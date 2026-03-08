8th Pay Commission : आठवा वेतन आयोग लागू होण्याआधी DA बाबत मोठी अपडेट, तुमच्या महागाई भत्त्यात होणार 'इतकी' वाढ

देशभरातील केंद्र सरकारचे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) बातम्यांवर लक्ष ठेवून आहेत. ७ वा वेतन आयोग ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपला. आठवा वेतन आयोग लागू होण्यास एक ते दीड वर्ष लागू शकतात. असे वृत्त असले तरी, तो १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगाराची थकबाकी मिळेल..आता ८ व्या वेतन आयोगाच्या कालावधीतील पहिल्या महागाई भत्त्याची वेळ आली आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर सरकार काय निर्णय घेते याकडे लक्ष आहे. त्याआधी, सरकार लवकरच या कालावधीतील पहिल्या महागाई भत्त्याची घोषणा करू शकते..DA Hike: कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! होळीपूर्वी खात्यात जमा होणार मोठी रक्कम; मोदी सरकारकडून महत्त्वाचा दिलासा.होळी झाली तरी घोषणा नाहीदेशभरातील कर्मचारी सध्या जानेवारीच्या सहामाही महागाई भत्त्याची वाट पाहत आहेत. पेन्शनधारकही महागाई सवलतीवर लक्ष ठेवून आहेत. सरकार होळीपूर्वी ही घोषणा करते असे सर्वसाधारणपणे दिसून येते. पण होळी झाली तरी अधिकृत घोषणा झालेली नाही..महागाई भत्ता वर्षातून दोनदा वाढतोतुम्हाला माहिती आहेच की, सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता जाहीर करते. पहिले जानेवारीच्या सहामाहीत आणि दुसरे जुलैच्या सहामाहीत. तथापि, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की ही घोषणा त्याच महिन्यात केली जात नाही. तथापि, असे दिसून आले आहे की देशातील कोणत्याही आगामी सणापूर्वी सरकार वाढीची माहिती देते. .महागाई भत्त्यात २% वाढ शक्ययावेळी महागाई भत्त्यात २% वाढ शक्य असल्याचे वृत्त आहे. कारण ते अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (IW) च्या १२ महिन्यांच्या सरासरीच्या आधारे मोजले जाते. जानेवारी २०२६ पर्यंत निर्देशांक आधीच १४८.६ अंकांवर पोहोचला आहे. शिवाय, सरकार एकूण आकड्यांमध्ये महागाई भत्ता जाहीर करत असल्याचा अहवाल आहे. सध्या, दर ५८% आहे, जो ६०% पर्यंत वाढवता येऊ शकतो. पण अधिकृत घोषणेनंतर महागाई भत्त्यात किती वाढ झाली आहे प्रत्यक्ष कळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.