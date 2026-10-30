Personal Finance

8th Pay Commission: DA वाढीनंतर कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांच्या 3 मोठ्या मागण्या! महागाई भत्ता आणि बेसिक पगारात काय बदल होणार?

8th Pay Commission Latest Update: 8व्या वेतन आयोगासमोर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांनी महागाई भत्त्याबाबत तीन जुन्या मागण्या पुन्हा मांडल्या आहेत. नेमकं मागण्या काय आहेत जाणून घ्या.
8th Pay Commission: 3 Big Demands on DA! Employees Want Dearness Allowance Hike Every 3 Months

8th Pay Commission: 3 Big Demands on DA! Employees Want Dearness Allowance Hike Every 3 Months

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

8th Pay Commission latest news about DA demands: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 2 दिवसांपूर्वी महागाई भत्ता (DA) वाढल्यानंतर आता ते 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आयोगाचा अंतिम अहवाल येण्यासाठी अजून काही काळ लागणार आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या चर्चांमध्ये केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांनी महागाई भत्त्याशी संबंधित तीन जुन्या मागण्या पुन्हा एकदा मांडल्या आहेत. या मागण्या नेमक्या काय आहेत, जाणून घेऊया.

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