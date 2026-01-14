NPS Vatsalya Scheme: पालकांसाठी आनंदाची बातमी! मुलांसाठी खास NPS वात्सल्य योजना; मुलांना मजबूत आर्थिक आधार मिळणार, फायदे काय?

Sakal Money

PFRDA NPS Vatsalya Scheme 2025: पेन्शन फंडने NPS वात्सल्य योजना सुरू केली आहे. यामुळे तुमच्या मुलांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. पालकांसाठी ही दीर्घकालीन बचत योजना आहे.
Vrushal Karmarkar
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS वात्सल्य योजना २०२५ साठी अधिकृत मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. ज्याचा उद्देश मुलांची दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा मजबूत करणे आहे. ही योजना विशेषतः १८ वर्षांखालील मुलांसाठी तयार करण्यात आली आहे जेणेकरून त्यांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित राहील. एनपीएस वात्सल्य योजनेची घोषणा २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.

