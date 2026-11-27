8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर जागतिक ब्रोकरेज कंपनी जेपी मॉर्गनने आपल्या अहवालातून पगारवाढ आणि थकबाकीबाबत महत्त्वाचे अंदाज व्यक्त केले आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना दरमहा सरासरी १५ हजार ४०० रुपये अतिरिक्त मिळू शकतात. तसेच प्रत्येक लाभार्थ्याला सरासरी ३ लाख ४० हजार रुपयांच्या आसपास थकबाकी मिळण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे..जेपी मॉर्गनने आपल्या 'इंडिया इक्विटी स्ट्रॅटजी रिपोर्ट २०२७' मध्ये हे आकलन मांडले आहे. आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ देशातील सुमारे १.२ कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होऊ शकतो. यामुळे सरकारच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतनावरील खर्चात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष २०२८ आणि २०२९ या दोन वर्षांमध्ये सरकारवर एकूण ७.२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, असा अंदाज ब्रोकरेजने व्यक्त केला आहे..फिटमेंट फॅक्टर १.८३ असल्यास मूळ वेतनात वाढजेपी मॉर्गनने आपल्या गणनेमध्ये १.८३ हा फिटमेंट फॅक्टर गृहीत धरला आहे. या निकषानुसार सध्या १८ हजार रुपये असलेले केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन वाढून जवळपास ३३ हजार रुपये होऊ शकते. या गणनेत कागदोपत्री मूळ वेतनात ८३ टक्क्यांची वाढ दिसत असली, तरी त्यामध्ये सध्याचा ६० टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट होणार असल्याचे गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वेतनवाढीचे प्रमाण सुमारे १४ टक्के राहू शकते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..कर्मचारी संघटनांची ३.८३ फिटमेंट फॅक्टरची मागणीदुसरीकडे, केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगाकडे ३.८३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास सध्याचे १८ हजार रुपयांचे किमान मूळ वेतन वाढून सुमारे ६९ हजार रुपये होऊ शकते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या तीन टक्क्यांवरून सहा टक्के करण्याची मागणीही संघटनांनी केली आहे..Shubham Dongre Murder Case : पुण्यात रस्त्यावरील किरकोळ वादातून तरुणाचा खून; आठ आरोपींना जन्मठेप, न्यायालयाचा निकाल.जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणीचा अंदाजआठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील, असे जेपी मॉर्गनच्या आकलनात गृहीत धरण्यात आले आहे. मात्र, सुधारित वेतन प्रत्यक्षात नोव्हेंबर २०२७ पासून मिळण्यास सुरुवात होऊ शकते. असे झाल्यास जानेवारी २०२६ ते ऑक्टोबर २०२७ या २२ महिन्यांच्या कालावधीतील वेतनाची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळू शकते.थकबाकीच्या एकूण रकमेचा अंदाज सुमारे चार लाख कोटी रुपये वर्तवण्यात आला आहे. या रकमेचे वितरण दोन आर्थिक वर्षांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०२८ मध्ये एकूण थकबाकीपैकी ४० टक्के, तर आर्थिक वर्ष २०२९ मध्ये उर्वरित ६० टक्के रक्कम दिली जाऊ शकते..सरकारचा अंतिम निर्णय अद्याप बाकीदरम्यान, हे सर्व आकडे आणि वेतनवाढीचे गणित जेपी मॉर्गनने व्यक्त केलेले अंदाज आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची अंतिम तारीख तसेच थकबाकी देण्याच्या पद्धतीबाबत केंद्र सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. आठव्या वेतन आयोगाला आपला अहवाल मे २०२७ पर्यंत सादर करायचा आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच केंद्र सरकार वेतनवाढ आणि थकबाकीच्या वितरणाबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे..Nagpur Winter Session Travel Costs : हिवाळी अधिवेशनामुळे नागपुरचा प्रवास महागला; मुंबई-नागपूर विमानभाडे २० हजारांवर, हॉटेलच्या दरातही वाढ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.