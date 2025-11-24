‘ऑर्डर गिव्हिंग इफेक्ट’ सुविधा

डॉ. दिलीप सातभाई (ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए)‘कॅग’च्या २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या अहवालानुसार, प्राप्तिकराबाबत वेगवेगळ्या अपिलीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले अपील आदेश लागू करण्यात सात वर्षांपर्यंतचा विलंब झाल्याचे आढळले. एका प्रकरणात ११ वर्षांहून अधिक काळ आदेशांची प्रतीक्षा असल्याचे दिसून आले. परिणामी आदेश मंजूर करण्यात विलंब झाल्यामुळे रेकॉर्डवर जास्त थकबाकीची रक्कम दिसली. मागणी केलेल्या कराची रक्कम भरण्यात विलंबासाठी व्याज न आकारल्यामुळे थकबाकीची मागणी कमी नोंदवली गेली. ई-फायलिंग आयटीआर पोर्टलमध्ये; तसेच भौतिक नोंदी आणि प्राप्तिकर व्यवसाय अर्ज प्रणालींमध्ये असलेल्या करमागण्यांच्या रकमेत तफावत असल्याचेही ‘कॅग’ने निरीक्षण नोंदवले. यावर प्राप्तिकर विभागाने मार्ग शोधला आहे..काय आहे नवी सुविधा?आता प्राप्तिकर प्रकरणात निकाल दिल्यानंतर अनुकूल आदेशामुळे जलद लाभ लवकर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ई-फायलिंग आयटीआर पोर्टलमध्ये झालेल्या सुधारणेमुळे हे आता शक्य झाले आहे. ई-फायलिंग आयटीआर पोर्टलवर आता ‘ऑर्डर गिव्हिंग इफेक्ट’ विनंती ऑनलाइन फाइल करण्यास प्राप्तिकर विभागाने अनुमती दिली आहे. ‘ऑर्डर गिव्हिंग इफेक्ट’ हे शब्द कोणत्याही विशिष्ट निर्णय आदेशाच्या अंमलबजावणीला सूचित करतो, ज्याचा अर्थ मूलतः त्या आदेशाची अंमलबजावणी करा असा होतो. उदा. निवाड्यात असे म्हटले असेल, की प्राप्तिकर विभागाने करदात्याला करपरतावा द्यावा. परंतु, प्राप्तिकर विभागाला अंमलबजावणीत वेळ लागल्याने या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही; कारण परतावा मिळाल्यावरच आदेशाची अंमलबजावणी झाली, असे मानले जाते. ऑर्डरची अंमलबजावणी न करता असणारा आदेश म्हणजे कागदाचा तुकडा असतो, जो सांगतो तुम्ही केस जिंकली आहे; परंतु प्रत्यक्षात कोणताही फायदा होत नाही..करदात्यांना दिलासापूर्वी, प्राप्तिकर विभागाविरुद्ध न्यायालयीन दावा जिंकणे हे आदेश अमलात आणण्यासाठी पुरेसे नव्हते. करदात्यांना प्राप्तिकर मूल्यांकन अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष भेटून आदेशाची प्रत सादर करून, त्यांना ‘आयटीएटी’ किंवा न्यायालये किंवा ‘एनएफएसी’ यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती करावी लागत असे. ऑर्डर आणि ऑफिसनुसार करदात्याला पूर्वी सुमारे तीन आठवडे ते एक वर्ष लागत असे. आता ऑनलाइनमुळे बराच वेळ वाचेल. या सुधारणांमुळे करदात्यांच्या अडचणी संपतील. हे काम करण्यासाठी, मूल्यांकन अधिकारी अशा विनंतीवर प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ घेत असत. करदात्याच्या बाबतीत, अनुकूल ऑर्डर लागू करण्यासाठी सरासरी चार ते पाच महिने लागत असत; तेही वारंवार आणि सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर. आता ऑनलाइन प्रणाली स्वयंचलित पद्धतीने कार्यरत असल्याने ती स्वागतार्ह आहे..‘ऑर्डर गिव्हिंग इफेक्ट’ प्रक्रिया ई-फायलिंग पोर्टलवर लॉग-इन करा. नंतर ‘सेवा’ टॅबवर क्लिक करा आणि नंतर ‘ऑर्डर गिव्हिंग इफेक्टसाठी विनंती’ बटणावर क्लिक करा. एक नवे वेबपेज उघडेल, त्यावर ‘नवी विनंती’ शीर्षक असलेल्या बटणावर क्लिक करा. आणखी एक नवे वेबपेज उघडेल आणि त्यात चार पर्याय असतील. तुम्हाला योग्य पर्यायावर क्लिक करावे लागेल आणि योग्य कृती निवडावी लागेल; निवडल्यानंतर, ‘चालू ठेवा’ वर क्लिक करा. ऑर्डर निवडा आणि ‘चालू ठेवा’ वर क्लिक करा. तुमची विनंती पुढील कार्यवाहीसाठी मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे पाठवली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.