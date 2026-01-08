Sakal Money

Pan Card : तुमचा PAN नंबर रँडम नाही! प्रत्येक अक्षरात लपले आहे तुमचं गुपित; जाणून घ्या काय अर्थ आहे

Pan Card : तुमच्या PAN कार्डवरील नंबर रँडम नसून त्याच्या प्रत्येक अक्षर आणि अंकामागे खास अर्थ लपलेला आहे, जो तुमची आर्थिक ओळख दर्शवतो.
PAN Card Number Meaning

PAN Card Number Meaning Explained: What Each Letter and Digit Reveals

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

PAN Card Number Meaning : आपल्या सर्वाना पॅन कार्ड माहीतच असेल. कारण भारतात आर्थिक व्यवहारांसाठी हे एक अत्यावश्यक गोष्ट आहे. कर भरणे, कर परतावा, बँक खाते उघडणे, बँक व्यवहार करणे यासाठी पॅन कार्ड हा तुमच्या आर्थिक ओळखीचा पुरावा बनला आहे. त्यामुळे पॅन कार्ड हे तुमच्यासाठी अत्यावश्यक गोष्ट बनली आहे.

Loading content, please wait...
Security
income tax
tax
PAN
Pan card

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com