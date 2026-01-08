Pan Card : तुमचा PAN नंबर रँडम नाही! प्रत्येक अक्षरात लपले आहे तुमचं गुपित; जाणून घ्या काय अर्थ आहे

PAN Card Number Meaning : आपल्या सर्वाना पॅन कार्ड माहीतच असेल. कारण भारतात आर्थिक व्यवहारांसाठी हे एक अत्यावश्यक गोष्ट आहे. कर भरणे, कर परतावा, बँक खाते उघडणे, बँक व्यवहार करणे यासाठी पॅन कार्ड हा तुमच्या आर्थिक ओळखीचा पुरावा बनला आहे. त्यामुळे पॅन कार्ड हे तुमच्यासाठी अत्यावश्यक गोष्ट बनली आहे. .पण, या पॅन कार्ड बद्दल सर्वांत कमी माहित असलेली गोष्ट म्हणजे, तुमच्या पॅनवरील अल्फा-न्युमेरिक 10 अंकी कोड नेमकं काय आहे. तुम्हाला हा नंबर एखादा असाच रँडम नंबर वाटू शकतो, पण त्यातील प्रत्येक अक्षराचा विशिष्ट अर्थ असतो. चला पाहूया तुमच्या पॅन कार्डची रचना आणि प्रत्येक भागाचा अर्थ काय आहे..US Tariff On India : रशियन तेलावरून वाद पेटला; भारतावर 500% टॅरिफ? ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय .पॅन नंबरची रचनाएक सामान्य पॅन नंबर ABCDS1234R असा दिसतो. यात, पहिले तीन अक्षरे AAA ते ZZZ पर्यंतच्या क्रमाने जारी होणारी अल्फाबेटिक सीरीज असते.चौथे अक्षर हे पॅन धारकाच्या प्रकार दर्शवते उदाहरणार्थ, P म्हणजे Individual (वैयक्तिक), C म्हणजे Company (कंपनी), H म्हणजे HUF (हिंदू अविभाजित कुटुंब), F म्हणजे Firm (फर्म), आणि A म्हणजे Association of Persons (व्यक्तींचे संघटन).पाचवे अक्षर हे कार्डधारकाच्या आडनावाचा किंवा संस्थेच्या नावाचा पहिला अक्षर दर्शवते. उदाहरणार्थ, आडनाव Singh असल्यास पॅनच्या पाचव्या अक्षरात S असेल.पुढील चार अंक हे 0001 ते 9999 पर्यंतची क्रमांक श्रेणीतील असतात.शेवटचे अक्षर हे एक अल्फाबेटिक चेक डिजिट (अंक)आहे, जे पॅन कार्डची नक्कल टाळण्यासाठी आणि फसवणूक टाळण्यासाठी वापरले जाते. .समजा तुमचा PAN नंबर ABCPK1234D हा आहे. तर यात - ABC – अल्फाबेटिक सीरीजP – पॅन धारकाच्या प्रकार कोणता (P=वैयक्तिक व्यक्तीसाठी)K – कार्डधारकाचे आडनाव K ने सुरू होते1234 – क्रमांकD – सत्यता तपासण्यासाठीचा अंक .Mutual Fund : गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! JioBlackRock चे 2 नवे म्युच्युअल फंड लाँच; पैसा सुरक्षित ठेवण्याची नवी संधी?.PAN नंबर का महत्त्वाचा आहे?पॅन नंबर महत्त्वाचा आहे कारण हा एक युनिक क्रमांक आहे जो प्रत्येक व्यक्तीला वेगळा ओळखतो, म्हणजे दोन पॅन कधीच एकसारखा नंबर असणार असणार नाही. तुम्हाला पॅन कार्ड सर्व आर्थिक व्ययव्हरांसाठी आवश्यक आहे. तसेच, पॅन नंबर आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा ठेवण्यासाठी वापरला जातो, ज्यामुळे आयकर विभाग तुमच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवू शकते.म्हणूनच, पुढच्या वेळी तुम्ही तुमचा पॅनकार्ड पाहिलात, ते समजा की हा तुमचा एक कायमचे आर्थिक ओळखपत्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.