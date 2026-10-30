8th Pay Commission: DA वाढीनंतर कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांच्या 3 मोठ्या मागण्या! महागाई भत्ता आणि बेसिक पगारात काय बदल होणार?

8th Pay Commission latest news about DA demands: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 2 दिवसांपूर्वी महागाई भत्ता (DA) वाढल्यानंतर आता ते 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आयोगाचा अंतिम अहवाल येण्यासाठी अजून काही काळ लागणार आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या चर्चांमध्ये केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांनी महागाई भत्त्याशी संबंधित तीन जुन्या मागण्या पुन्हा एकदा मांडल्या आहेत. या मागण्या नेमक्या काय आहेत, जाणून घेऊया..कर्मचारी संघटनांच्या नेमक्या तीन मागण्या काय?1. सहा महिन्यांऐवजी दर तीन महिन्यांनी DA वाढवावासध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वर्षातून दोन वेळा बदल केला जातो. साधारणपणे 1 जानेवारी आणि 1 जुलैपासून ही वाढ लागू होते. देशातील महागाईच्या आकडेवारीचा विचार करून DA वाढवण्याचा निर्णय घेतला जातो. मात्र, कर्मचारी संघटनांना ही प्रक्रिया सहा महिन्यांऐवजी दर तीन महिन्यांनी व्हावी, असं वाटतं.2. महागाई भत्ता मूळ पगारात जोडावाकर्मचारी संघटनांची दुसरी मागणी महागाई भत्ता मूळ वेतनात जोडण्याबाबत आहे. जेव्हा DA चा दर 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त होईल, तेव्हा हा भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीमध्ये समाविष्ट करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स या संघटनेने 8व्या वेतन आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनात ही मागणी केली आहे. यासोबतच पेन्शनधारकांच्या बाबतीत महागाई सवलत म्हणजेच DR देखील 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यावर ती मूळ पेन्शनमध्ये जोडण्यात यावी, असंही संघटनेचं म्हणणं आहे..PM Kisan: आज शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार 2,000 रुपये! किती वाजता जमा होणार 24वा हप्ता? पैसे आले की नाही? मोबाईलवर असे चेक करा .3. महागाई भत्त्याला आयकरातून सूट द्यावीकर्मचारी संघटनांची तिसरी मागणी महागाई भत्त्यावरील करांबाबत आहे. DA हा वाढत्या महागाईचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी दिला जातो. त्यामुळे त्यावर आयकर आकारला जाऊ नये, अशी संघटनांची भूमिका आहे. यासोबतच महागाई भत्त्यासोबतच घरभाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्ता (Transport Allowance) यांनाही आयकरातून सूट देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे..8व्या वेतन आयोगाचा अहवाल कधी?केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या वेतन आयोग स्थापन केला. हा तीन सदस्यांचा आयोग असून, न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत. आयोग स्थापन झाल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारकडे अंतिम अहवाल सादर करणार आहे..8th Pay Commission: 8व्या वेतन आयोगाचे 5 मोठे अपडेट्स! केंद्रीय कर्मचारी-पेन्शनधारकांसाठी काय महत्त्वाचं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.