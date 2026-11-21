8th Pay Commission Update: देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार, फिटमेंट फॅक्टर काय असणार आणि महागाई भत्ता किती मिळणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे. दरम्यान, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने (BPMS) वेतन आयोगाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. .BPMS ने 18 नोव्हेंबर 2026 रोजी आयोगाला आपले मागणीपत्र सादर केले. यामध्ये वार्षिक इन्क्रिमेंट 3 टक्क्यांवरून 6 टक्के करण्यापासून ते जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यापर्यंतच्या मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्या मान्य झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये बदल होऊ शकतात..Gold Rate Today: सोनं 13 हजारांनी, चांदी 12,500 रुपयांनी स्वस्त! 18 कॅरेट सोनं 93 हजारांवर; पाहा ताजे दर.इन्क्रिमेंट 3% वरून 6% करण्याची मागणीसध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर दरवर्षी 3 टक्के इन्क्रिमेंट मिळते. BPMS ने ही वाढ दुप्पट करून 6 टक्के करण्याची मागणी केली आहे. वाढती महागाई आणि रोजच्या खर्चाचा विचार करता सध्याची वाढ पुरेशी नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे..DA मधील 50% रक्कम बेसिक पे मध्ये जोडावीकर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यापैकी (DA) 50 टक्के रक्कम मूळ वेतनात जोडण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे बेसिक पे 50 हजार रुपये असेल आणि त्याला 50 टक्के DA मिळत असेल, तर 25 हजार रुपये बेसिक पे मध्ये जोडण्याचा हा प्रस्ताव आहे. यामुळे सुधारित वेतन आणि पेन्शन निश्चित करताना कर्मचाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. मात्र, हा केवळ संघटनेचा प्रस्ताव आहे..जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करा BPMS ने राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) बंद करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळावी, हा यामागचा उद्देश असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.30 वर्षांच्या सेवेत 5 आर्थिक लाभदीर्घकाळ नोकरी करूनही अनेक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळत नाही. त्यामुळे 30 वर्षांच्या सेवेत कर्मचाऱ्यांना किमान पाच आर्थिक बढती किंवा वेतनवाढीचे लाभ मिळावेत, अशी मागणी BPMS ने केली आहे. यासाठी सुधारित MACP योजनेत बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे..सुट्ट्या आणि इतर भत्त्यांमध्ये बदल करण्याची मागणीBPMS ने कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या आणि इतर सुविधांबाबतही काही प्रस्ताव दिले आहेत.कॅज्युअल लीव्ह 12 दिवस करण्याची मागणी.पितृत्व रजा 45 दिवस करण्याचा प्रस्ताव.महिला कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला एक दिवस मासिक पाळीची रजा.मुलांच्या शिक्षणाचा भत्ता पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत देण्याची मागणी.CGHS मधील कर्मचाऱ्यांचे योगदान बंद करण्याचा प्रस्ताव.गणवेश आणि रुग्णसेवेशी संबंधित भत्ते वाढवण्याची मागणी.पदोन्नतीच्या नियमांमध्येही बदल सुचवले.Trending Business: कंपनी असावी तर अशी! 7 जण बनले अब्जाधीश, तर 5,100 कर्मचारी झाले कोट्यधीश! नेमकं काय घडलं?.मे 2027 पर्यंत आयोगाच्या शिफारशी8व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाली होती. आयोगाला आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानुसार मे 2027 पर्यंत आयोग सरकारकडे अहवाल सादर करणार आहे.आता BPMS च्या या मागण्यांचा आयोग कसा विचार करतो आणि अंतिम शिफारशींमध्ये कोणत्या प्रस्तावांचा समावेश होतो, याकडे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.