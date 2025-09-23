Premium|Online Gaming Ban : ऑनलाइन गेमिंगचाच ‘गेम’

Online Gaming Industry in India: Addiction, GST Loss, and Future of E-Sportsऑनलाइन गेमिंग उद्योगाचे विशाल रूप जाणून घ्यायचे झाले, तर देशातील जवळजवळ ४५ ते ५० कोटी लोक ऑनलाइन गेम खेळतात आणि हा आकडा भयानक आहे. भयानक यासाठी, की अनेक ऑनलाइन खेळांमध्ये पैसे मिळण्याचे आमिष दाखविले जाते.खेळणाऱ्यांना इथे सुरुवातीला किंवा मधे पैसे गुंतवावे लागतात. ‘५०० रुपये भरा आणि एक कोटी रुपये मिळवा’, असे आमिष दाखविले जाते. यामुळे सर्वसामान्य लोक झटपट पैसे मिळविण्याच्या लालसेने खेळामध्ये ओढले जातात, कर्जबाजारी होतात, आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलतात. महाराष्ट्राच्या धाराशिवमधील एक साधा ‘जेसीबी’ चालविणारा चालक. त्याला ऑनलाइन रमीचे व्यसन लागले. कर्जबाजारी होत गेला आणि शेवटी पत्नी व दोन वर्षांच्या लहान मुलाला विष देऊन स्वतः आत्महत्या केली. अशी अनेक उदाहरणे आहेत, की ज्याची नोंद (रिपोर्ट) झाली नाही. गेम बंदीसाठी जो कायदा येत आहे, त्याविषयी....सोहम : असा कितीसा मोठा आणि महत्त्वाचा आहे हा ‘ऑनलाइन गेमिंग’ उद्योग, की त्याची इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सगळीकडे चर्चा होते आहे? मी : अगदी योग्य प्रश्न विचारलात. उद्योग किती मोठा आहे? किती पैसे गुंतले आहेत? उद्योगाचे तोटे काय होते, की ज्यामुळे तो बेकायदेशीर ठरविण्यात आला? त्याचे काही फायदेसुद्धा होते का? बेरोजगारी वाढेल का? सर्वच ऑनलाइन गेमिंग बंद होणार का? उद्योग बंद केल्याने लगेचच खेळणाऱ्यांचे भले होणार आहे का? इतर उद्योगांना आणि भांडवली बाजाराला काही फायदा होईल का? असे अनेक प्रश्न आहेत, ज्याचा थोडक्यात आढावा घेऊ या..तरुणाईला नशा आणि वेड लावणारे क्रिकेट, ड्रीम ११, फुटबॉल, रमी, पोकर यांसारखे असंख्य ऑनलाइन गेम, समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये विष पसरवत होते. कोट्यवधी लोकांकडून पैसे वसूल करून मोजक्याच लोकांना बक्षिसे देऊन तरुणांना जुगारासाठी प्रवृत्त करणारे हे गेम बंद होणे योग्यच वाटते. ड्रीम ११, (माय सर्कल ११) याचे स्वरूप साधारणपणे असे असते- एक कोटी बक्षीस रक्कम, ४९ रुपये प्रवेश फी, खेळणारे साधारण पाच कोटी, ज्याचे अधिक पॉईंट तो टॅलीमध्ये सर्वांत वरच्या नंबरवर, पॉइंटच्या रँकिंगनुसार बक्षिसाची रक्कम. .दुसरी महत्त्वाची; पण दुर्लक्षित बाजूयाचीच दुसरी बाजू लक्षात घेऊ या; जी तितकीच महत्त्वाची; पण दुर्लक्षित आहे. ती म्हणजे, विचार करा, की हेच पैसे या लोकांनी स्वतःवर आणि कुटुंबावर खर्च केले असते, तर त्यांना फायदा झालाच असता; पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फायदा झाला असता. याच पैशातून त्यांनी कपडे, चपला-बूट, शाळेची फी, खेळणी, मोबाईल, दुचाकी, चारचाकी आदी वस्तूंची खरेदी केल्या असती, तर भारतातील उद्योगांना चालना मिळाली असती, फायदा झाला असता. विशेषतः आज जेव्हा अमेरिका आपल्या निर्यातीच्या मालावर ५० टक्के आयातशुल्क आकारण्याचा गोष्टी करत आहे, तेव्हा त्या देशातील आपली निर्यात मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी आपल्या देशातील मागणी वाढण्याची नितांत आवश्यकता आहे; अन्यथा मोठा गोंधळ होऊन, कोट्यवधी लोक बेरोजगार होतील आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची भीती आहे. सर्व काही सरकार करेल आणि आम्हाला आमचे पैसे वाट्टेल तेथे आणि वाट्टेल तसे उडविण्याचा अधिकार आहे, या विचारांचा नाश होणे आवश्यक आहे. .सोहम: असे कितीसे पैसे या उद्योगामध्ये आहेत? आणि काही शेकडा लोकांनी ते वाचवून इतर ठिकाणी खर्च किंवा गुंतवणूक केल्याने देशाचे आणि अर्थव्यवस्थेचे असे काय भले होणार आहे?मी : येतो आहे..., मी आता तिकडेच वळत आहे.वर्षाला तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला हा अतिशय मोठा उद्योग आहे आणि ही रक्कम लहान अजिबात नाही. या पैशांमध्ये अनेक कारखाने उभे होऊ शकतात आणि रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. इतर अप्रत्यक्ष कामे धरली, तर ही रक्कम अजून वाढेल. जसे, की या खेळांच्या जाहिराती करणारे प्रसिद्ध कलाकार किंवा क्रिकेटपटू आणि त्यांना मिळणारे पैसे. हे पैसे खरोखर किती आहेत ते त्यामधील गोपनीयतेमुळे नक्की सांगता येत नाही.असंख्य स्टार्ट-अप यामध्ये उतरली असून, परदेशी गुंतवणूकदारांचे पैसे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहेत. सरकारला या उद्योगातील फक्त 'जीएसटी'मधूनच तब्बल १४ हजार कोटी रुपये कर मिळतो किंवा आता मिळत होता, असे म्हणावे लागेल. गेमिंग करसंकलनामध्ये कर्नाटकचा वाटा सर्वांत जास्त आहे. बंगळूर शहर आयटी अर्थात तंत्रज्ञान हब असल्याने असे असावे. ५० हजार कोटी रुपयांमधील तब्बल ८६ टक्के हे आरएमजी, अर्थात रिअल मनी गेम आहे, म्हणजेच ज्यामध्ये लोक पैसे लावून खेळतात आणि त्यांना त्यातून प्रत्यक्ष फायदा किंवा नुकसान होऊ शकते. विचार करा, की हेच ४३ हजार कोटी रुपये त्यांनी काही वस्तू किंवा सेवा घेण्यासाठी खर्च केले, किंवा देशांतर्गत प्रवास किंवा सहलीसाठी वापरले किंवा चांगल्या योजनांमध्ये गुंतविले, तर त्याचा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल..सोहम : नक्कीच होईल. किती लोक खेळतात आणि कोणती राज्ये अग्रभागी आहेत? महाराष्ट्रातील लोक यामध्ये कमीच असतील नाही का?मी : गैरसमज आहे तुझा! महाराष्ट्रात, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर व विद्यार्थ्यांच्या संख्येमुळे ऑनलाइन गेमिंगचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशामध्ये असलेल्या एकूण गेमरपैकी पुण्यामध्ये सर्वांत जास्त गेमर आहेत. गेमर म्हणजे अर्थात ऑनलाइन गेम खेळणारी लोक. उडता पंजाब तसे खेळते पुणे - गेमर्स पुणे, असे म्हणा हवे तर. एके काळी पुणे हे पेन्शनरांचे शहर म्हणून ओळखले जायचे, ते आता गेमर शहर म्हणून ओळखले जाते. पुण्यामधील गेमरची संख्या मुंबईमधील गेमरच्या संख्येपेक्षा २० टक्क्यांनी जास्त आहे. याचे एक कारण असेही असू शकेल, की विद्यार्थ्यांची संख्या पुण्यात जास्त आहे; तसेच तंत्रज्ञान अर्थात आयटीमध्ये काम करणारेसुद्धा असंख्य आहेत. अनेकांचे हे व्यसन इतक्या पराकोटीला गेले आहे, की खेळताना टॉयलेटला जायला लागू नये म्हणून अनेक जण डायपर लावून खेळायला बसतात. जगामध्ये ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या एकूण लोकांपैकी तब्बल २० टक्के लोक भारतातील आहेत. भारतामध्ये साधारण ५० कोटी लोक हे ऑनलाइन गेम खेळतात. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही राज्य अग्रेसर आहेत. .रोजगारसंधीऑनलाइन गेमिंगमध्ये ४०० पेक्षा जास्त कंपन्या असून, प्रत्यक्ष रोजगार असणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे साधारपणे दोन लाख आहे. अप्रत्यक्ष सहभाग असणाऱ्यांच्या बाबतीत योग्य आकडे उपलब्ध नाहीत. परंतु, त्यांची संख्या मिळवली तर एकूण रोजगार साधारणपणे तीन लाख असेल..Premium| Online Selling Guide: दिवाळीच्या sales मध्ये तुम्ही खरेदी तर केलीच असेल, पण यातून तुम्ही कमाईही करू शकता! ती अशी... .सोहम : सगळेच्या सगळे एकच गेम (खेळ) खेळतात, का त्यामध्ये विविधता आहे? सुरुवात कोठून होते?मी : खेळांमध्ये निश्चितच खूप विविधता आहे. खेळण्याचा प्लॅटफॉर्म, उपकरणे आणि खेळ यामध्ये खूप प्रकार आहेत. कॅज्युअल मोबाईल गेम, आरएमजी, फँटसी स्पोर्ट, ई-स्पोर्ट असे विविध प्रकार आहेत. यापैकी कॅज्युअल गेममुळे लोकांचे नुकसान कमी होते आणि कंपन्यांनासुद्धा फायदा कमी होतो. आरएमजी आणि फँटसी गेममुळे लोकांचे मोठे नुकसान होते आणि कंपन्यांना मोठा फायदा होत असतो. ई-स्पोर्ट आपल्या देशात सुरुवातीच्या पातळीवर (नेसन्ट स्टेज) असले, तरीही त्यामध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. बहुतेकांची सुरुवात ही मोबाईलवर उपलब्ध असलेल्या मोफत खेळांपासून होते. ल्युडो किंग, कॅंडी क्रॅश, बीजीएमआय, फायर फ्री आदी. ९५ टक्के खेळाडू हे मोबाईलवर खेळतात. कॉम्प्युटर आणि कन्सोल गेमिंगवर खेळणाऱ्यांची संख्या २ ते ३ टक्के आहे, कारण त्याला विशेष उपकरणे लागतात, जी महाग असतात. परंतु, त्यावर खेळण्याचा अनुभव खूपच वेगळा असतो. फँटसी गेम जसे, की ड्रीम ११, माय इलेव्हन सर्कल, एमपीएल आदी हे खेळ खेळणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. (आता नुकतेच त्यांनी क्रिकेट एशिया कप २०२५ याचे मुख्य प्रायोजक म्हणून माघार घेतली आहे.) मोठे नुकसान करणारे खेळ म्हणजे 'आरएमजी' अर्थात रिअल मनी गेम, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष पैसे लावले जातात. जसे, की रमी, पोकर, ल्युडो, तीन पत्ती आदी. कोविड महासाथीच्या काळामध्ये असले गेम खेळण्याचे प्रमाण खूप वाढले होते. परंतु, नंतर 'जीएसटी'मुळे हे प्रमाण थोडे कमी झाले. इंडिया ब्रँड इक्विटी फाउंडेशन (आयबीईएफ), यांच्या निष्कर्षानुसार २०२२ या फक्त एका वर्षात सर्व प्लॅटफॉर्मवरून डाउनलोड करण्यात आलेल्या एकूण गेमची संख्या तब्बल ९५० कोटी इतकी प्रचंड आहे. पैसे देऊन खेळणाऱ्यांची संख्या कमी असली, म्हणजेच फक्त साधारण १५ टक्के, तरीही त्यांच्याकडूनच कंपन्यांना ८० ते ९० टक्के उत्पन्न येते. 'एआरपीयू' म्हणजेच एका खेळणाऱ्यामागचे उत्पन्न भारत, चीन आणि अमेरिकेमध्ये अनुक्रमे १८०० रुपये, ७००० रुपये आणि १८,००० रुपये असले, तरीही खेळणाऱ्यांची संख्या भारतामध्ये जास्त असल्याने त्याचा परिणाम आपल्याकडे जास्त दिसतो. .ऑनलाइन गेमिंगवर बंदीचा निर्णययाची महत्त्वाची कारणे अर्थातच लोकांना होणारे आर्थिक नुकसान, आत्महत्या, मानसिक त्रास, खेळणाऱ्य 