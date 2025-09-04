Personal Finance

IPL to Pay GST: आयपीएलवर लागणार 40 टक्के GST; चाहते आणि आयोजक चिंतेत, तिकिटांच्या किमती किती वाढणार?

IPL to Pay 40% GST: जगातील सर्वात श्रीमंत आणि लोकप्रिय क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल), आता करप्रणालीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. जीएसटी परिषदेच्या ताज्या निर्णयानुसार, 22 सप्टेंबर 2025 पासून आयपीएलच्या तिकिटांवर तब्बल 40 % जीएसटी लागू होणार आहे.
राहुल शेळके
  • आयपीएलच्या तिकिटांवर 22 सप्टेंबर 2025 पासून 40% जीएसटी लागू होणार आहे, ज्यामुळे तिकिटे महागणार आहेत.

  • जीएसटी परिषदेच्या नव्या धोरणानुसार, आयपीएलला लग्झरी सेवांमध्ये समाविष्ट करून सर्वात वरच्या कक्षेत ठेवले आहे.

  • यामुळे क्रिकेटप्रेमी आणि संघांच्या कमाईवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

IPL to Pay 40% GST: जगातील सर्वात श्रीमंत आणि लोकप्रिय क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल), आता करप्रणालीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. जीएसटी परिषदेच्या ताज्या निर्णयानुसार, 22 सप्टेंबर 2025 पासून आयपीएलच्या तिकिटांवर तब्बल 40 % जीएसटी लागू होणार आहे. आतापर्यंत 28% असलेला हा कर आता भारतातील सर्वोच्च कर श्रेणीत समाविष्ट झाला आहे. यामुळे आयपीएल तिकिटांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होणार असून, क्रिकेटप्रेमींच्या उत्साहावर आणि खिशावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

