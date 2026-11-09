Long Term Investment: संयम हीच यशस्वी गुंतवणुकीची गुरुकिल्ली!

-निरंजन दांडेकर, शेअर बाजाराचे अभ्यासकअवघ्या तीन ते चार आठवड्यांपूर्वी, नवरात्रीच्या सुमारास भारतीय शेअर बाजारांत प्रचंड घसरण सुरू होती. आठ ऑक्टोबर रोजी ‘निफ्टी’ २२,२३१ अंशांच्या नीचांकी पातळीवर आल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. या भीतीपोटी अनेकांनी आपले पोर्टफोलिओ रिकामे केले, तर काहींनी ‘एसआयपी’ थांबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ज्या गुंतवणूकदारांनी या गोंधळात संयम राखून पुढील १० ते १५ वर्षांच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टावर लक्ष ठेवून आणि शांत राहण्याचे धोरण (पॅसिव्ह इन्व्हेस्टिंग) स्वीकारले, त्यांच्यासाठी नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा अनपेक्षित लाभ देणारा ठरला आहे. शेअर बाजारात तेजीचा झंझावात आला आणि ‘निफ्टी’ने जबरदस्त वेग पकडत २२,२३१ अंशांच्या तळापासून थेट २५,००० अंशांपर्यंत मजल मारली आणि अवघ्या एका आठवड्यात चक्क ११ टक्के परतावा दिला. यावरून बाजारात सातत्याने गुंतवणूक करत राहणे किंवा असलेली गुंतवणूक संयमाने राखून ठेवणे किती आवश्यक असते, हे लक्षात येते..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.तेजीची कारणे कोणती?या वेगवान वाढीमागे रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या दुसऱ्या तिमाहीतील निव्वळ नफ्यात झालेली ३३.८ टक्क्यांची वाढ आणि ऑक्टोबरमधील २.३१ लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी ‘जीएसटी’ संकलन यांसारख्या मजबूत देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींचा आधार आहे. यासोबतच अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीमध्ये अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पक्षाला बसलेला फटका आणि जागतिक स्तरावरील ‘एआय रिव्हर्सल’मुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओढा पुन्हा भारतीय बाजाराकडे वळला आहे. ही कारणे तेजीला चालना देणारी ठरली आहेत..मानसिकताही महत्त्वाची!या आकडेवारीपेक्षाही गुंतवणुकीचे खरे यश मानवी वर्तनात आणि मानसिकतेत दडलेले आहे. जगप्रसिद्ध गुंतवणूकदार वॉरेन बफेट यांच्या मते, बाजाराची अचूक वेळ साधण्यापेक्षा, बाजारात दीर्घकाळ टिकून राहणे अधिक महत्त्वाचे असते. बाजार नेमका कधी तळ गाठेल आणि कधी वळण घेईल, याचे अचूक भाकीत कोणताही विश्लेषक करू शकत नाही. ऑक्टोबरच्या घसरणीत घाबरून बाहेर पडलेले गुंतवणूकदार नोव्हेंबरच्या या ११ टक्क्यांच्या ऐतिहासिक तेजीला मुकले आहेत, हेच यातून सिद्ध होते..व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर, गुंतवणूक हा ८० टक्के मानसिकतेचा आणि केवळ २० टक्के ‘एक्सेल’मधील गणिताचा खेळ आहे. गुंतवणूकदार अनेकदा स्वतःच्या भावनांच्या आहारी जाऊन चुकीच्या वेळी चुकीचे निर्णय घेतो. जेव्हा बाजार वेगाने वर जात असतो, तेव्हा अधिक परताव्याच्या मोहापायी लोक उशिराने गुंतवणूक करतात आणि जेव्हा बाजारात तात्पुरती घसरण होते, तेव्हा नैराश्यात जाऊन तोट्यात विक्री करतात. तुमच्याकडे कितीही उत्तम आर्थिक डेटा आणि चार्ट असले, तरी पडत्या बाजारात स्वतःच्या भीतीवर नियंत्रण ठेवण्याची मानसिक क्षमता नसेल, तर दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण होऊ शकत नाही..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.थोडक्यात, कोणतीही गुंतवणूक वेगाने वाढत असताना अतिउत्साहाने तिच्याकडे आकर्षित न होणे आणि बाजार कोसळताना हताश किंवा निराश न होणे, हीच यशस्वी गुंतवणुकीची खरी गुरुकिल्ली आहे. शेअर बाजारातील नफा हा तुमच्या दैनंदिन कृतीपेक्षा तुमच्या संयमावर अधिक अवलंबून असतो. त्यामुळे १० ते १५ वर्षांचे उद्दिष्ट निश्चित ठेवून, बाजाराच्या दैनंदिन कोलाहलाकडे दुर्लक्ष करत ‘पॅसिव्ह इन्व्हेस्टिंग’द्वारे निवांत राहण्यातच खरे शहाणपण आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.