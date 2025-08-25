Personal Finance

Bajaj Allianz: 15,200 रुग्णालयांचा बजाज अ‍ॅलिअन्झला दणका; कॅशलेस सेवा केली बंद, काय आहे कारण?

Bajaj Allianz policyholders: उत्तर भारतातील तब्बल 15,200 रुग्णालयांनी 1 सप्टेंबर 2025 पासून बजाज अ‍ॅलिअन्झसोबतची ‘कॅशलेस ट्रीटमेंट’ सेवा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Bajaj Allianz policyholders
Bajaj Allianz policyholdersSakal
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  • उत्तर भारतातील 15,200 पेक्षा अधिक रुग्णालयांनी बजाज अ‍ॅलिअन्झसोबतची कॅशलेस सुविधा 1 सप्टेंबरपासून बंद केली.

  • रुग्णालयांचा आरोप – कंपनीचे जुने दर आहे, एकतर्फी कपात केली जाते आणि पेमेंट उशीरा मिळते.

  • आता रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये थेट पैसे भरून नंतर रिम्बर्समेंट घ्यावी लागणार आहे.

Bajaj Allianz policyholders: बजाज अ‍ॅलिअन्झ हेल्थ इन्शुरन्सच्या लाखो पॉलिसीधारकांसाठी धक्कादायक बातमी आहे. उत्तर भारतातील तब्बल 15,200 रुग्णालयांनी 1 सप्टेंबर 2025 पासून बजाज अ‍ॅलिअन्झसोबतची ‘कॅशलेस ट्रीटमेंट’ सेवा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या यादीत मॅक्स हेल्थकेअर, मेदांता यांसारखी मोठी रुग्णालयेसुद्धा आहेत.

Loading content, please wait...
Hospital
Business
policy
Finance
insuance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com