सकाळी जाग येताच नोकरी गेल्याचे मेल; Oracleमध्ये पुन्हा कर्मचारी कपात

दिग्गज सॉफ्टवेअर कंपनी Oracle मध्ये पुन्हा एकदा कपातीला सुरुवात झालीय. कर्मचाऱ्यांना सोमवारी सकाळी त्यांची नोकरी गेल्याचे मेल मिळाले. झोपेतून उठल्यानंतर नोकरीतून काढून टाकल्याच्या मेलचे नोटिफिकेशन अनेकांना दिसले. याआधीही कंपनीने २१ हजार कर्मचारी कपात केली होती..कर्मचाऱ्यांना सकाळी सकाळी मेल पाठवून कंपनीत मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात येत असल्याचं सांगण्यात आलं. कंपनीत कर्मचारी कपातीचा हा टप्पा सोमवारपासून सुरू झाला. ज्यांची नोकरी गेली त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्टच्या माध्यमातून याची माहिती दिलीय. लिंकडिन, रेडिटवर अनेकांनी नोकरी गेल्याची माहिती शेअर केलीय. अनेकांनी व्हिडीओसुद्धा पोस्ट केले असून कंपनीने केलेल्या कारवाईबद्दल सांगितलंय..2 हजार रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर शुल्काबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, बँकांना दिले आदेश.ओरॅकलकडून अद्याप कर्मचारी कपातीबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. किती कर्मचारी कमी करण्यात आले हे समजू शकलेलं नाही. मात्र याआधी कंपनीने केलेल्या कर्मचारी कपातीत तब्बल २१ हजार जणांना नोकरी गमवावी लागली होती..आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि क्लाउड सर्विसची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कंपनीकडून डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये विस्तार केला जात आहे. तसंच कंपनी सध्या खर्च कमी करण्यासाठी आणि मनुष्यबळाचं व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एयआयच्या बिझनेसमध्ये मोठी मागणी दिसून येत आहे. कंपनीने ३० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त अतिरिक्त एआय क्लाउंड कॉन्ट्रॅक्ट साइन केलेत. कंपनीच्या महसुलात यामुळे मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे..याआधी ओरॅकलकडून जागतिक पातळीवर एकूण कर्मचाऱ्यांच्या संख्येपैकी १३ टक्के कपात केली होती. ही संख्या जवळपास २१ हजार इतकी होती. कंपनीच्या वार्षिक अहवालानुसार कंपनीत १ लाख ४१ हजार कर्मचारी होते. वर्षभरापूर्वी हीच संख्या १.६२ लाख होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.