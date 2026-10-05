8th Pay Commission: 8वा वेतन आयोग लागू होण्यास उशीर? कर्मचाऱ्यांना 3 लाखांचं नुकसान; काय आहे गणित?

8th Pay Commission latest update today: देशभरातील सरकारी कर्मचारी 8वा वेतन आयोग कधी लागू होणार याची वाट पाहत आहेत. आयोग कधी लागू होणार याबाबत अद्याप सरकारकडून अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही. मात्र जर अंमलबजावणीत उशीर झाला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. .8वा वेतन आयोग 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थापन झाला असून आयोग कधी लागू होईल याची तारीख किंवा महिना अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे वेतनवाढीसोबतच थकबाकी आणि भत्त्यांवर विलंबाचा काय परिणाम होईल, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. काही अंदाजानुसार, उशिरा लागू झाल्यास लेव्हल-7 मधील कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीवर लाखो रुपयांचा संभाव्य फरक पडू शकतो. हा हिशोब नेमका कसा केला जातो, ते समजून घेऊया..Gold Price Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून ₹31,000 खाली; ऑक्टोबरमध्येही घसरण कायम, ताजा भाव किती?.विलंबामुळे नुकसान?समजा, सुधारित वेतन 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात आले. तर अशा परिस्थितीत सुधारित आणि आधी मिळालेल्या वेतनातील फरकाची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळू शकते. मात्र सर्व भत्त्यांच्या थकबाकीची गणना याच पध्दतीने होईलच असे नाही.नवीन वेतनश्रेणी लवकर लागू झाल्यास सुधारित बेसिक पगाराच्या आधारे मिळणाऱ्या काही भत्त्यांचा लाभही लवकर मिळू शकतो. दुसरीकडे, अंमलबजावणीला विलंब झाला आणि त्या कालावधीतील संबंधित भत्त्यांची थकबाकी मिळाली नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य आर्थिक लाभात फरक पडू शकतो..लेव्हल-7 कर्मचाऱ्यांचे गणितसध्या लेव्हल-7 कर्मचऱ्यांचा बेसिक पगार ₹44,900 आहे. 8 व्या वेतन आयोगाची 2.1 फिटमेंट फॅक्टर गृहीत धरल्यास हा बेसिक पगार सुमारे ₹94,290 होऊ शकतो. याच आधारावर HRA मध्येही मोठा फरक पडण्याची शक्यता आहे..HRAमध्ये किती फरक?सध्याच्या ₹44,900 बेसिक पगारावर 24% HRA गृहीत धरल्यास दरमहा सुमारे ₹10,776 HRA मिळतो.तर ₹94,290 च्या सुधारित बेसिकवर 24% दराने HRA सुमारे ₹22,630 होईल.म्हणजेच दोन्ही रकमेतील मासिक फरक सुमारे ₹11,854 इतका आहे. सुधारित HRAचा लाभ मागील तारखेपासून मिळाला नाही, तर अंमलबजावणीला होणाऱ्या विलंबानुसार हा संभाव्य फरक वाढत जाऊ शकतो..Consumer Rights: चित्रपट पाहायला आलोय की जाहिराती? ग्राहकाने आवाज उठवला; थिएटरला द्यावी लागली नुकसानभरपाई, काय आहेत तुमचे अधिकार?.किती उशीर झाला तर किती संभाव्य नुकसान?उपलब्ध अंदाजानुसार, 8वा वेतन आयोग वेगवेगळ्या कालावधीत लागू झाल्यास लेव्हल-7 कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य आर्थिक फरकाचा अंदाज पुढीलप्रमाणे आहे: .या आकडेवारीनुसार, अंमलबजावणीला अधिक विलंब झाल्यास संभाव्य आर्थिक फरक वाढू शकतो.वरती दिलेली आकडेवारी ही अंदाजावर आधारीत आहे. सरकारने अद्याप 8 व्या वेतन आयोगासाठी फिटमेंट फॅक्टर जाहीर केलेला नाही. तसेच आयोगाची अंमलबजावणी अंमलबजावणी नेमकी कोणत्या तारखेपासून होईल, याबाबतही अधिकृत निर्णय स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष वेतनवाढ, HRA आणि थकबाकीची रक्कम सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतरच निश्चित होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.