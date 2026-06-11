8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगापूर्वीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ! DA मध्ये होणार दोनदा वाढ, जाणून घ्या अपडेट

AICPI-IW Data Signals Possible 3% DA Increase : केंद्र सरकारचे कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, त्या शिफारशी येण्यापूर्वीच त्यांना महागाई भत्त्यात (DA) दोनदा वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. आठव्या वेतन आयोगाला सरकारकडे शिफारशी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे आणि हा कालावधी २०२७ च्या पूर्वार्धात संपणार आहे. यामुळे आयोगाच्या शिफारशी जाहीर होण्यापूर्वी सरकारकडून महागाई भत्त्यात दोनदा वाढ केली जाण्याची अपेक्षा आहे विशेषतः जुलै-डिसेंबर आणि जानेवारी-जून या सहामाही कालावधींसाठी ही वाढ होण्याची शक्यता आहे..जुलैच्या सहामाहीसाठी किती वाढ होऊ शकते? महागाईच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जुलै-डिसेंबर २०२६ या कालावधीसाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कामगार ब्युरोने (Labour Bureau) जारी केलेल्या 'ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) नुसार, मार्च २०२६ मध्ये हा निर्देशांक १४९.१ होता आणि एप्रिल २०२६ मध्ये तो वाढून १४९.९ झाला. .याच काळात, औद्योगिक कामगारांसाठी किरकोळ महागाईचा दर ४.२७ टक्क्यांवरून ४.४६ टक्क्यांपर्यंत वाढला. या आकडेवारीच्या आधारे, महागाई भत्त्याचे गणिती प्रमाण अंदाजे ६२.५१ टक्के इतके येते; प्रचलित नियमांनुसार हे प्रमाण ६३ टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते..Karnataka Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्यात 1.50 टक्क्यांची वाढ; 'या' तारखेपासून लागू होणार नवे वेतन.केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी सध्याचा महागाई भत्ता ६० टक्के आहे. जर जुलैपासून महागाई भत्ता वाढवून ६३ टक्के केला गेला, तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होईल. पण, मे आणि जून २०२६ ची AICPI-IW आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतर आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल..लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची वाट पाहत असतानाच, महागाई भत्त्याबाबत (DA) एक आनंदाची बातमी लवकरच मिळू शकते. महागाईच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२६ पासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जुलैच्या सहामाहीसाठी महागाई भत्त्यातील या वाढीची घोषणा सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये केली जाऊ शकते. दरम्यान, जानेवारी-जून २०२७ या सहामाहीसाठी महागाई भत्त्यातील (DA) वाढ मार्च किंवा एप्रिल २०२७ पर्यंत जाहीर केली जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.