DA Hike: आठव्या वेतन आयोगात पुन्हा DA वाढणार? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर काय होणार परिणाम?

केंद्र सरकारी कर्मचारी सध्या महागाई भत्त्यातील (DA) पुढील वाढीकडे लक्ष ठेवून आहेत. वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी म्हणजेच जुलै ते डिसेंबर या कालावधीसाठीची DA वाढ ऑक्टोबरमध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आठवा वेतन आयोग स्थापन झाल्यानंतर महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर होण्याची ही दुसरी वेळ ठरणार आहे. यापूर्वी एप्रिलमध्ये केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या DAमध्ये दोन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती..आठवा वेतन आयोग कधी स्थापन झाला?केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसंदर्भात गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये अधिसूचना जारी केली होती. मात्र, आयोगाची कार्यकक्षा निश्चित करण्यासोबतच समितीची स्थापना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये करण्यात आली. त्याआधी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शेवटच्या टप्प्यातील DA वाढ जाहीर करण्यात आली होती.सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२५ मध्ये संपला. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी सरकारकडून लागू केल्या जातील, तेव्हा त्या जानेवारी २०२६पासून लागू करण्याचा विचार असल्याचे मानले जात आहे..8th Pay Commission: 8वा वेतन आयोग लागू होण्यास उशीर? कर्मचाऱ्यांना 3 लाखांचं नुकसान; काय आहे गणित?.एप्रिलमध्ये DAमध्ये दोन टक्के वाढआठवा वेतन आयोग स्थापन झाल्यानंतर केंद्र सरकारने एप्रिलमध्ये पहिल्यांदा DA वाढ जाहीर केली. जानेवारी ते जून या सहामाहीसाठी ही वाढ लागू करण्यात आली. त्यावेळी महागाई भत्त्यात दोन टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. या DAची गणना सातव्या वेतन आयोगाच्या आधारावर करण्यात आली.सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ६० टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. आता वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी आणखी किती वाढ मिळणार, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..DA किती वाढण्याची शक्यता?AICPI-IWकडून उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीच्या आधारे महागाई भत्त्यात चार ते पाच टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. प्रत्यक्षात चार टक्के वाढ झाल्यास DAचा दर ६४ टक्क्यांवर, तर पाच टक्के वाढ झाल्यास तो ६५ टक्क्यांवर पोहोचू शकतो.मात्र, महागाई भत्त्याचा अंतिम दर सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच निश्चित होईल. त्यामुळे सध्या सांगितला जाणारा चार ते पाच टक्के वाढीचा अंदाज हा उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित आहे..आठव्या वेतन आयोगाचा वेतनरचनेवर परिणामआठवा वेतन आयोग केवळ महागाई भत्त्याचा आढावा घेत नाही, तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण वेतनरचना, विविध भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांचाही आढावा घेत आहे. यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर हा महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात आहे. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे नव्या वेतनरचनेत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, महागाई भत्त्याबाबतचा अंतिम निर्णय आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतरच घेतला जाईल. आयोग आपल्या शिफारशी सरकारकडे मे किंवा जून २०२७ पर्यंत सादर करेल, असा अंदाज आहे. त्यानंतर सरकारकडून या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतला जाईल..RBI Repo Rate: 7 ऑक्टोबरला मोठा निर्णय! FD करणाऱ्यांना मिळणार मोठा फायदा? जाणून घ्या काय बदलणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.