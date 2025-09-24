Premium|Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंगचा कायदा काय सांगतो?

Online Gaming Law to Curb Addiction, Protect Players in India Winzo-IEIC Report Highlights \\$910 Billion Gaming Growth by 2029ॲड. सायली गानू-दाबकेcontact@lexonomix.comविंझो गेम्स व ‘इंटरॅक्टिव्ह एंटरटेनमेंट आणि इनोव्हेशन कौन्सिल’ (IEIC) यांनी मार्च २०२५मध्ये सादर केलेल्या एका अहवालानुसार, वर्ष २०२९ पर्यंत भारतातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील उलाढाल ९१० कोटी अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढेल. या क्षेत्रातील २०२४ पर्यंतच्या ३७० कोटी डॉलरच्या गुंतवणुकीपैकी ३०० कोटी डॉलर ही थेट परकी गुंतवणूक आहे. या क्षेत्रातील सर्वांत मोठा भाग हा पैशांची देवघेव होणाऱ्या खेळांचा आहे, तसेच या गेम्सच्या आहारी जाऊन अनेकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्याशिवाय मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होत असल्याचे आढळले आहे. या आणि अशा अनेक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी या क्षेत्रावर नियमन असणे गरजेचे होते. त्यासाठी सरकारने ऑनलाइन गेमिंग कायदा विधेयक आणले. नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ऑनलाइन गेमिंगच्या नियमनासाठीचे विधेयक दोन्ही सभागृहांत सादर होऊन मंजूर झाले. हे विधेयक ऑनलाइन खेळांमधील दिशाभूल करणाऱ्या व आर्थिकदृष्ट्या धोकादायक अशा खेळांपासून नागरिकांना वाचविण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सरसकट सर्वच ऑनलाइन खेळांना चुकीचे न ठरवता, ज्यात कोणत्याही प्रकारची आर्थिक जोखीम नाही, अशा करमणुकीवर भर असलेल्या ऑनलाइन खेळांना प्रोत्साहन या कायद्याने मिळणार आहे. .विधेयकातील उद्दिष्टे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राचे नियमन. ई-स्पोर्टस, शैक्षणिक खेळ, सामाजिक खेळ, ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे. ऑनलाइन आर्थिक खेळांमधे सहभाग घेणे, जाहिराती देणे, प्रोत्साहन देणे. कृती प्रतिबंधित करणे. राष्ट्रस्तरीय कायदेशीर चौकट स्थापन करणे; तसेच या क्षेत्राचा धोरणात्मक विकास, नियमन व समर्थनासाठी प्राधिकरणाची निवड करणे. .Premium|Online Gaming Ban : ऑनलाइन गेमिंगचाच ‘गेम’.महत्त्वाचे मुद्दे ऑनलाइन आर्थिक खेळांची लोकप्रियता, व्याप्ती आणि या खेळांबाबत वाढणारी व्यसनाधीनता. ऑनलाइन आर्थिक खेळांच्या व्यसनांचे होणारे गंभीर सामाजिक, आर्थिक व मानसिक दुष्परिणाम. स्मार्टफोनची सहज उपलब्धता आणि कोणत्याही मोठ्या डथळ्याशिवाय ऑनलाइन आर्थिक खेळ मोबाइलवर खेळण्याची सहजता. त्यामुळे अगदी लहान वयातदेखील असे खेळ खेळण्याची चटक लागण्याची शक्यता. ऑनलाइन आर्थिक खेळांबाबत मोठ्या प्रमाणावर आणि आक्रमकतेने केल्या जाणाऱ्या जाहिराती, अशा जाहिरातींसाठी चित्रपटातील तारे-तारका, प्रसिद्ध खेळाडू इतर लोकप्रिय व्यक्ती इन्फ्लुएन्सरच्या वाढत्या सहभागामुळे अशा खेळांचा झपाट्याने होणारा प्रसार. भारताबाहेरील सर्व्हरमधून पुरवल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन आर्थिक खेळांच्या सेवांमुळे देशाच्या आर्थिक आणि सुरक्षाव्यवस्थेला निर्माण होणारे धोके..ठळक वैशिष्ट्ये १) महत्त्वाच्या व्याख्या : या कायद्यामधे ‘ऑनलाइन खेळ’ याचा अर्थ इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल उपकरणांवर खेळला जाणारा कोणताही खेळ, जो खेळण्यासाठी इंटरनेट किंवा इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या कोणत्याही सॉफ्टवेअरचा वापर करावा लागतो, असा धरला जाणार आहे. असा कोणताही ऑनलाइन खेळ (मग तो खेळ कौशल्य, संधी किंवा दोन्हींवर आधारित अशा कोणत्याही प्रकारचा असो) ज्यात वापरकर्त्याने फी भरून, पैसे जमा करून किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे पैसे लावून खेळ खेळणे अपेक्षित आहे आणि ज्यात जिंकल्यानंतर आर्थिक किंवा इतर लाभ होणे अपेक्षित आहे, अशा प्रत्येक खेळाला ऑनलाइन आर्थिक खेळ धरले जाईल. मात्र, ‘ई-स्पोर्ट’ हे ऑनलाइन आर्थिक खेळ धरलेले नाहीत. ‘ई-स्पोर्ट’मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑनलाइन गेम आहेत. यात बहुक्रीडा स्पर्धांचा एक भाग म्हणून खेळले जाणारे खेळ, एक खेळाडू किंवा संघांमधे पूर्वनिर्धारीत नियमांनुसार एक व्यक्ती किंवा संघांमधील (बहू खेळाडू) खेळले जाणारे खेळ, नॅशनल स्पोर्ट गव्हर्नन्स कायद्यानुसार मान्यताप्राप्त खेळ, खेळाडूंचे शारिरीक कौशल्य, मानसिक चपळता, धोरणात्मक विचारसरणी किंवा खेळाडूच्या इतर कौशल्यांवर आधारित निकाल असणारे खेळ, नोंदणी फी द्यावी लागते अशा स्पर्धा व खेळ यांचा समावेश होतो. ते ऑनलाइन आर्थिक खेळ धरले जात नाहीत.२) या विधेयकाने ऑनलाइन आर्थिक खेळ आणि ऑनलाइन आर्थिक खेळ सेवेवरती पूर्णपणे बंदी आणली आहे. या विधेयकानुसार कोणत्याही व्यक्तीने ऑनलाइन आर्थिक खेळ सेवा देणे किंवा ऑनलाइन आर्थिक खेळ खेळण्यासाठी इतर कोणालाही प्रवृत्त करणे, प्रोत्साहन देणे, मदत करणे किंवा आग्रह धरणे अपेक्षित नाही; तसेच अशा कोणत्याही ऑनलाइन खेळ खेळण्यास प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देणारी जाहिरात करणे, अशा प्रकारची जाहिरात करायला मदत करणे, प्रोत्साहन देणे, प्रेरित करणे किंवा त्यात सहभागी होणे यावरही बंदी आणली आहे. इतकेच नव्हे, तर ऑनलाइन आर्थिक खेळांच्या सेवेसाठी कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करणे अथवा अशा व्यवहारांसाठी कोणताही निधी अधिकृत करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करणे, अशा व्यवहारास मदत, प्रोत्साहन देण्याबद्दलदेखील बँका, वित्तीय संस्था आणि आर्थिक व्यवहारांवरती (निधी अधिकृत करणाऱ्या संस्था) बंदी घातली आहे. या सर्व कृतींना या विधेयकानुसार कायदेशीर गुन्हा मानण्यात आले आहे..Premium|online gaming act 2025: डिजिटल जुगारबंदी; ऑनलाइन गेमिंगच्या आव्हानावर केंद्र सरकारचे नियमन.३) ऑनलाइन आर्थिक खेळासंबधी सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास, एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड, किंवा या दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा होऊ शकतात. अशा सेवेसंबंधीची किंवा खेळासंबंधीची जाहिरात करणाऱ्या व्यक्तीलादेखील दोन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास, ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. ऑनलाइन आर्थिक खेळांसंबंधी आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थांसाठीदेखील अशाच शिक्षेची तरतूद आहे. यातील कोणताही अपराध दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत सर्व शिक्षा अधिकाधिक कठोर होत जातात.४) एखादा ऑनलाइन खेळ हा ऑनलाइन आर्थिक खेळ आहे का नाही, हे ठरविण्यासाठीचे अधिकार असलेली संस्था स्थापन करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे दिले गेले आहेत. अशा संस्थेची इतर कार्ये, रचनाबद्दल ही निर्णय केंद्र सरकारचेच असतील. अशा संस्थेला खेळांचे विविध वर्ग ठरविण्याचे आणि अशा वेगवेगळ्या वर्गांमध्ये ऑनलाइन खेळांची नोंदणी करण्याचे अधिकार असतील. त्याचबरोबर केंद्र सरकारला गरजेचे वाटले, तर ‘ई-स्पोर्ट’च्या बाबतीतदेखील एक वेगळी संस्था स्थापन करण्याचे किंवा अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही संस्थेला ‘ई-स्पोर्ट’ बाबतीत हे निर्णय घेण्याचे कार्य सोपविण्याचे अधिकारदेखील केंद्र सरकारला या विधेयकानुसार देण्यात आले आहेत. या विधेयकाद्वारे ई-स्पोर्ट, सामाजिक आणि शैक्षणिक ऑनलाइन खेळ; तसेच करमणुकीसाठी खेळता येणारे ऑनलाइन खेळ या सर्व प्रकारांना प्रोत्साहन देणे अपेक्षित असून, निर्बंध हे फक्त ऑनलाइन आर्थिक खेळांवर घालण्यात आले आहेत. .भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील ऑनलाइन गेमिंग सेवांचा वाढता सहभाग लक्षात घेऊन या क्षेत्राची वाढ होण्यासाठी, त्याद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे, निर्यातयोग्य, कालसुसंगत उत्पादनांची निर्मिती आवश्यक आहे. 'ई-स्पोर्ट'च्या माध्यमांतून प्रतिभावान खेळाडूंसाठी करिअरच्या नव्या वाटा मिळू शकतात. आर्थिक व मानसिक स्वास्थाबद्दलचे धोके कमी करण्याच्या या प्रयत्नांबरोबरच निरोगी आणि सुरक्षित असे डिजिटल वातावरण निर्माण होण्याच्यादृष्टीनेदेखील हे विधेयक हे महत्त्वाचे पाऊल आहे..ऑनलाइन गेमिंगची उलाढाल ९१० कोटी डॉलरविंझो गेम्स व 'इंटरॅक्टिव्ह एंटरटेनमेंट आणि इनोव्हेशन कौन्सिल' (IEIC) यांनी मार्च २०२५ मध्ये सादर केलेल्या एका अहवालानुसार, वर्ष २०२९ पर्यंत भारतातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील उलाढाल ९१० कोटी अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढेल, तसेच भारतात अहवालाच्या तारखेपर्यंत ११२० कोटी मोबाईल गेम डाउनलोड केले गेले असून, ५९१० लाख ऑनलाइन खेळाडू आहेत. या क्षेत्रात भारतात १९०० कंपन्या असून, १.३ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात. या क्षेत्रातील २०२४ पर्यंतच्या ३७० कोटी डॉलरच्या गुंतवणुकीपैकी ३०० कोटी डॉलर ही थेट परकी गुंतवणूक आहे. या क्षेत्रातील सर्वांत मोठा भाग हा पैशांची देवघेव होणाऱ्या खेळांचा आहे.(लेखिका व्यवसायाने कायदा सल्लागार आहेत. ) 