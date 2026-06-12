Personal Finance

१.७ लाखांचा पगार... तरी महिनाअखेर खात्यात उरतात फक्त २,५२० रुपये; प्रत्येक मध्यमवर्गीयाने वाचावी अशी गोष्ट

How High Income and Heavy EMIs Leave Indian Families With Minimal Savings: उच्च पगार असूनही वाढत्या ईएमआय, जीवनशैलीचा खर्च आणि कर्जाच्या बोजामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांची बचत कोलमडते, आर्थिक स्वातंत्र्याऐवजी कॅश फ्लोच्या तुटवड्याचा सापळा घट्ट होतो
The Hidden Financial Crisis of India's Middle Class

The Hidden Financial Crisis of India's Middle Class

esakal

Kirang Gandhi
Updated on

Investment Tips: सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म रेडिटवर, एका जोडप्याने त्यांची पर्सनल फायनान्सची गोष्ट शेअर केली आहे. त्यांचे उत्पन्न १.७ लाख रुपये आहे, तरीही त्यांची बचत फक्त २५२० रुपये आहे. यामुळे हजारो भारतीय कुटुंबांचे डोळे उघडले आहेत. हे जोडपे दरमहा १.७ लाख रुपये कमवते. बऱ्याच लोकांसाठी, हे उत्पन्न आरामदायी, सुरक्षित आणि प्रतिष्ठित वाटते. परंतु ईएमआय (EMIs) आणि मासिक खर्च भरल्यानंतर, त्यांच्याकडे फक्त २५२० रुपये शिल्लक राहतात. ही फक्त एका जोडप्याची गोष्ट नाही. ही आजच्या शहरी भारतीय मध्यमवर्गाची गोष्ट आहे, जिथे उत्पन्न वाढत आहे, परंतु आर्थिक शांतता नाहीशी होत आहे.

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