायंटिफिक इन्व्हेस्टिंग फ्रेमवर्क’मुळे ओळखली जाते. तर्कसंगत भांडवली विभाजन सक्षम करण्याच्या उद्देशाने या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था सखोल मूलभूत संशोधनाला ‘ओम्नीइन्साइट’ या तत्त्वज्ञानाशी जोडते. आमचा विश्वास असा आहे, की बाजारातील बहुतेक गुंतवणूकदार ‘अल्फा’च्या म्हणजेच भक्कम परताव्याच्या मागे लागून जोखीम वाढवतात; परंतु सुरक्षिततेचा पाठलाग करूनही ‘अल्फा’ मिळवता येऊ शकतो. मी आणि अश्विनी शमी यांच्या नेतृत्वाखालील टीमला जागतिक वित्तीय संस्था, संशोधन आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनेक दशकांचा अनुभव आहे. गुंतवणूक, संख्यात्मक संशोधन आणि संस्थात्मक प्रक्रिया यांचा संगम साधत आम्ही कठोर विश्लेषण आणि प्रत्यक्ष बाजारातील अनुभव यांच्या आधारावर काम करतो. गेल्या नऊ वर्षांत विविध प्लॅटफॉर्मवरील यशस्वी गुंतवणूक धोरणांद्वारे संस्थेने आपली जागतिक उपस्थिती मजबूत केली आहे. आज कंपनी १००० कोटी रुपयांहून अधिक ग्राहक मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते आणि १५ पेक्षा अधिक देशांतील; तसेच भारतातील २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील १० हजारांहून अधिक गुंतवणूकदारांना सेवा देते. संस्था ‘पीएमएस’, इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझरी, रिसर्च ॲनालिस्ट, पोर्टफोलिओ ॲडव्हायझरी सर्व्हिसेस आणि स्मॉलकेस अशा विविध गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मवर कार्यरत आहे. संशोधन प्लॅटफॉर्म, ओम्निसायन्स इनसाइट्स लॅब आणि एका मजबूत गुंतवणूक तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर, आमची कंपनी कामगिरी, पारदर्शकता आणि हितसंबंधांच्या सुसंवादावर भर देते. गुंतवणूकदारांना स्पष्टता आणि आत्मविश्वासाने बाजारात मार्गक्रमण करण्यास मदत करताना, विकसित होत असलेल्या मालमत्ता व्यवस्थापन क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याचे ‘ओम्निसायन्स कॅपिटल’चे उद्दिष्ट आहे.

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