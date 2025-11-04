Sakal Money

Pension Service : पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी ! आता बँकेत न जाताच घरबसल्या मिळणार लाइफ सर्टिफिकेट सेवा! जाणून घ्या कशी?

EPFO and IPPB : EPFO आणि भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) यांची मोठी भागीदारी, Digital India उपक्रमाला चालना देण्यासाठी पेंशनधारकांना घरबसल्या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा देणार असल्याचे IPPB चे व्यवस्थापकीय संचालक आर. विश्वेश्वरन यांनी सांगितले.
IPPB to offer doorstep digital life certificate (Jeevan Pramaan) service

Goverment Pension Scheme : भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (EPFO) यांनी एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली आहे. या भागीदारीमुळे आता निवृत्त पेंशनधारक नागरिकांना “डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट” (Digital Life Certificate) घरबसल्या सादर करता येणार आहे. हे प्रमाणपत्र Employees’ Pension Scheme, 1995 अंतर्गत पेन्शनधारकांसाठी आवश्यक असते.

