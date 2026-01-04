Sakal Money

PAN Card Validity : तुमचं पॅनकार्ड एक्स्पायर होणार ? किती वर्षांची असते मुदत? जाणून घ्या काय आहे सत्य...

PAN Card Expiry : सोशल मीडियावर फिरणारे “पॅन एक्सपायर होणार” असे मेसेज पूर्णपणे खोटे असतात. पॅन कार्डवरील नाव, पत्ता, फोटो अपडेट करता येतो, पण पॅन नंबर बदलता येत नाही. एका व्यक्तीकडे एकच पॅन कार्ड कायदेशीर असून दोन पॅन ठेवल्यास ₹10,000 दंड होऊ शकतो.
PAN Card issued by the Income Tax Department of India remains valid for a lifetime and does not require renewal.

पॅन कार्ड हे आजकाल आपल्याला आवश्यक असलेल्या सर्वात महत्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक आहे. त्याच्याशिवाय आर्थिक व्यवहार करणे आता अशक्य आहे. ते आपल्या ओळखीसाठी एक महत्त्वाचे दस्तऐवज बनले आहे. पॅन कार्डशिवाय तुम्ही आयकर रिटर्न भरू शकत नाही किंवा बँक, डीमॅट खाते उघडू शकत नाही. एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे: पॅन कार्डची मुदत संपते का? ते वेळोवेळी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे का? बहुतेक लोकांना त्याच्या वैधतेच्या कालावधीबद्दल माहिती नसते.

