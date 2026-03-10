8th Central Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट समोर, सरकारने जारी केली ही महत्त्वाची नोटीस

आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर भारत सरकारने कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि विविध संस्थांकडून सूचना व प्रस्ताव मागवले आहेत. या संदर्भात सरकारने एक सार्वजनिक नोटीस जारी केली आहे. या नोटीसनुसार, केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एका ठरावाद्वारे ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन रचनेचा आढावा घेणे हे या आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे..ऑईनलाईन सूचनांच विचार केला जाणारआयोगाने कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक संघटना, विविध संस्था आणि इच्छुक व्यक्तींना त्यांच्या मागण्या व सूचना ऑनलाइन सादर करण्याची विनंती केली आहे. यासाठी एक ऑनलाइन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे; हा अर्ज आयोगाच्या संकेतस्थळावर आणि 'MyGov' पोर्टलवर भरता येईल. आयोगाने हे स्पष्ट केले आहे की, सर्व प्रस्ताव केवळ ऑनलाइन पोर्टलद्वारेच स्वीकारले जातील. टपाल, ईमेल किंवा PDF स्वरूपात पाठवलेल्या सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. सार्वजनिक सूचनेनुसार, ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत सूचना आणि प्रस्ताव सादर करता येतील. त्यानंतर, आयोग प्राप्त झालेल्या सूचनांचा सखोल अभ्यास करेल आणि पुढील शिफारसी तयार करेल..DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! डीएमध्ये होणार मोठी वाढ, किती टक्के वाढणार?.मूळ वेतनात ६६% वाढीची शक्यताजर सरकारने कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या मान्य केल्या, तर केंद्र सरकार कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Salary) अंदाजे ६६% वाढ होऊ शकते. यामुळे केवळ वेतनातच वाढ होणार नाही, तर किमान वेतन निश्चित करण्याचे जुने सूत्रही बदलले जाण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांचे असे म्हणणे आहे की, सध्याची वेतन प्रणाली आजच्या कुटुंबांचा खर्च आणि त्यांच्यावरील जबाबदाऱ्यांचे अचूक प्रतिबिंब दर्शवत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.