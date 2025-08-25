उत्तर भारतातील 15,200 पेक्षा अधिक रुग्णालयांनी बजाज अॅलिअन्झसोबतची कॅशलेस सुविधा 1 सप्टेंबरपासून बंद केली. रुग्णालयांचा आरोप – कंपनीचे जुने दर आहे, एकतर्फी कपात केली जाते आणि पेमेंट उशीरा मिळते. आता रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये थेट पैसे भरून नंतर रिम्बर्समेंट घ्यावी लागणार आहे..Bajaj Allianz policyholders: बजाज अॅलिअन्झ हेल्थ इन्शुरन्सच्या लाखो पॉलिसीधारकांसाठी धक्कादायक बातमी आहे. उत्तर भारतातील तब्बल 15,200 रुग्णालयांनी 1 सप्टेंबर 2025 पासून बजाज अॅलिअन्झसोबतची ‘कॅशलेस ट्रीटमेंट’ सेवा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या यादीत मॅक्स हेल्थकेअर, मेदांता यांसारखी मोठी रुग्णालयेसुद्धा आहेत..रुग्णालयांचा आरोपअसोसिएशन ऑफ हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) ने दिलेल्या माहितीनुसार,बजाज अॅलिअन्झकडून दिले जाणारे रिम्बर्समेंट रेट्स वर्षानुवर्षे अपडेट केलेले नाहीत, तर दुसरीकडे वैद्यकीय महागाई दरवर्षी 7-8% ने वाढत आहे.पेमेंट कमी : दाव्यांमध्ये मनमानी कपात करून पेमेंट कमी केले जाते.पेमेंट उशिरा मिळते आणि रुग्णांच्या प्री-अथॉरायझेशन व डिस्चार्ज मंजुरीलाही उशीर होतो..“जुने दर कायम ठेवून किंवा अजून कमी करून सेवा देणे अशक्य आहे. त्यामुळे रुग्णसेवेवर परिणाम होतो. म्हणूनच आम्हाला कॅशलेस सेवा बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला,” असे एएचपीआयचे महासंचालक डॉ. गिरीधर ग्यानी यांनी सांगितले..पॉलिसीधारकांवर थेट परिणामआता रुग्णालयात दाखल होताना ‘कॅशलेस कार्ड’ चालणार नाही.रुग्णांना शस्त्रक्रिया, किंवा हॉस्पिटलमध्ये राहण्यासाठी स्वतःचे पैसे आधी भरावे लागतील.त्यानंतर सर्व बिलं, डिस्चार्ज सारांश व तपासणी अहवाल सादर करून रिम्बर्समेंटसाठी दावा करावा लागेल.आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना लाखो रुपये जमवण्याची वेळ येऊ शकते..SBI Credit Card: SBI क्रेडिट कार्ड वापरताय? 1 तारखेपासून नियम बदलणार; कोणते फायदे मिळणार नाहीत?.बजाज अॅलिअन्झची भूमिका“आम्ही नेहमीच ग्राहकांना उत्तम सेवा व योग्य दर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. रुग्णालयांशी सतत संवाद साधून वाद मिटवण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. ग्राहकांच्या हितासाठी लवकरच तोडगा निघेल,” असे बजाज अॅलिअन्झचे हेल्थ अॅडमिनिस्ट्रेशन प्रमुख भास्कर नेरुरकर यांनी म्हटले. .पॉलिसीधारकांनी काय करावे?रुग्णालयात जाण्यापूर्वी कॅशलेस सुविधा उपलब्ध आहे का, हे तपासा.आपत्कालीन निधी किंवा क्रेडिटची व्यवस्था ठेवा.सर्व कागदपत्रं जपून ठेवा – बिलं, डिस्चार्ज, तपासण्या.लवकरात लवकर दावा दाखल करा जेणेकरून उशीर होणार नाही.बजाज अॅलिअन्झच्या पोर्टलवरून क्लेम स्टेटस तपासत रहा.एएचपीआय व कंपनीच्या पुढील सूचना लक्षात ठेवा, कारण चर्चेनंतर पुन्हा कॅशलेस सेवा सुरू होऊ शकते..Online Gaming Bill 2025: Asia Cup पूर्वीच ड्रीम 11ची माघार; बीसीसीआयला किती कोटींचे नुकसान होणार?.FAQsQ1. कॅशलेस सेवा का बंद झाली?- रुग्णालयांचा आरोप आहे की बजाज अॅलिअन्झचे जुने दर आहेत, एकतर्फी कपात केली जाते आणि पेमेंट उशिरा मिळते.Q2. पॉलिसीधारकांना आता काय करावे लागेल?- रुग्णालयात आधी पैसे भरून, बिलं आणि कागदपत्रं सादर करून रिम्बर्समेंट घ्यावी लागेल.Q3. कॅशलेस सेवा पुन्हा सुरू होईल का?- AHPI आणि बजाज अॅलिअन्झ यांच्यातील चर्चेनंतर तोडगा निघाल्यास सेवा पुन्हा सुरू होऊ शकते.Q4. रुग्णांनी कोणती काळजी घ्यावी?- हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्यापूर्वी सुविधा उपलब्ध आहे का हे तपासा, आपत्कालीन निधी तयार ठेवा आणि सर्व बिलं जपून ठेवा.Q5. कोणती मोठी रुग्णालयं या निर्णयात सहभागी आहेत?- मॅक्स हेल्थकेअर, मेदांता यांसह 15,200 पेक्षा जास्त रुग्णालयं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.