१.७ लाखांचा पगार... तरी महिनाअखेर खात्यात उरतात फक्त २,५२० रुपये; प्रत्येक मध्यमवर्गीयाने वाचावी अशी गोष्ट

Investment Tips: सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म रेडिटवर, एका जोडप्याने त्यांची पर्सनल फायनान्सची गोष्ट शेअर केली आहे. त्यांचे उत्पन्न १.७ लाख रुपये आहे, तरीही त्यांची बचत फक्त २५२० रुपये आहे. यामुळे हजारो भारतीय कुटुंबांचे डोळे उघडले आहेत. हे जोडपे दरमहा १.७ लाख रुपये कमवते. बऱ्याच लोकांसाठी, हे उत्पन्न आरामदायी, सुरक्षित आणि प्रतिष्ठित वाटते. परंतु ईएमआय (EMIs) आणि मासिक खर्च भरल्यानंतर, त्यांच्याकडे फक्त २५२० रुपये शिल्लक राहतात. ही फक्त एका जोडप्याची गोष्ट नाही. ही आजच्या शहरी भारतीय मध्यमवर्गाची गोष्ट आहे, जिथे उत्पन्न वाढत आहे, परंतु आर्थिक शांतता नाहीशी होत आहे..अनेक लोक मागील पिढीपेक्षा जास्त कमवत आहेत, परंतु ते अधिक ईएमआय, जास्त भाडे, महागडे जीवनशैलीचे खर्च, वैद्यकीय बिले, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक दबावाचे खर्च देखील देत आहेत. याचा परिणाम वेदनादायक आहे, पगार मोठा दिसतो, पण बचत लहान राहते.खरी समस्या उत्पन्नाची नाही. खरी समस्या खराब कॅश फ्लो (रोख प्रवाह) ही आहे.आकडेवारी सत्य उघड करतेया जोडप्याचे मासिक उत्पन्न १,७०,००० रुपये आहे. पती १,०२,००० रुपये कमवतो आणि पत्नी ६८,००० रुपये कमवते. कागदावर, हे आर्थिकदृष्ट्या मजबूत कुटुंब दिसते. पण त्यांचा खर्च पहा..याचा अर्थ वास्तविक संपत्ती निर्मिती सुरू होण्यापूर्वीच जवळजवळ संपूर्ण उत्पन्न खर्च होते. त्यांचा ईएमआय एकटाच त्यांच्या उत्पन्नाच्या ५०% पेक्षा जास्त आहे. हे सर्वात मोठे धोक्याचे लक्षण आहे. जेव्हा तुमच्या उत्पन्नाचा अर्धा भाग कर्जासाठी जातो, तेव्हा तुमचे आर्थिक जीवन कमकुवत होते, भलेही तुमचा पगार मजबूत दिसत असला तरी..ईएमआय (EMI): नवीन आर्थिक सापळाआज ईएमआय मध्यमवर्गीय जीवनाचा एक सामान्य भाग बनला आहे. फोन ईएमआय, बाईक ईएमआय, कार ईएमआय, पर्सनल लोन ईएमआय, क्रेडिट कार्ड ईएमआय, होम लोन ईएमआय सर्व काही त्वरित उपलब्ध आहे. परंतु प्रत्येक ईएमआय हा तुमच्या भविष्यातील उत्पन्नावरचा हक्क आहे.कर्ज आजची समस्या सोडवू शकते, परंतु તે उद्याचा दबाव निर्माण करू शकते. या जोडप्याच्या बाबतीत, सर्वात मोठा बोजा पर्सनल लोनच्या ईएमआयचा आहे. एकच मोठा ईएमआय त्यांची बचत करण्याची, गुंतवणूक करण्याची, घराचे नियोजन करण्याची, मुलांचे नियोजन करण्याची आणि निवृत्तीची तयारी करण्याची क्षमता काढून घेत आहे. अशा प्रकारे ईएमआय हा एक छुपा आर्थिक शत्रू बनतो. तो अचानक हल्ला करत नाही. तो हळूहळू छोट्या तुकड्यांमध्ये आयुष्यात प्रवेश करतो आणि नंतर संपूर्ण पगार ताब्यात घेतो. ईएमआय तात्पुरता आराम देतो, परंतु अतिरिक्त शिल्लक कायमस्वरूपी आत्मविश्वास देते..उच्च पगार म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य नाहीहे प्रकरण एक अतिशय शक्तिशाली धडा शिकवते, पगार म्हणजे संपत्ती नाही. ७०,००० रुपये कमवणारे आणि २०,००० रुपये वाचवणारे कुटुंब हे १.७ lakh रुपये कमवणाऱ्या आणि २,५२० रुपये वाचवणाऱ्या कुटुंबापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असू शकते. आर्थिक स्वातंत्र्य ढोबळ उत्पन्नावरून ठरत नाही. सर्व निश्चित खर्च वजा केल्यानंतर किती पैसे शिल्लक राहतात यावरून ते ठरते.जग तुमच्या पगाराचा आदर करू शकते, परंतु तुमचे भविष्य तुमच्या अतिरिक्त शिलकीवर अवलंबून असते. अनेक तरुण व्यावसायिकांचा असा विश्वास असतो की एकदा उत्पन्न वाढले की पैशाच्या समस्या आपोआप नाहीशा होतील. परंतु प्रत्यक्षात, उच्च उत्पन्नामुळे अनेकदा जीवनशैलीच्या अपेक्षा वाढतात. चांगले घर, चांगले वाहन, चांगला फोन, चांगल्या सुट्ट्या, चांगली हॉटेल्स, चांगली सामाजिक प्रतिमा हळूहळू, उत्पन्नासोबत खर्च वाढतात. याला जीवनशैलीची महागाई (lifestyle inflation) म्हणतात. संपत्ती निर्मितीचा हा सर्वात मोठा शत्रू आहे.घराचे नियोजन का थांबवले पाहिजेया जोडप्याने घराचे नियोजन कसे करावे हे देखील विचारले. भारतात घर खरेदी करणे हे एक भावनिक स्वप्न आहे. ते सुरक्षा, अभिमान आणि सामाजिक आदर देते. पण चुकीच्या वेळी घेतलेले घर आयुष्यभराचा बोजा बनू शकते. गृहकर्ज एकटे येत नाही. ते डाऊन पेमेंट, स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्क, अंतर्गत सजावट, देखभाल, सोसायटी शुल्क, मालमत्ता कर, दुरुस्ती, विमा आणि अनपेक्षित खर्च सोबत आणते. जर कुटुंबाकडे दरमहा फक्त २,५२० रुपये शिल्लक राहत असतील, तर त्यात गृहकर्ज जोडल्यास गंभीर आर्थिक कोंडी निर्माण करू शकते.घर आर्थिक ताकदीतून खरेदी केले पाहिजे, सामाजिक दबावातून नाही. घर खरेदी करण्यापूर्वी, या जोडप्याने आधी उच्च-किमतीचे कर्ज कमी केले पाहिजे, आपत्कालीन निधी तयार केला पाहिजे, मासिक बचत सुधारली पाहिजे आणि स्थिर कॅश फ्लो तयार केला पाहिजे. अन्यथा, स्वप्नातील घर ईएमआयचा तुरुंग बनू शकते..मुलांच्या नियोन्यासाठी आर्थिक तयारी आवश्यक आहेया जोडप्याला मुलांचे नियोजन कधी करावे याचीही चिंता आहे. हा एक संवेदनशील आणि भावनिक निर्णय आहे. परंतु यासाठी आर्थिक तयारी देखील आवश्यक आहे. गर्भधारणा, प्रसूती, औषधे, आरोग्य तपासणी, बालसंगोपन, विम्याची कमतरता, शाळेत प्रवेश, करिअरमधील ब्रेक आणि जीवनशैलीतील बदल अतिरिक्त दबाव निर्माण करू शकतात. मुले आनंद आणतात, परंतु खराब आर्थिक तयारी आनंदाचे रूपांतर चिंतेत करू शकते.मुलांचे नियोजन करण्यापूर्वी, जोडप्याने आदर्शपणे एक मूलभूत आपत्कालीन निधी तयार केला पाहिजे, ईएमआयचा बोजा कमी केला पाहिजे, आरोग्य विम्याचे पुनरावलोकन केले पाहिजे आणि मासिक अतिरिक्त शिल्लक वाढवली पाहिजे. आयुष्य परिपूर्ण असण्याची गरज नाही, परंतु कॅश फ्लो तुटलेला नसावा.आपत्कालीन निधी (Emergency Fund) हा आर्थिक ऑक्सिजन आहेअनेक कुटुंबे आपत्कालीन निधी नसतानाही गुंतवणूक सुरू करतात. ही एक चूक आहे. जेव्हा आपत्कालीन निधी नसतो, तेव्हा प्रत्येक आणीबाणी म्हणजे कर्जाचा अर्ज बनतो. एक वैद्यकीय बिल, नोकरी जाणे, पगार उशीरा मिळणे, पालकांचे आरोग्य संकट, वाहनाची दुरुस्ती किंवा त्वरित प्रवासाचा खर्च कुटुंबाला कर्जाच्या खाईत आणखी ढकलून देऊ शकतो.या जोडप्यासाठी, पहिले उद्दिष्ट आक्रमक गुंतवणूक करणे हे नसावे. पहिले उद्दिष्ट आर्थिक स्थैर्य मिळवणे हे असावे. त्यांनी प्रथम किमान ५०,००० ते १ लाख रुपयांचा प्रारंभिक आपत्कालीन निधी तयार केला पाहिजे. नंतर, कर्ज कमी केल्यानंतर, त्यांनी किमान सहा महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाच्या इतका योग्य आपत्कालीन निधी तयार केला पाहिजे. आपत्कालीन निधी उच्च परताव्यासाठी (high returns) नसतो. तो मनाच्या शांततेसाठी असतो.त्यांनी आता काय करावे? (२४ महिन्यांची आर्थिक पुनरुत्थान योजना).हे जोडपे आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झालेले नाही. ते आर्थिकदृष्ट्या संकुचित झाले आहे. त्यांचे उत्पन्न चांगले आहे. त्यांची जागरूकता सुरू झाली आहे. त्यांची समस्या दृश्यमान आहे. ती स्वतःच एक सकारात्मक सुरुवात आहे. त्यांना २४ महिन्यांच्या आर्थिक पुनरुत्थान योजनेची गरज आहे.• नवीन कर्ज घेणे थांबवले पाहिजे: कोणताही नवीन फोन ईएमआय नाही, कोणतेही नवीन वाहन कर्ज नाही, जीवनशैलीचे कर्ज नाही, सुट्ट्यांचे कर्ज नाही आणि कोणतीही अनावश्यक अपग्रेडेशन नाही.• लहान कर्जे लवकर बंद केली पाहिजेत: एकदा एक ईएमआय संपला की, ते पैसे जीवनशैलीच्या खर्चात जाऊ नयेत. ते पैसे मोठे वैयक्तिक कर्ज कमी करण्यासाठी वळवले पाहिजेत.• पर्सनल लोनवर आक्रमकपणे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे: कोणताही बोनस, पगारवाढ, टॅक्स रिफंड, अतिरिक्त उत्पन्न किंवा अतिरिक्त बचत या बोजा कमी करण्यासाठी हुशारीने वापरली पाहिजे.• प्रत्येक रुपयाचा मागोवा (track) घेतला पाहिजे: त्यांनी किमान सहा महिने प्रत्येक रुपयाचा मागोवा घेतला पाहिजे. पैशांचा मागोवा घेणे हे अपराधीपणासाठी नाही, ते जागरूकतेसाठी आहे.• पती आणि पत्नी दोघांनी एक संघ म्हणून काम केले पाहिजे: जेव्हा जोडपे एकमेकांवर दोषारोप करतात तेव्हा पैशांच्या समस्या अधिक बिकट होतात. योग्य दृष्टिकोन "तुझा खर्च विरुद्ध माझा खर्च" असा नाही, तर "आपले स्वातंत्र्य विरुद्ध आपले कर्ज" असा आहे.भारतीय कुटुंबांसाठी मोठा संदेशही रेडिटची गोष्ट आधुनिक भारताचा आरसा आहे. अनेक कुटुंबे चांगली कमाई करत आहेत, पण त्यांना आर्थिक शांतता नाही. त्यांच्याकडे चांगला पगार आहे, पण बचत कमकुवत आहे. त्यांच्याकडे जीवनशैलीचा आराम आहे, पण आपत्कालीन निधी नाही. त्यांच्याकडे सामाजिक प्रतिष्ठा आहे, पण आर्थिक श्वास घेण्याची जागा नाही. हे नवीन मध्यमवर्गीय संकट आहे. लोक केवळ त्यांच्या स्वप्नांसाठी काम करत नाहीत. अनेक जण बँका, सावकार, क्रेडिट कार्ड, ईएमआय आणि भूतकाळातील आर्थिक निर्णयांसाठी काम करत आहेत.यामुळेच आर्थिक शिक्षण आता ऐच्छिक राहिलेले नाही. शाळा आणि महाविद्यालये आपल्याला पैसे कसे कमवायचे हे शिकवतात, परंतु ते पैशांचे व्यवस्थापन कसे करावे, कर्जाचे सापळे कसे टाळावेत, कॅश फ्लोचे संरक्षण करावे आणि शांततापूर्ण संपत्ती कशी निर्माण करावी हे क्वचितच शिकवतात.निष्कर्ष१.७ लाख रुपये कमवणारे आणि फक्त २,५२० रुपये वाचवणारे जोडपे ही अपयशाची गोष्ट नाही. हा एक इशारा आहे. तो प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला एक साधे सत्य सांगतो: तुमचे आर्थिक जीवन केवळ पगारावरून मोजू नका. ते अतिरिक्त शिलकीवरून मोजा.मोठे उत्पन्न समाजाला प्रभावित करू शकते, परंतु केवळ शिस्तबद्ध कॅश फ्लो तुमच्या भविष्याचे रक्षण करू शकतो. जर तुमचा पगार तुमच्या खात्यात येत असेल आणि लगेचच ईएमआय, भाडे, बिले आणि जीवनशैलीच्या खर्चासाठी जात असेल, तर तुम्ही संपत्ती निर्माण करत नाही आहात. तुम्ही फक्त पैसे फिरवत आहात.खरे आर्थिक स्वातंत्र्य तेव्हा सुरू होते जेव्हा तुमचे उत्पन्न तुमच्या स्वप्नांची सेवा करू लागते, तुमच्या कर्जाची नाही. खराब कॅश फ्लो असलेला श्रीमंत पगार हे यश नाही. तो एक धोक्याची घंटा आहे. वेगापेक्षा दिशा जास्त महत्त्वाची आहे..- किरांग गांधी हे वैयक्तिक आर्थिक मार्गदर्शक (पर्सनल फायनान्स मेंटॉर) आणि वैयक्तिक आर्थिक क्षेत्रातील एक सुप्रसिद्ध लेखक आहेत. २८ वर्षांहून अधिक अनुभवाच्या जोरावर ते म्युच्युअल फंड, संपत्ती निर्मिती, मालमत्ता वाटप (असेट अलोकेशन) आणि निवृत्ती नियोजनावर स्पष्ट आणि व्यावहारिक मते मांडतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.