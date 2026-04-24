Paytm Payments Bank: बँकिंग क्षेत्रात खळबळ! पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा परवाना रद्द; आरबीआयकडून मोठी कारवाई, धक्कादायक कारण समोर

RBI Cancelled Paytm Payments Bank Licence: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पेटीएमविरुद्ध कारवाई केली आहे. नियामक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या पेटीएमच्या पेमेंट्स बँकेचा बँकिंग परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला आहे.
Vrushal Karmarkar
एका मोठ्या आणि कठोर निर्णयात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. हा निर्णय २४ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. या निर्णयानंतर बँकेला यापुढे कोणत्याही बँकिंग सेवा देण्याची परवानगी मिळणार नाही. ज्यामुळे लाखो ग्राहकांवर परिणाम होऊ शकतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मते, बँकेचे कामकाज तिच्या ग्राहकांच्या आणि ठेवीदारांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे आढळून आले.

Bank
Reserve Bank Of India
rbi
Permanent License

Related Stories

No stories found.