8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी ! पगार अन् पेन्शनमध्ये होणार मोठी वाढ, पुढील आठवड्यात सरकार करणार घोषणा ?

आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनात (पेंशन) मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. कर्मचारी संघटनांनी महागाई भत्त्याच्या (DA) गणना पद्धतीत बदल करण्याची मागणी केली आहे. महागाई भत्त्याच्या गणनेतील बदलांबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नसली तरी, हा विषय बऱ्याच काळापासून चर्चेचा मुद्दा बनला आहे..दरम्यान, आयोगाने आपल्या प्रश्नावलीवर प्रतिक्रिया सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. विविध संस्था आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आपल्या प्रतिक्रिया सादर करू शकतात..महागाई भत्त्याचे सूत्र बदलण्याच्या मागणीबाबत, संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की, सध्याचे सूत्र हे मूळतः भूतकाळातील महागाई दरांवर आधारित होते. आता महागाई वाढत असल्याने, गणना पद्धतही त्यानुसार अद्ययावत केली गेली पाहिजे. संघटनांच्या मते, पूर्वी लोकांचा खर्च कमी होता; परंतु इंटरनेट, डिजिटल सेवा, शिक्षणाचा वाढता खर्च, वैद्यकीय खर्च आणि इतर विविध खर्चांमुळे आता राहणीमानाचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. सध्याचे सूत्र या सर्व घटकांचा विचार करत नाही. सध्या, सरकार तीन सदस्यांचे कुटुंब गृहीत धरून महागाई भत्ता निश्चित करते; मात्र संघटनांचे असे मानणे आहे की, ही गणना पाच सदस्यांचे कुटुंब गृहीत धरून केली गेली पाहिजे..Labour Law: पगार, भत्ते आणि ग्रॅच्युइटी आता नवीन कामगार संहितेत कशी मोजली जाणार? कामगार मंत्रालयाकडून मसुदा नियम जाहीर.आठ दिवसांत घोषणा होण्याची शक्यतासरकार सहसा होळी आणि दिवाळी या सणांच्या आसपास महागाई भत्त्याची घोषणा करते. त्यामुळे, महागाई भत्त्यातील वाढीबाबतची घोषणा आता मार्चच्या अखेरीस किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची अपेक्षा आहे. महागाई भत्त्यातील वाढीचे लाभ १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होतील. याचा अर्थ असा की, कर्मचाऱ्यांना 'थकबाकी' म्हणजेच मागील महिन्यांच्या वेतनातील फरक एकदाच मिळेल. .वरील बाबींव्यतिरिक्त, संघटनांनी इतरही अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये महागाई भत्ता मूळ वेतनामध्ये विलीन करण्याची मागणी समाविष्ट आहे, जेणेकरून त्याचा परिणाम निवृत्तीवेतन आणि इतर भत्त्यांवरही दिसून येईल. शिवाय, त्यांनी 'जुनी निवृत्तीवेतन योजना' पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे.वेतनात लक्षणीय आणि अर्थपूर्ण वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी, ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये योग्य असा 'फिटमेंट फॅक्टर' समाविष्ट करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. .ॲक्रॉइड फॉर्म्युला काय आहे ? ॲक्रॉइड सूत्र (Aykroyd Formula) हे १९५७ साली मांडण्यात आले होते. या सूत्राच्या आधारे किमान मूळ वेतन निश्चित केले जाते. या सूत्रानुसार, एका व्यक्तीला दररोज साधारणपणे २,७०० कॅलरीजची (ऊर्जेची) आवश्यकता असते. याव्यतिरिक्त, कपडे, घराचे भाडे आणि इतर अत्यावश्यक गरजांसाठीच्या तरतुदींचाही यात समावेश असावा, असे यात नमूद केले आहे. शिवाय, या आराखड्यामध्ये तीन सदस्यांच्या एका कुटुंबाचा विचार करण्यात आला आहे.....तर मोठी वाढजर केंद्र सरकारने कामगार संघटनांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि वेतन निश्चितीच्या नवीन सूत्रात बदल केला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. याचे कारण असे की, जर कुटुंबाचा आकार तीन सदस्यांवरून वाढवून पाच सदस्यांपर्यंत नेला गेला, तर किमान वेतन ₹१८,००० वरून वाढून ₹३०,००० किंवा त्याहूनही अधिक होऊ शकते. शिवाय, जर मूळ वेतनात वाढ झाली, तर महागाई भत्ता देखील आपोआप वाढेल. त्याचप्रमाणे, वार्षिक वेतनवाढीच्या दरातही सुधारणा होऊन तो दर उंचावेल.