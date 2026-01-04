PAN Card Validity : तुमचं पॅनकार्ड एक्स्पायर होणार ? किती वर्षांची असते मुदत? जाणून घ्या काय आहे सत्य...

पॅन कार्ड हे आजकाल आपल्याला आवश्यक असलेल्या सर्वात महत्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक आहे. त्याच्याशिवाय आर्थिक व्यवहार करणे आता अशक्य आहे. ते आपल्या ओळखीसाठी एक महत्त्वाचे दस्तऐवज बनले आहे. पॅन कार्डशिवाय तुम्ही आयकर रिटर्न भरू शकत नाही किंवा बँक, डीमॅट खाते उघडू शकत नाही. एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे: पॅन कार्डची मुदत संपते का? ते वेळोवेळी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे का? बहुतेक लोकांना त्याच्या वैधतेच्या कालावधीबद्दल माहिती नसते..जर तुम्हाला पॅन कार्डच्या वैधतेबद्दल काही गोंधळ असेल तर आजच तो दूर करा. पॅन कार्ड हा एक असा दस्तऐवज आहे जो एकदा जारी केल्यानंतर आयुष्यभर वैध राहतो. पॅन कार्ड नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता नाही. पॅन कार्ड एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच रद्द केले जाऊ शकते. पॅन कार्डच्या वैधतेबद्दल गोंधळ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पसरवला जातो. घोटाळेबाज लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी ही माहिती पसरवतात. त्यांचे ध्येय त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये चोरी करणे आहे. म्हणून, जर तुम्हाला तुमचे पॅन कार्ड नूतनीकरण करण्यास सांगणारा कॉल किंवा मेसेज आला तर त्याला बळी पडू नका..Aadhaar Card Rule: आधार कार्डमध्ये सर्वात मोठा बदल! पत्ता आणि जन्मतारीख गायब होणार, फक्त 'या' गोष्टीवरून तुमची ओळख पटणार.पॅन नंबर बदलता येत नाहीपॅन कार्डमध्ये १०-अंकी अल्फान्यूमेरिक नंबर असतो. अल्फान्यूमेरिक क्रमांक इंग्रजी अक्षराने सुरू होतो आणि कार्डवर मोठ्या अक्षरात लिहिलेला असतो. याशिवाय, पॅन कार्डमध्ये यूजरची सही, फोटो आणि पत्ता देखील असतो. पॅन कार्ड धारक पॅन कार्डवरील इतर माहिती अपडेट करू शकतो, पण पॅन कार्ड क्रमांक बदलता येत नाही..आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३९अ नुसार, एका व्यक्तीकडे फक्त एकच पॅन कार्ड असू शकते. या कलमाच्या सातव्या तरतुदीनुसार, ज्या व्यक्तीला आधीच पॅन कार्ड जारी केले गेले आहे तो नवीन पॅन कार्डसाठी अर्ज करू शकत नाही. असे करणे कलम १३९अ चे उल्लंघन आहे आणि यासाठी सक्षम अधिकारी १०,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.