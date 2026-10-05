Personal Finance

8th Pay Commission: 8वा वेतन आयोग लागू होण्यास उशीर? कर्मचाऱ्यांना 3 लाखांचं नुकसान; काय आहे गणित?

8th Pay Commission Delay in Implementation Could Mean ₹3 Lakh Loss for Employees: 8वा वेतन आयोग लागू होण्यास विलंब झाल्यास सुधारित वेतनासोबतच HRA आणि थकबाकीच्या संभाव्य रकमेवरही ₹3 लाखांपर्यंत फरक पडू शकतो.
8th Pay Commission latest update today

8th Pay Commission: Delay Could Cost Employees ₹3.32 Lakh! Check the Level-7 Salary Calculation

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

8th Pay Commission latest update today: देशभरातील सरकारी कर्मचारी 8वा वेतन आयोग कधी लागू होणार याची वाट पाहत आहेत. आयोग कधी लागू होणार याबाबत अद्याप सरकारकडून अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही. मात्र जर अंमलबजावणीत उशीर झाला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

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