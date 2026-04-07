Pakistan Petrol Rate : पेट्रोल दरवाढीनंतर पाकिस्तानमध्ये जनतेचा संताप उसळला; एक लीटरची किंमत ऐकून धक्का बसेल

Pakistan New Petrol Rate: सध्या पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा मोठा फटका पाकिस्तानला बसला आहे. चार दिवसांपूर्वी पाकिस्तान सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ जाहीर केली आणि गेल्या एका महिन्यातील ही दुसरी मोठी दरवाढ ठरली. .या दरवाढीनंतर पाकिस्तानात डिझेलच्या किमतीत तब्बल 54.9 टक्क्यांची वाढ तर पेट्रोलच्या किमतीत 42.7 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती. मात्र रात्री केलेल्या या भाववाढीनंतर पाकिस्तानातील नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र निदर्शने केल्यानंतर सरकारने लगेचच दुसऱ्या दिवशी यात काही प्रमाणात कपात केली. IMFने याआधीच पाकिस्तानला इशारा दिला होता की, सध्या युद्धामुळे त्यांना केवळ ऊर्जा दरवाढीचाच नाही तर पुरवठा साखळीतील अडचणींचाही मोठा फटका बसू शकतो आणि तशीच काही परिस्थिती सध्या पाकिस्तानात असल्याचे समाजमाध्यमांत सांगितले जात आहे. .पेट्रोल-डिझेल भाव नागरिकांच्या रोषानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी पेट्रोलचा दर सुमारे 80 रुपयांनी कमी केला जाईल अशी घोषणा केली. मात्र डिझेलच्या दर कमी करण्याचा कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे, सध्या पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलचा भाव प्रति लिटर 458.40 रुपायांवरून आता प्रति लिटर 378 पाकिस्तानी रुपये झाला आहे. तर डिझेलचा दर तब्बल प्रति लिटर 520.35 पाकिस्तानी रुपये इतका कायम आहे..डिझेल महिन्यात 89% महागयाआधीही गेल्या महिन्यात पाकिस्तानने इंधनाच्या दरात सुमारे 20 टक्क्यांची वाढ केली होती. त्यामुळे आता सलग वाढीमुळे देशातील महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आधी 20% आणि आता परत 55% म्हणजेच युद्ध सुरू होण्याआधीच्या किमतीपेक्षा सुमारे 89% वाढ झाली आहे. फेब्रुवारीत डिझेलचा दर प्रति लिटर 275 पाकिस्तानी रुपये होता तो आता 520 पाकिस्तानी रुपये झाला आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या सामान्य नागरिकांवर याचा मोठा परिणाम होताना दिसत आहे.नागरिकांच्या तीव्र निदर्शनानंतर आता पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये सरकारी सार्वजनिक वाहतूक एक महिन्यासाठी मोफत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोबतच इंधन बचतीसाठी पाकिस्तान सरकारने काही महत्त्वाचे उपायही राबवायला सुरुवात केली आहे. .भारताशी तुलना भारताशी तुलना केली तर सध्या भारतात डिझेलचा भाव 90 रुपये प्रति लिटर आहे. म्हणजेच पाकिस्तानात तेवढ्याच डिझेलसाठी 520 पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागतात. दोन्ही चलनांची तुलना केली तर 1 रुपया = 3 पाकिस्तानी रुपये अस गणित आहे. त्यामुळे तसे बघितले तर पाकिस्तानात भारताच्या दुप्पट भाव दिसतात.